23 сентября в одном из районов норвежской столицы Осло из окна отъезжающей от стадиона «Бислетт» машины были выброшены две гранаты, одна из которых взорвалась, а другая — нет. Чуть позднее специалисты взорвали ее под своим контролем.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным полиции, инцидент связан с разборками в криминальном мире. Были задержаны двое 13-летних подростков. Оба они не достигли возраста уголовной ответственности и сейчас находятся под присмотром органов опеки.

Полиция полагает, что насильственные действия они, возможно, совершили по поручению третьих лиц, поэтому не исключены и другие аресты. Кто эти лица — правоохранительные органы сейчас устанавливают.

Подобного рода события чаще ассоциируются с соседней Швецией. Однако этот криминальный инцидент, относящийся скорее к внутринорвежским «разборкам» ярко высветил проблему подростковой преступности и в Норвегии.

Как подчеркнули в полиции, в стране проводится систематическая работа по выявлению заказчиков противоправных действий, а также активно проводятся общенациональные мероприятия по борьбе с преступными сетями.

Так, например, норвежское правительство предлагает ввести наказание, предусматривающее до трех лет лишения свободы за вовлечение подростков в преступную деятельность. Сейчас в Уголовном кодексе Норвегии такой статьи нет. Теперь же предлагается выделить самостоятельный состав преступления, включив туда, в том числе, обучение или наставление подростка.

Проблема замечена на самом высоком уровне.

Выступая перед центральным правлением Рабочей партии после победы на прошедших парламентских выборах, председатель партии и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подчеркнул угрозу, которая исходит от международной организованной преступности, достигшей в Европе критического уровня.

Он анонсировал введение усиленного пограничного контроля и увеличение численности сотрудников полиции и следственных органов, заявив, что не позволит бандам укореняться в тени, а преступникам обогащаться, создавая угрозу обществу.

Пока что из озвученного будет реализовываться новая общеевропейская система учета въезда и выезда, которая будет поэтапно вводиться с 12 октября 2025 года. Как подчеркивается, это должно обезопасить жителей Шенгенской зоны от противоправных действий граждан третьих стран. Однако судить об эффективности нового инструмента станет возможно только спустя время.

В вопросе молодежной преступности в Норвегии стоит обратить внимание на два фактора.

Во-первых, это широкая распространенность социальных сетей: всё в том же выступлении Стёре осудил тренд, когда подростки публикуют видеоролики, прославляющие преступления.

Во-вторых, это фактор миграции. Согласно данным Центрального бюро статистики, коренным норвежцам обвинения в совершении преступлений предъявляются реже, чем выходцам из других стран.

При доле приезжих в 20%, им, их детям, получившим норвежский паспорт, а также нерезидентам предъявлялись 32% обвинений в правонарушениях, рассмотренных в судебных органах в 2020–2023 годах. Всего же таких обвинений было предъявлено 527 тысяч.

За тот же период на иммигрантов и норвежцев, родившихся в Норвегии от родителей-иммигрантов, приходилось около 130 обвинений на 1000 человек. Для остального населения за тот же период этот показатель составлял чуть более 80 обвинений на 1000 человек.

Сильви Листхауг, лидер Партии Прогресса, которая всегда выступала за ужесточение миграции, отмечает её связь с преступностью.

Буквально в начале сентября норвежская телерадиовещательная компания NRK опубликовала статью, в которой утверждалось, что Осло погряз в криминале (там расследуется 25% всех уголовных дел Норвегии), а норвежские политики призывают усилить финансирование местных правоохранительных органов, поскольку ситуация становится угрожающей.

Как утверждается, норвежская столица стала главным центром распространения наркотиков и организованной преступности в стране.

Несмотря на то, что количество зарегистрированных преступлений растет ежегодно, процент их раскрываемости снижается на фоне нехватки кадров. Из-за постоянного стресса многие сотрудники полиции покидают службу. Эксперты также считают, что чрезмерная нагрузка на остающихся ведет к снижению качества расследований.

Последние события в Осло лишь подтверждают опасения: подростковые преступления будут становиться все тяжелее, будет расти доля убийств и серьезных инцидентов.

Если власти не предпримут оперативные шаги, чтобы взять кризисную ситуацию под контроль, а также не увеличат финансирование и поддержку правоохранительных органов, Норвегия погрязнет в преступности.