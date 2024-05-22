Королевство Норвегия официально признало независимое Палестинское государство. Об этом утром 22 мая сообщили премьер-министр Йонас Гар Стёре и министр иностранных дел Эспен Барт Эйде на совместной пресс-конференции. Позднее стало известно, что о своем решении признать Палестину объявили Ирландия и Испания.

Иван Шилов ИА Регнум

Примечательно, что в апреле 2024 года в Осло приезжал премьер-министр Испании Педро Санчес для координации действии по признанию Палестинского государства. Месяц назад на совместной пресс-конференции с испанским коллегой Стёре заявил, что Норвегия думает в одном направлении с Испанией по данному вопросу. На тот момент проблема была только в том, когда это решение должно состояться.

Комментируя сегодняшнее решение норвежского правительства, Стёре заявил, что мира на Ближнем Востоке невозможно достичь без решения конфликта, основанного на создании двух государств — еврейского и арабского. При этом премьер подчеркнул, что Норвегия осудила нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, повторив, что Израиль имеет право на самооборону.

В качестве ответной меры Израиль отозвал из Норвегии посла для консультаций. Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац сообщил: «Я прямо заявляю в адрес Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает суверенитет страны и создает угрозу ее безопасности. Сегодняшнее решение даёт повод палестинцам всего мира полагать, что терроризм оправдывает себя».

В свою очередь, комментируя это, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил следующее:

«Наша дружба с Государством Израиль сохранится. Известно, что мы не согласны с рядом аспектов политики нынешнего правительства. Мы хотим поддерживать как тесные дипломатические, так и другие отношения, между Норвегией и Израилем существует множество связей».

Стоит, правда, отметить, что единогласной поддержки признанию Палестины нет среди парламентских партий.

Так, лидер «Партии прогресса» («Fremskrittspartiet») Сильви Листхауг заявила, что, несмотря на поддержку создания двух государств на Ближнем Востоке, сегодняшнее решение укрепляет позиции сил, которые не хотят переговоров и компромиссов.

«Правительство признает государство, которое на самом деле является диктатурой, разделенной на коррумпированное и некомпетентное политическое руководство под руководством Махмуда Аббаса на Западном Берегу. В секторе Газа по-прежнему находится религиозная диктатура террористической организации ХАМАС, целью которой является уничтожение государства Израиль. Именно эти рамки государства хочет признать норвежское правительство», — уверена она.

Также Листхауг отметила, что, несмотря на то что Палестину признали 143 государства, она так и не стала независимой, и это символическое действие, «которое не имеет реального значения».

ТАСС/ABACA Лагерь для палестинцев в Рафахе на юге сектора Газа

В «Христианской Народной Партии» («Kristelig Folkeparti») заявили, что партия хотела признания Палестины, когда будет достигнуто мирное решение между обеими сторонами.

Тем не менее о признании объявлено, и решение вступит в силу 28 мая.

Представитель ХАМАС по международным отношениям Бассем Наим поблагодарил за это норвежцев, назвав их поступок историческим поворотным моментом в Европе. Отметив при этом историческую позицию скандинавского государства по палестинскому вопросу и сильную поддержку с его стороны.

Стоит отметить, что в израильско-палестинском конфликте оно не является просто сторонним наблюдателем. Королевство и ранее прилагало усилия по разрешению конфликта, настаивая на принципе «два государства для двух народов».

В целях формирования институциональной и финансовой основы для будущего палестинского государства Норвегия в период 1993–2021 годов предоставила почти 14 миллиардов норвежских крон помощи. Ни одна из других стран-получателей так много средств не получала.

В предложении правительства по государственному бюджету на 2023 год говорилось, что норвежская поддержка является частью работы по продвижению переговорного решения о создании двух государств, где Израиль и Палестина живут бок о бок в мире и безопасности в пределах взаимопризнанных границ.

Кроме финансовых дотаций Палестине, Норвегия прилагала и дипломатические усилия, в результате которых в 1993 году была принята Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению («Договоренности Осло»), что стало возможным благодаря переговорам под эгидой Норвегии между конфликтующими сторонами.

После эскалации конфликта в октябре 2023 года в Норвегии проходили митинги сторонников признания Палестины. В ноябре норвежский парламент рассматривал предложение партии «Красные» («Rødt») о признании Палестины суверенным государством. Однако на тот момент решение не было принято.

В правящей Рабочей партии «Arbeiderpartiet» заявили, что на тот момент первоочередной задачей было остановить бомбардировки Газы и доставить экстренную помощь. Так как этой цели до сегодняшнего момента достичь не удалось, Норвегия решила послать палестинцам сигнал с надеждой на будущее.