8 сентября в Норвегии завершились всеобщие парламентские выборы, которые проводятся каждые четыре года. Лидер победившей на выборах социал-демократической Arbeiderpartiet, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что действующее однопартийное правительство сохранится.

Иван Шилов ИА Регнум

Отличительной особенностью этих выборов стало количество норвежцев, проголосовавших досрочно: по данным ЦИК, этим правом воспользовались чуть более 1,7 млн граждан (42,2% от общего количества имеющих право голоса).

В целом же явка превысила показатели четырехлетней давности, составив около 80% (77,17% в 2021 году). Активнее всех в голосовании участвовали жители столицы.

В целом по итогам выборов победили левые политические силы (в Норвегии их еще называют «красно-зеленые»): они получают 87 мест из 169.

Примечательно, что происходит это после провала левых на муниципальных выборах 2023 года, когда впервые за почти 100 лет Arbeiderpartiet перестала быть самой поддерживаемой партией (21,7% голосов) и уступила позиции правым из Høyre, набравшим 25,9%.

Сейчас, на парламентских выборах, ситуация поменялась кардинально.

По сравнению с выборами 2021-го поддержка Arbeiderpartiet увеличилась на 1,9%, а Høyre продемонстрировала самый худший показатель за 20 лет, потеряв 5,7%.

Социал-демократам удалось переломить ситуацию благодаря приходу на пост министра финансов бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, что породило понятие «эффект Столтенберга». Это произошло после распада коалиции с «Партией центра», которая, кстати, продемонстрировала весьма плачевные результаты, потеряв больше всех избирателей.

Несмотря на внушительную поддержку норвежских избирателей, Стёре придется по-прежнему рассчитывать на дружбу с левыми партиями (Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne) для принятия тех или иных законопроектов, а самое главное — для утверждения национального бюджета.

Среди правых политических сил произошла смена лидера: место Høyre заняла ультраправая антимигрантская Fremskrittspartiet, получив рекордную поддержку за всю свою историю — 23,9%. По сравнению с 2021 годом результат увеличился более чем на 12%.

Кроме «эффекта Столтенберга», проигрышу правых способствовал и провал партии Venstre, которая не смогла переступить электоральный барьер в 4%. Свою предвыборную кампанию она построила в основном вокруг призывов к увеличению поддержки Украины.

Этот результат хорошо иллюстрирует эволюцию интересов и настроений избирателей.

Еще в апреле 30% норвежцев называли оборону и стратегическую устойчивость решающими факторами при выборе тех, за кого они собираются голосовать. Это стало рекордным показателем со времён холодной войны. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял всего 6%.

Однако ситуация резко поменялась совсем недавно, после встречи Владимир Путина и Дональда Трампа на Аляске: некоторые назвали ее очередным проявлением «оттепели» в отношениях между сверхдержавами.

Как следствие, норвежцы изменили свои предпочтения в выборе политических сил, переключившись на внутренние проблемы и заявив в августе, что их больше волнуют социальные различия в обществе (24%), экономика и трудовая жизнь (23%), а также здравоохранение (23%).

Если говорить о влиянии результатов парламентских выборов на формирование внешнеполитического курса Норвегии, то глобальных изменений линии, которой до сих пор следовало правительство Стёре, ожидать не стоит.

Норвегия продолжит финансировать программу поддержки Украины («программа Нансена»), при этом отправка военных на Украину в рамках «коалиции желающих» не рассматривается.

В отношении России будет продолжен курс двойственной политики: попытка сохранения прагматизма в сферах, представляющих взаимный интерес, в первую очередь рыболовства, при сохранении общего антироссийского курса и антироссийских санкций.

Норвегия продолжит присоединяться к новым европейским санкционным пакетам (если таковые будут), но с определенными оговорками, учитывающими свои интересы.

Помимо Украины, важным внешнеполитическим направлением правительства Стёре будет оказание поддержки Палестине. При этом антиизраильские санкции Норвегия первой инициировать не будет.

Кроме того, упор будет делаться на традиционные внешнеполитические темы, представляющие глобальный интерес — климатическую повестку, равноправие полов, а также гуманитарные программы для поддержки стран Ближнего Востока и Африки.

Вступления Норвегии в ЕС в ближайшие 4 года ожидать не стоит, но военное взаимодействие со странами — членами союза будет усиливаться.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Стёре с победой, выразив надежду на углубление тесного сотрудничества и дальнейшее укрепление партнёрства между ЕС и Норвегией. Ею были обозначены и направления сотрудничества — общая приверженность энергетической независимости и развитию чистой энергетики, а также необходимость создания «единого фронта в поддержку свободной и независимой Украины».

Эти темы и можно рассматривать как ключевые во взаимодействии Норвегии и ЕС.

Несмотря на то что избиратель явно продемонстрировал утрату повышенного интереса к обороне и стратегической устойчивости, новое правительство продолжит тесное взаимодействие с НАТО, увеличивая военные расходы в рамках долгосрочного плана развития норвежских вооруженных сил.