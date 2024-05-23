С 29 мая правительство Норвегии ужесточает условия въезда в королевство для граждан России, если целью поездки является туризм. Согласно изменениям, россияне, совершающие несущественные поездки в Норвегию, будут депортированы при въезде через границу.

Иван Шилов ИА Регнум

Ужесточение распространяется как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией, так и на визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.

Стоит отметить, что Норвегия и так уже ужесточала условия въезда для российских граждан. В мае 2022 года правительство изменило порядок выдачи виз, после чего туристические визы в основном не выдавались. В сентябре 2023 года введено дальнейшее ужесточение санкций — ограничение въезда на территорию страны легковым автомобилям с девятью или менее посадочными местами, зарегистрированным в России. Поэтому границу по-прежнему можно было пересекать на микроавтобусах и автобусах через КПП «Стурскуг».

Комментируя сегодняшнее решение, министр юстиции Эмили Энгер Мель заявила, что «оно соответствует норвежскому подходу, который заключается в поддержке союзников и партнеров в реакции против незаконной агрессивной войны России против Украины».

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас были приняты ужесточения, министр юстиции указала в качестве причины приближающееся лето: «Уместно сделать новое ужесточение, которое затронет туристов из России, потому что мы не хотим, чтобы эта группа имела доступ в Норвегию».

Решение норвежского правительства прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав его исключительно дискриминационным и пообещав, что оно не останется без ответа. В Кремле сожалеют, что Осло избрал путь ухудшения двусторонних отношений, которые и так не блещут качеством.

Примечательно, что принятию решения предшествовали консультации главы МИД Норвегии с экспертами, специализирующимися на России. Обсуждения касались новой норвежской политики в отношении северных территорий в условиях изменившихся отношений между нашими странами.

Фоном для встречи служила информация, что Полицейская служба безопасности (PST) полагает, что Россия, возможно, готовит диверсии против критически важной норвежской инфраструктуры.

Стоит отметить, что единого подхода по политике в отношении РФ у норвежских экспертов нет. Если одни считают, что власти должны более уверенно отстаивать свои интересы на Севере, то другие призывают к более сдержанному ответу на российские действия в Арктике.

Фактом является то, что с начала 2024 года межгосударственные отношения переживают новый виток ухудшения по вине развернувшейся в Норвегии шпиономании. Так, в феврале 2024 года в заявлении PST говорилось об усилении разведывательной деятельности российских спецслужб на севере.

По словам сотрудников службы безопасности, объектами для вербовки могут служить не только россияне, проживающие в Киркенесе и Финнмарке, но и украинские беженцы, въезжающие в Норвегию через российско-норвежскую границу на севере. Как заявлял глава регионального управления PST по Финнмарку Юхан Руалдснес, перед тем как пересечь границу, они подвергаются допросам и проверкам со стороны российских спецслужб.

Лев Федосеев/ТАСС Екатерининский копец на российско-норвежской границе

12 февраля PST, Служба внешней разведки Норвегии (Etterretningstjenesten) и Национальная служба безопасности (NSM) представили свои ежегодные доклады с оценками угроз и рисков для национальной безопасности. Россия и Китай проходят общей нитью в оценке спецслужбами угроз и рисков в 2024 году. Слова «Россия», «русский», «Китай» или «китайский» встречаются 679 раз в отчетах трех ведомств, но под разным ракурсом. Они едины в одном — в призыве к большей осведомленности и бдительности норвежцев.

Норвежская разведка в своем докладе рассказывает о крупной разведывательной деятельности русских и китайцев в Западной Европе, включая Норвегию.

По мнению спецслужбы, россияне хотят получить информацию о норвежской политике. Им нужны знания об энергетике, северных регионах и обороне. Они ищут технологии. В разведывательных операциях они используют гражданские суда, имеющие выход к норвежскому побережью. И они уже давно исследуют норвежскую нефтегазовую отрасль.

6 апреля телеканал TV2 выпустил большое расследование, согласно которому лица, связанные с российской властью, с 2010 года владеют недвижимостью на севере Норвегии посреди оборонительных сооружений. Речь идет о домиках в Молсельв Фьелландсбю. Помимо аэродрома Бардуфосс, здесь также расположены штаб армии и национальный центр наземных операций норвежских вооруженных сил.

Интересный факт, что в районе, где, как утверждается, владеют собственностью российские граждане, проходила часть военных учений Nordic Response. На одной из фотографий видно, как прямо перед домом на лыжах идет мужчина в военной форме. В марте этого года более 20 000 солдат находились в северной Норвегии, также в этом районе, в рамках крупномасштабных учений Nordic Response. В ходе учений союзные войска тренировались защищать Северный регион от возможного нападения со стороны России.

16 мая газета Aftenposten опубликовала серию материалов, в которых утверждалось, что Россия не просто может напасть на Норвегию — она уже использует то, что журналисты называют «инструментами ведения войны».

Упоминаются семь таких «инструментов», которые Aftenposten делит на военные, идеологические и психологические, а именно: инфильтрация, выявление уязвимых объектов, саботаж, исторические и религиозные претензии, война по поводу исторической памяти, тактика «разделяй и властвуй», а также кампания по оказанию влияния.

Вывод журналистов, по сути, можно свести к одному утверждению — «мы в Норвегии по-прежнему ужасно наивны».

В реальности же наивностью является именно сам факт эскалации негатива на фоне исторического прагматичного соседства.

Со времен холодной войны (сначала в отношении СССР, а сейчас в отношении России) Норвегия пытается проводить двойственную политику. Её принято называть «сдерживанием и умиротворением» (avskrekking og beroligelse).

Во времена СССР, с одной стороны, «устрашающим фактором» выступало членство в НАТО с целью недопущения возможных посягательств на суверенитет Норвегии, с другой — «умиротворяющий фактор», связанный непосредственно с норвежской внешнеполитической линией. Страна, накладывая ограничения на условия членства в НАТО и военную активность альянса в приграничных регионах, старалась внушить советскому руководству, что она не стремится быть фактором военной угрозы и плацдармом для возможных военных действий против Советского Союза.

Решение об ужесточении въезда в отношении российских туристов вписывается в упомянутый подход норвежской политики.

С одной стороны, Норвегия была единственной страной Шенгенской зоны, не закрывшей с нами границу. Этот факт не вписывался в общий антироссийский вектор политики стран коллективного Запада. При этом, ужесточив въезд, норвежцы, во-первых, сделали ряд исключений.

Например, для посещения близких родственников, проживающих в стране, а также для граждан России, которые будут работать или учиться в Норвегии или других странах Шенгенской зоны.

Но самое важное исключение из новых правил въезда касается жителей приграничной зоны России (в пределах 30 километров), которым по-прежнему можно будет въезжать по приграничному сертификату резидента. Кроме того, после ограничения на въезд легковых автомобилей трафик на КПП «Стурскуг» и так существенно снизился.

Важно отметить сохранившийся прагматизм в российско-норвежских отношениях и после начала спецоперации.

Так, например, в отличие от других европейских государств Норвегия полностью не закрыла свои порты, сохранив возможность для российских рыболовных судов швартоваться в Ботсфьорде, Трумсё и Киркенесе и разрешив нашим морякам посещать эти города.

В октябре 2023 года Россия и Норвегия утвердили условия соглашения о рыболовстве на 2024 год. На сайте правительства Норвегии подчеркивалось, что это самое важное и крупнейшее двустороннее соглашение о рыболовстве из существующих. По соглашению РФ увеличила квоту на вылов мойвы, сделав ее самой высокой с 2018 года.

Между двумя странами-соседями существует давнее и широкое исследовательское сотрудничество в области живых морских ресурсов и экосистемы Баренцева моря, и стороны договорились о совместной норвежско-российской программе исследований на 2024 год.

В марте стало известно, что Вооруженные силы Норвегии хотели провести учения в граничащем с Россией Восточном Финнмарке, но получили отказ от правительственного комитета. Главнокомандующий Вооруженных сил Эйрик Кристофферсен заявил, что в стране существует давняя традиция не проводить учения к востоку от Лаксельва и к востоку от 24-й параллели.

1 января 2024 года в Aftenposten вышла статья, которая была основана на выводах июньского доклада Юни Ома Вивиал «Продолжение сотрудничества: норвежско-российские контакты в геополитически напряженное время». Основной вывод статьи: несмотря на вторжение на Украину, которое нарушает международное право, возможно, Норвегии следует больше, а не меньше сотрудничать с Россией.

Хочется надеяться, что норвежские власти начнут прислушиваться к экспертному сообществу, дабы сохранить исторический опыт соседства.