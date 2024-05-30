«Россия осуществила скоординированные гибридные атаки против всех стран Северной Европы и Балтии» так безапелляционно утверждается в докладе, опубликованном шведским аналитическим центром Frivärld (Stockholm Free World Forum).

ИА Регнум

Над его подготовкой работали исследователи из всех восьми стран Северной Европы и Балтии, и в нем Россия описывается как страна, которая «использует весь набор инструментов авторитарного государства и не связана юридическими или моральными угрызениями совести».

По мнению авторского коллектива, цель России состоит в том, чтобы бросить вызов и ослабить основанный на правилах мировой порядок, где доминирует Запад, который Кремль рассматривает как угрозу своим великодержавным амбициям.

Для достижения поставленной цели российская сторона якобы использует различные методы: от дезинформации и кибератак до вандализма и саботажа. Кроме того, в докладе указывается на масштабные приобретения РФ недвижимости за рубежом.

Вывод же делается о необходимости принятия срочных мер.

Создатели документа рекомендует восьми странам Северной Европы и Балтии координировать свои усилия посредством регионального формата сотрудничества — Nordic-Baltic Cooperation (NB8). Также отмечается, что совместный ответ повлечет за собой более высокие издержки для атакующего, чем если бы страны действовали в одиночку.

Стоит отметить, что подобные обвинения уже не раз за последние несколько месяцев звучали со стороны Норвегии.

Так, например, в начале мая Полицейская служба безопасности (PST) сообщила, что в западной части страны действуют агенты российской разведки.

Норвежская спецслужба полагает, что они, возможно, готовят диверсии против критически важной инфраструктуры. Утверждалось, что помимо собственной выгоды Россия хочет нанести ущерб репутации Норвегии в глазах её союзников.

В середине мая газета Aftenposten опубликовала серию материалов, посвященных российским «инструментам ведения войны».

Журналисты выделили и описали семь инструментов, которые были разделены на военные, идеологические и психологические: инфильтрация; выявление уязвимых объектов на территории Норвегии; саботаж; исторические и религиозные претензии; война по поводу исторической памяти; тактика «разделяй и властвуй»; кампании по оказанию влияния.

Что касается недвижимости, то в начале апреля телеканал TV2 выпустил «разоблачение», согласно которому россияне, связанные с Кремлем, с 2010 года владеют недвижимостью посреди оборонительных сооружений на севере Норвегии.

Таким образом утверждения, содержащиеся в докладе шведского аналитического центра, по большей части не являются чем-то новым.

Представляет интерес лишь статья исследователя Высшей школы Вооруженных сил Норвегии (Forsvarets høgskole) Карен-Анны Эгген «Норвегия: Шпицберген, арктическое предупреждение о следующей линии фронта». Автор называет Шпицберген центральной зоной конфликта.

Эгген отмечает, что с 2022 года Россия усилила конфронтацию в Арктике. Растущее стратегическое значение Шпицбергена в сочетании с более агрессивным соседом вызывает беспокойство.

Норвежцы все чаще стали обращать внимание на российское присутствие на этом арктическом архипелаге.

Так, в начале этого года вышла новая книга о Шпицбергене, повествующая об отношениях Норвегии и СССР/РФ на архипелаге. Работа Биргера Амундсена «Борьба за Шпицберген» (Spillet om Svalbard) рассказывает о том, как после Второй мировой войны острова стали ареной противостояния Норвегии и СССР. Автор высказывает мнение о том, что у Советского Союза были планы оккупации Шпицбергена — для этого предполагалось задействовать в том числе советских шахтёров, которые там работали.

Важно при этом подчеркнуть, что, как правило, нагнетание российской угрозы на Шпицбергене исходит не от его официальных властей или норвежцев, живущих на архипелаге.

Наоборот, мифы раздувают люди, которые далеки от действительности конструктивного взаимодействия россиян и норвежцев. При этом подобные страхи только углубляют кризис в современных российско-норвежских отношениях.

Не добавляет оптимизма и предвыборная инициатива норвежской партии Venstre, которая предлагает в будущем разместить на территории страны иностранные военные силы. Если эта идея претворится в жизнь, это ознаменует конец эпохи «базовой политики», которая была основной уже на протяжении 75 лет.

При вступлении в НАТО в 1949 году одним из важнейших условий членства Норвегии в альянсе был принцип, отвергающий иностранное присутствие на постоянной основе. Подобное условие отражало двойственность политики тех времен, которую было принято называть «сдерживанием и умиротворением» (avskrekking og beroligelse).

Во времена СССР, с одной стороны, «устрашающим фактором» выступало членство в НАТО с целью недопущения возможных посягательств на суверенитет Норвегии, с другой, «умиротворяющий фактор», связанный непосредственно с норвежской внешнеполитической линией. Накладывая ограничения на условия членства в НАТО и военную активность Альянса в приграничных регионах, северная страна стремилась внушить советскому руководству, что она не желает быть фактором военной угрозы и плацдармом для возможных военных действий против советского государства.

Теперь же партия Venstre полагает, что постоянное присутствие иностранных войск в Норвегии является «гарантией безопасности для страны». Заместитель председателя Venstre Свейнунг Роттеватн считает, что к этому обязывают «фундаментальные изменения в политике безопасности». Тем самым он намекает на СВО на Украине.

Другой аргумент — вступление в НАТО Финляндии и Швеции, при этом Финляндия не ввела никаких ограничений на пребывание иностранных военных на своей территории. По словам Роттеватна, с учётом этого присутствие «союзных войск» на территории Норвегии будет способствовать укреплению сотрудничества Североатлантического альянса на севере Европы.

При этом он, однако, оговаривается, что войска союзников Норвегии по НАТО не должны быть размещены вблизи границы с Россией. Также Venstre пока выступает против размещения ядерного оружия.

Впрочем, на данный момент нет ясности, будет ли данная идея воплощена в жизнь.

Теоретически это может произойти в случае победы на выборах правой коалиции, к которой принадлежит Venstre и которая находится в оппозиции к нынешнему правительству.

В этой связи вспоминается тот факт, что в период правления «правых» во главе с Эрной Сульберг в 2016 году было принято решение о размещении 330 американских морских пехотинцев на военной базе вблизи аэродрома Вэрнес. Это вызвало резкую критику как со стороны Кремля, так и со стороны ряда левых партий в самой Норвегии.

Но если тогда речь шла о пребывании американских военных на ротационной основе, то теперь Venstre открыто говорит о постоянном размещении.

Как бы то ни было, отказ от одного из фундаментальных принципов норвежской внешней политики вкупе с антироссийскими настроениями политических сил Норвегии будет лишь способствовать дальнейшему ухудшению российско-норвежских отношений.