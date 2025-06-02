17 мая норвежская непарламентская партия «За мир и справедливость» (Fred og rettferdighet, FOR) запустила антиукраинскую акцию на транспорте. Акция вызвала широкий резонанс. Однако спустя несколько дней партия была вынуждена досрочно ее прекратить

Иван Шилов ИА Регнум

Кампания была посвящена протесту против выделения Украине финансирования в размере 85 миллиардов норвежских крон. FOR хочет направить эти деньги на социальную помощь норвежцам.

В транспортной компании, ответственной за размещение рекламы, заявили, что в стране существует свобода слова, а реклама соответствует законодательству и действующим нормам.

На прошедшем в конце апреля национальном съезде FOR стало известно, что рекламная кампания в транспорте Осло обошлась в 400 000 крон.

Кроме того, подтверждается, что миллион крон партии пожертвовал миллиардер Атле Берге, в 2016 году арестованный ФСБ в Мурманске и высланный из страны на десять лет.

И хотя акция была свёрнута из-за вандализма (рекламные плакаты стали массово срывать), а на FOR обрушились обвинения в «ретрансляции российской пропаганды», число членов партии стремительно достигло 1400 человек. Несмотря на то, что в целом оно невелико, темпы прироста численности высоки: с 17 мая в партию вступили 800 человек. Лидер партии Мариэль Лерон заявила, что интерес к их идеям невероятно высок.

Что такое FOR

FOR была создана бывшим заместителем председателя левой партии «Красные» («Rødt») (2012–2017) Мариэль Лерон в 2023 году. Причиной выхода Лерон из Rødt стало решение «красных» поддержать поставки вооружения Украине.

Ранее она была активным членом «Социалистической левой партии» («Sosialistisk Venstreparti»), но вышла оттуда в 2011 году в знак протеста против поддержки участия Норвегии в ливийской войне.

В программе FOR говорится, что поставки вооружения Украине лишь способствуют продлению страданий, откладывая необходимые мирные переговоры, а «война была спровоцирована целью НАТО принять Украину в свои члены, и ее можно остановить, отказавшись от этой цели».

Кроме того, партия выступает за выход Норвегии из НАТО, закрытие американских военных баз в стране, отмену незаконных экономических санкций и создание новой структурной единицы правительства — «министерства мира».

Эта политическая сила борется за то, чтобы Норвегия прекратила военное сотрудничество с США и Германией, так как государства, которые участвуют в геноциде (имеется в виду военное сотрудничество этих стран с Израилем), не могут иметь благородных мотивов и в других своих делах.

По мнению Лерон, причина, по которой эти страны поддерживают Украину оружием, заключается исключительно в продвижении своих экономических и геополитических интересов, а не в уважении к международному праву.

Российское «вмешательство»

Журналисты ведущих изданий, а также политические эксперты стали активно продвигать тезис, что акция FOR является попыткой России вмешаться в предстоящие всеобщие выборы, которые состоятся в сентябре.

В конце апреля Полицейская служба безопасности (PST) опубликовала подкаст «Операции влияния в Норвегии». PST определяет влияние как попытку других государств изменить решения и отношения в своих интересах или ослабить доверие граждан к политикам, властям и друг другу.

Кроме того, газета Dagbladet опубликовала статью о распространении «российскими пропагандистскими сетями и блогами» акции FOR.

Журналист Таральд Халворсен пишет, что первым об акции норвежской партии рассказал Telegram-канал «Голос норвежских фьордов», который ведет доцент Pavel Aleksejevitsj (фамилию по какой-то причине Халворсен не упомянул).

Однако правда заключается в том, что ни одна парламентская партия в Норвегии не имеет пророссийских взглядов.

Если брать непарламентскую партию «За мир и справедливость», о которой идет речь, то численность сторонников, разделяющих ее взгляды, ничтожно мала.

При этом FOR нельзя назвать пророссийской. Это же подтверждает и ее кандидат на предстоящих выборах Свейн Лунд. Он считает, что желание прекратить войну на Украине, в Палестине и других странах мира, а также сократить вооружения не равно «путинизму».

Тем не менее норвежские СМИ делают свою работу на все сто процентов. Согласно апрельскому опросу, в котором приняло участие больше 20 тыс. человек, 84% ответили: они верят, что Россия попытается вмешаться в норвежские выборы.

Правда, не очень понятно, с какой целью Россия должна это делать. Ни правые партии, ни левые не питают к ней любви. А о своих экономических трудностях норвежцы и сами знают лучше кого бы то ни было.

Вот лишь последние данные: годовой рост задолженности домохозяйств увеличился с 3,8% в марте до 4,1% в апреле 2025 г. Последний раз рост государственного долга за 12 месяцев превышал 4% в сентябре 2023 года. Общий внутренний долг на конец апреля составил 7616 млрд норвежских крон.

Но несмотря на все это, под влиянием СМИ конструируется альтернативная реальность, где России во что бы то ни стало необходимо вмешаться не только в парламентские выборы, но и в выборы в саамский парламент.

Тем не менее антиукраинская акция FOR обнажила более масштабные вопросы, которые России не стоит игнорировать: на фоне продолжающегося украинского кризиса норвежское общество все более консолидируется.

Несмотря на наличие политических разногласий по внутренней повестке, подавляющее большинство норвежцев поддерживают действия властей на внешнеполитическом треке. Широкая поддержка признания Палестины и поддержка Украины тому свидетельство.

И такое единение власти и общества в антироссийских настроениях неминуемо будет накладывать негативный отпечаток на остатки былого прагматичного взаимодействия двух стран.