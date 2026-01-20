В отношениях между США и европейскими странами — новый виток эскалации, в эпицентре которого неожиданно для себя оказалась Норвегия.

Иван Шилов ИА Регнум

17 января Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что США введут пошлины в размере 10% против ряда европейских стран, отправивших военный контингент в Гренландию, они начнут действовать с 1 февраля, а с 1 июня вырастут до 25% — «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке острова».

Пошлины Вашингтона коснутся восьми европейских государств — Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов и Великобритании.

Причиной стало участие их военных в датских учениях Arctic Endurance на территории Гренландии.

«Мы много лет субсидировали Данию, все страны ЕС и других союзников. Теперь настало время Дании отплатить добром — на кону мир во всём мире!» — заявил Трамп.

По его словам, США более 150 лет стремятся приобрести Гренландию и теперь готовы «довести дело до конца».

Восьмёрка европейских стран, против которых направлены пошлины, выступила с совместным заявлением, предупредив об опасности «нисходящей спирали» в мировой торговле.

«Таможенные угрозы подрывают трансатлантические связи, — говорится в документе. — Мы намерены действовать единым фронтом и твердо отстаивать наш суверенитет».

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал угрозы Трампа «неприемлемыми среди партнёров по альянсу» и подчеркнул, что участие норвежских военных в Гренландии было частью учений НАТО.

«Арктика — зона коллективной безопасности, а не объект чьей-либо собственности», — сказал он.

Эскалация приобрела почти личный характер после письма, опубликованного вчера американским журналистом Ником Шифриным.

В нём Трамп упрекает Норвегию за то, что ему «не присудили Нобелевскую премию мира», и пишет: «Я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире и теперь сосредоточен на том, что правильно для США. Дания не может защитить Гренландию — теперь должны это сделать мы».

Это стало ответом на письмо Стёре и президента Финляндии Александра Стубба, которые обратились к Трампу с призывом к телефонному разговору «для деэскалации ситуации», подчеркнув неизменность позиции: Гренландия остаётся частью Королевства Дания, а союзники действуют в рамках мандата НАТО.

Сегодня, отвечая на вопрос журналистов о широко обсуждаемом сообщении, которое он направил Стёре, Трамп заявил, что не верит премьер-министру Норвегии.

«Если кто-то думает, что Норвегия не контролирует Нобелевскую премию мира, то это просто смешно. У них есть комитет, но им управляет Норвегия. И мне всё равно, что говорит Норвегия», — сказал он. Далее Трамп повторил, что ему безразлична Нобелевская премия мира и что для него самое важное — спасать жизни.

Параллельно с трамповским проявлением новой формы «интернет-дипломатии» (Truth Social diplomacy) в эти дни проходит экономический форум в Давосе.

По данным Financial Times, европейские лидеры, прибывшие на экономический форум в Давос, вынуждены были отложить обсуждение Украины и сконцентрироваться на гренландском кризисе.

Евросоюз ищет способы ответить на тарифное давление США, не разрушая хрупкого трансатлантического диалога. Один из дипломатов ЕС, цитируемый изданием, заметил: «Мы приехали обсуждать Украину, а теперь сомневаемся, можно ли вообще доверять гарантиям Вашингтона».

Переплетение украинской и гренландской тематик неслучайно: бывший глава Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенант Арне Бард Далхауг считает, что гипотетическое включение Гренландии в состав Соединенных Штатов не приведет к вооруженному конфликту внутри НАТО.

Никто не захочет воевать за Гренландию. Если рассуждать цинично-реалистично, лучше потерять Гренландию, чем Украину.

Однако эти заявления не вызывают оптимизма среди норвежцев. По данным опроса Norstat для телеканала NRK, 65% жителей Норвегии в той или иной степени обеспокоены действиями США. Особенно тревожатся женщины (73%) и люди до 50 лет (70%).

Главными источниками угрозы для национальной безопасности норвежцы по-прежнему считают Россию (77%), но впервые за последние годы США оказались на втором месте.

Скорее всего, это обусловлено фигурой Трампа. Согласно данным компании Ipsos, уровень его одобрения среди норвежцев сократился с 20% в ноябре 2024 года до 9% в январе 2026 года.

Газета Aftenposten отмечает резкое снижение симпатий к американскому лидеру даже среди прежде лояльной аудитории — молодых мужчин. Если в ноябре 2024 года 53% молодых норвежцев мужского пола приветствовали победу Трампа на выборах, то к январю 2026 года этот показатель упал до 29%.

Эксперты объясняют падение репутации президента США последствиями недавней тарифной политики и «агрессивных высказываний» в адрес союзников по НАТО.

Для Норвегии, как и для других государств Северной Европы, кризис вокруг Гренландии стал напоминанием о старой проблеме: как сохранять безопасность, когда тебя окружает мир великих держав с собственными национальными интересами?

Россия традиционно воспринимается Норвегией как «угроза с востока» — реальная и ощутимая.

Но теперь на западном горизонте возник новый источник тревоги: непредсказуемость Вашингтона, чья защита казалась безусловной.

Норвегия живёт в редком равновесии между страхом и необходимостью доверия.

С одной стороны — сосед, к чьим военным действиям она готовится с конца Холодной войны; с другой — союзник, который способен обрушить пошлины и дипломатические угрозы за одно несогласие в Арктике.