21 апреля в ходе своего выступления на церемонии открытия Ганноверской промышленной ярмарки канцлер Германии Олаф Шольц выразил благодарность премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стёре и правительству этой страны за обеспечение газом Германии после разрыва торговых отношений с Российской Федерацией и понадеялся, что Осло останется для ФРГ основным поставщиком газа в ближайшие годы.

Иван Шилов ИА Регнум

Германия является одним из крупнейших европейских партнеров Норвегии как в политических, так и энергетических вопросах.

И в первую очередь это связано с импортом газа. Норвежская компания Equinor (тогда называвшаяся Statoil) ведет тесное энергетическое сотрудничество с Германией с момента начала экспорта норвежского газа в 1977 году.

Долгие годы лидером по поставкам газа в Европу была Россия. Для сравнения: в 2021 году доля импортируемого ЕС российского газа составляла 43,9%, а норвежского — 18,6%.

Но после введения антироссийских санкций и политики отказа от российских энергоносителей на европейском рынке в целом, и немецком в частности, объемы поставок газа из Норвегии стали увеличиваться.

Так, в 2022 году Equinor обеспечивала 33% общих потребностей немцев в природном газе, а в 2023-м — уже 37%.

И Норвегия не собирается останавливаться на достигнутом. В конце 2023 года Equinor и немецкая Sefe подписали масштабный газовый контракт. В течение следующих 15 лет Equinor поставит в Германию газ на сумму 585 миллиардов норвежских крон.

«Это ответ на потребность Европы в долгосрочном и надежном энергоснабжении, в то же время открывающий возможность для декарбонизации промышленности в больших масштабах», — заявил генеральный директор Equinor Андерс Опедал при подписании соглашения 19 декабря 2023 года.

Кроме того, было подписано соглашение о намерениях, по которому Германия может стать крупным покупателем водорода в период с 2029 по 2060 год.

Стоит отметить, что о планируемом сотрудничестве с Германией в области водородных технологий года норвежский премьер рассказывал еще в начале января 2023 года.

Equinor и немецкая энергетическая компания RWE будут совместно работать над заменой угольных электростанций газовыми. Далее по плану природный газ будет постепенно заменяться водородом.

Для этого в Норвегии планируется наладить его масштабное производство. Водород будет производиться с использованием природного газа, но с очисткой от CO₂. Экспортировать его в Германию будут по новому газопроводу.

Кроме того, для производства водорода в будущем будет использоваться энергия ветряных электростанций, их совместное развитие также предусмотрено планом.

В условиях глобальной проблемы изменения климата эксперты считают, что природный газ является эффективным решением в период перехода к «зеленой энергетике».

Газ гораздо меньше влияет на глобальный климат, чем уголь и нефть. И его можно использовать для производства того же водорода, преимуществом которого является отсутствие выбросов CO₂ при сжигании.

Поэтому, если Equinor преуспеет в своих планах по объединению производства водорода с улавливанием и хранением CO₂, эксперты прогнозируют положительное влияние на преодоление климатического кризиса.

Смотрят на север

Однако на фоне климатических проблем дискуссии о перспективах добычи нефтегазовых ресурсов все равно ведутся. В Норвегии существует относительно широкое политическое согласие относительно того, что путь вперед заключается в развитии, а не в прекращении добычи ископаемого топлива.

В условиях, когда Германия в значительной степени отрезана от российского трубопроводного газа, перед Норвегией открыта дверь для дальнейшего расширения своей доли на рынке и позиционирования в качестве основного поставщика Германии. В том числе поэтому страна не планирует прекращать добычу энергоресурсов.

И ключом к поддержанию её высокого уровня станет расширение деятельности за Полярным кругом. Помимо увеличения добычи на существующих месторождениях, решающее значение для поддержания нынешних объёмов экспорта газа до 2030-х годов или даже для его увеличения будут иметь новые проекты.

Сюда входят как те месторождения, разработка которых уже была одобрена, так и потенциальные за Полярным кругом. В 2023 году правительство утвердило концессии на разработку 92 арктических участков — это число стало рекордным.

Главная декларируемая цель — обеспечение потребностей Европы. И ради достижения этой цели Норвегия отчасти поступилась собственными принципами, ведь ранее многие ведущие политики говорили о постепенном сокращении добычи углеводородов и о том, что арктические залежи ресурсов следует оставить нетронутыми.

Также стоит отметить, что такая энергетическая политика норвежских властей идёт вразрез с заявлениями как ЕС, так и США по поводу возможных запретов на разработку месторождений в Арктике.

Еще в сентябре 2023 года Норвегии не дали слова на встрече глав государств и правительств во время обсуждения проблем климата в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН, мотивируя это тем, что у страны нет предложений по конкретным мерам перехода на зелёную энергию.

А в ноябре прошлого года Йонас Гар Стёре категорически отверг предложенный план по поэтапному отказу от добычи нефти и газа на континентальном шельфе.

В этой связи не стоит забывать и тот факт, что экспорт энергоносителей приносит огромные доходы в норвежскую казну, особенно на фоне увеличения цен на газ.

Вскоре после начала СВО и введения антироссийских санкций Россия перекрыла подачу газа в ЕС, что привело к резкому росту цен на него и, следовательно, к росту доходов Норвегии.

В ноябре 2023 года широкой общественности стала доступна диссертация Эйрика Ялте и Иды Элизабет Уберг Госланд, написанная в рамках магистерской программы Норвежской высшей школы экономики. Её авторы выяснили, что Норвегия «заработала» на украинском конфликте только в 2022 году 334 миллиарда норвежских крон (примерно 31,6 млрд долларов США).

После появления этой информации лидер Партии «Зелёных» Арильд Хермстад назвал Норвегию «военным спекулянтом», подчеркнув, что ему неловко быть норвежцем из-за того, что его страна наживается на чужом несчастье.

Сверхдоходы Норвегии привели к новым требованиям о пожертвовании дополнительных газовых доходов Украине.

В конце ноября Хермстад заявил, что его партия выдвинула предложение в парламент, чтобы деньги, которые зарабатывает Норвегия, пошли на восстановление Украины и соседних стран, а также на помощь Европе в борьбе с зависимостью от российского газа.

Однако действующее правительство категорически отвергло это, указывая на принятую в феврале 2023 года программы поддержки Украины — так называемую «программу Нансена».

Ее стоимость оценивается в 75 миллиардов норвежских крон (ок. 7 млрд долларов), она рассчитана на пять лет. Программа направлена на поддержку Украины в военной, гражданской и гуманитарной сферах.

Однако эта сумма не сравнится с доходами Норвегии. Для понимания: только за один день (26 августа 2022 года) Норвегия заработала 8,7 млрд крон от продажи газа, что стало абсолютным рекордом.

Эскалация арабо-израильского конфликта в октябре 2023 года также вызвала скачок цен на газ, что опять же сыграло на руку Норвегии в плане увеличения её нефтегазовых доходов и стало поводом для обвинений в заработках на чужих страданиях.

Возвращаясь к визиту Стёре в Германию, отметим также примечательный факт: именно в ходе этого визита 21 апреля норвежский премьер официально заявил о том, что правительство намерено значительно увеличить военную поддержку Украины.

Речь идёт о суммах в миллиарды крон, которые пойдут в дополнение к уже выделенным 75 миллиардам в рамках «программы Нансена». Не исключено, что такой поворот, по сути означающий отказ от ранее сделанных заявлений, связан с одобрением конгрессом США помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов 20 апреля.

22 апреля депутат норвежского Стортинга от Партии «Зелёных» Расмус Ханссон заявил, что ранее выделенные для Украины деньги следует не растягивать на пять лет, а потратить уже в текущем году.

По его словам, «Норвегия должна сделать всё возможное, чтобы остановить Путина», и «программа Нансена никому не будет нужна, если Россия выиграет». Судя по всему, в Стортинге предстоят жаркие дебаты по этому вопросу.

На фоне антироссийских санкций и прекращения поставок российского газа в Европу Норвегия стала своего рода «спасательным жилетом» для европейских стран, в особенности для Германии.

В связи с этим правительство не намерено в ближайшей перспективе сокращать добычу углеводородов — напротив, теперь с целью разработки новых месторождений оно смотрит всё дальше на север, за Полярный круг.

И звучавшие ранее заявления ЕС о недопустимости добычи ресурсов в Арктике не служат препятствием для такой политики норвежских властей.

При этом стоит отметить, что страна фьордов вряд ли намерена проводить новую энергетическую политику в сугубо благотворительных целях — доходы государства от продажи ресурсов значительно выросли и достигли беспрецедентных сумм.

Однако следует ожидать, что на фоне увеличения заработков, а также под давлением собственных политических элит и союзников по НАТО Норвегия увеличит финансовую поддержку Киева.

При нынешней ценовой конъюнктуре, с учётом нестабильной геополитической ситуации и отсутствия конкуренции с Россией за поставки газа в Европу роль Норвегии как поставщика ресурсов значительно увеличивается.

Вопрос о том, во что это обойдётся европейским импортёрам, включая Германию, остаётся открытым.