Королевский дворец Норвегии переживает беспрецедентный кризис, который многие эксперты называют самым серьёзным испытанием для монархии со времени провозглашения независимости страны в 1905 году. В центре общественного внимания оказалась кронпринцесса Метте-Марит, замешанная в двух взаимосвязанных скандалах, которые подрывают доверие к институту королевской власти и вызывают острые вопросы о личной ответственности членов семьи.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый скандал разразился 31 января, когда министерство юстиции США опубликовало новые материалы из расследования дела Джеффри Эпштейна. В этих документах имя кронпринцессы упоминается около тысячи раз. Согласно норвежским источникам, рассекреченные файлы содержат обширную переписку между Метте-Марит и Эпштейном, что подтверждает наличие близких контактов между ними в период с 2011 по 2014 год.

Второй, еще более серьёзный кризис развивается параллельно: сын кронпринцессы от предыдущих отношений Мариус Борг Хёйбю с 3 февраля 2026 года предстаёт перед судом по 38 пунктам обвинения, включая четыре обвинения в изнасиловании. Судебное разбирательство, по оценкам экспертов, продлится семь недель и станет одним из самых продолжительных судебных процессов в истории современной Норвегии.

От признания к разоблачению

Метте-Марит познакомилась с Джеффри Эпштейном в 2011 году, то есть уже спустя три года после его осуждения в 2008 году за незаконные сексуальные отношения с несовершеннолетними. Встречи и переписка между ними продолжались даже после отбытия приговора Эпштейном в 2009 году. В 2013 году принцессу сфотографировали в фешенебельной резиденции Эпштейна в Палм-Бич, Флорида.

Особенно компрометирующим фактором являются новые детали переписки. Спустя некоторое время кронпринцесса «загуглила» Эпштейна и узнала о его преступлениях, но всё равно продолжила общение с ним. В одном из писем она писала ему: «Ты будоражишь моё воображение».

Представитель Королевского дворца сообщил в пятницу, что Метте-Марит не знала о полном масштабе преступлений Эпштейна. Однако новые рассекреченные материалы демонстрируют, что в 2011 году кронпринцесса сообщила Эпштейну: «Это выглядит не очень хорошо», — что свидетельствует об осознании ею репутационных рисков. Однако это не заставило норвежку оборвать контакты.

В 2019 году, когда информация о её связях с Эпштейном впервые стала достоянием общественности, Метте-Марит принесла публичные извинения, заявив, что прекратила бы диалог с ним, будь она полностью осведомлена о серьёзности его действий.

Однако свежие документы поставили под сомнение правдивость этого утверждения.

Позиция власти

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выступил с редкой и резкой критикой, потребовав от кронпринцессы и других фигурантов детальных объяснений.

«Они должны прояснить масштаб контактов и отвечать за себя», — подчеркнул Стёре в комментарии для прессы.

Заявление премьер-министра нарушило молчаливый договор между норвежской политической властью и монархией, который традиционно подразумевает тактичное дистанцирование от внутрисемейных вопросов.

Метте-Марит в ответ выступила с новым, более содержательным извинением, назвав свои действия результатом «неверного суждения» и признав, что должна была более тщательно проверить информацию об Эпштейне.

Кронпринцесса также отложила на неопределённый срок запланированную зарубежную поездку.

Это решение согласовано с дворцом и демонстрирует желание не привлекать дополнительного внимания к скандалу в период судебного разбирательства против её сына.

Несмотря на скандал, в норвежском парламенте сохраняется устойчивое большинство за сохранение монархии.

Только две партии — Социалистическая левая партия и партия «Красные» — открыто выступают за республиканскую форму правления.

Рабочая партия, Партия прогресса, Консервативная партия Хёйре, Партия центра и Христианская народная партия поддерживают монархию. В партии «Зелёные» голоса разделились.

Цифровой след

Дополнительное измерение скандалу придало то, что частный адрес электронной почты кронпринцессы оказался в открытом доступе после публикации материалов министерством юстиции США. Норвежские эксперты по кибербезопасности предупреждают: речь идёт не только о репутационных рисках, но и о прямой угрозе безопасности королевской семьи и её окружения.

Специалист по паролям Пер Торсхейм в интервью Dagbladet подчеркнул, что стандартных мер недостаточно: нужна полная очистка почтового ящика, поскольку публикация адреса неизбежно спровоцирует попытки взлома.

Королевский двор подтвердил, что учётная запись больше не используется.

Личная трагедия или часть системы?

29-летний Мариус Борг Хёйбю предстаёт перед Окружным судом Осло по 38 пунктам обвинения, включая четыре обвинения в изнасиловании.

Последние, наиболее серьёзные, Хёйбю отрицает. Тем не менее он признал вину по целому ряду других преступлений.

Ещё в августе 2024 года, при своём первоначальном аресте в квартире девушки в районе Фрогнер, молодой человек признал, что был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент инцидента. В последующих интервью он открыто говорил о долгосрочных проблемах с психикой, депрессии, злоупотреблении наркотиками.

Новый арест в начале февраля внёс дополнительный драматизм. 1–2 февраля, буквально за день до начала судебного процесса, Хёйбю был арестован снова — уже по другим обвинениям: в угрозах ножом и повторном нарушении запрета на приближение.

По ним он также признал вину. Суд принял решение держать его под стражей первые четыре недели разбирательства.

Процесс запланирован на семь недель — с 3 февраля по 19 марта 2026 года. Он станет одним из самых продолжительных разбирательств в современной истории норвежской юстиции. С просьбой о доступе на слушания обратились более 190 медиаорганизаций — это рекордная заявка. Суд аккредитовал 56, включая Reuters, AFP и крупнейшие скандинавские каналы.

Психологический портрет подсудимого, нарисованный в судебных материалах, поднимает вопрос: является Хёйбю жертвой собственной психопатологии, привилегированного воспитания или оба этих фактора дополняют друг друга?

Адвокат Хёйбю утверждает, что его подзащитный испытывает серьёзные психиатрические трудности, но не является преднамеренным преступником. Однако прокуратура решительно настаивает на том, что ни статус семьи, ни психологические проблемы не могут служить оправданием жестокому обращению с женщинами.

Если Мариус Борг будет признан виновным по всем обвинениям, он может получить до 16 лет заключения. Сумма возможной компенсации жертвам пока не определена. Кронпринц и кронпринцесса приняли решение не посещать зал суда.

Кризис монархии

Поддержка монархии упала с 81% в 2017 году до 62% в 2024-м. Против Метте-Марит как королевы выступает все больше норвежцев, король Харальд V при этом сохраняет 73% поддержки. Однако скандалы затрагивают весь институт монархии и ставят под сомнение открытость, с которой традиционно ассоциировалась королевская семья.

Скандалы Метте-Марит и Хёйбю — кризис доверия к институту, символу стабильности Норвегии. Попытки извинений дворца не решают системной проблемы и не дают ответа на вопрос, может ли монархия служить консолидирующей силой в эпоху, требующую прозрачности.

Суд над Хёйбю станет тестом на способность королевского дома исправлять ошибки. Наследники Харальда V нуждаются в решительных шагах для восстановления авторитета.

Норвежская монархия стоит на перепутье.