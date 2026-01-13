После американской операции в Венесуэле мир стал с большей серьёзностью и, пожалуй, большей опаской относиться к продолжающимся заявлениям Дональда Трампа в адрес соседей по Западному полушарию. Это касается и южного направления — Кубы, Мексики, Колумбии, и северного. Трамп не раз говорил, что США должны купить или иным образом получить Гренландию (владение Дании), но в январе 2026-го Вашингтон проявил готовность перейти от слов к делу.

Иван Шилов ИА Регнум

11 января президент США поручил Объединенному командованию специальных операций составить детальный план вторжения на крупнейший остров мира. 12 января спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил: после окончания Второй мировой войны Дания оккупировала полярную территорию, игнорируя нормы ООН. В официальном аккаунте Белого дома в соцсети выложили коллаж — фото американского президента на фоне карты острова — и призвали «следить за ситуацией».

Риторика Трампа заставила многих задуматься о значимости региона и причинах интереса к нему крупных держав. Между тем современные дебаты часто обходят стороной богатую историю Гренландии, её сложную судьбу и особенности культурного наследия.

Да и к карте Гренландии следует присмотреться внимательнее — ведь в XX веке её пыталось «перерисовать» одно государство, оспаривавшее права Дании на остров. И это были не Соединённые Штаты.

Норвежский вклад

Для того чтобы разобраться в претензиях на Гренландию, следует обратиться к началу её освоения европейцами.

Первое поселение скандинавов — выходцев из Исландии появились на «зелёном острове» в 980-х годах.

Гренландцы. Гравюра из 3-го издания «Описания путешествия в Московию» Адама Олеария, 1663 год

Эскимосы, пришедшие в Гренландию примерно в XII–XIII веках, постепенно распространились вдоль побережья, став прямыми предками современных инуитов. Контакты с европейцами способствовали распространению новых материалов и технологий среди местного населения.

С конца XIII века Гренландия наряду с Исландией и Фарерскими островами находилась под управлением Норвегии. Но фактически именно жители норвежских поселений согласились войти в состав королевства, тогда как большая часть территории острова оставалась населённой эскимосами.

К XV веку потомки первых поселенцев вымерли (существует несколько версий — от эпидемий или завезённой чумы, из-за ухудшения климата в Малый ледниковый период или в силу конфликтов с инуитами). Но остров, на котором в течение трёх столетий жили только эскимосы, не считался в Европе «ничьим» — де-юре он относился к Норвежскому королевству.

После объединения Норвегии и Дании в 1536 году гренландские земли стали частью Датско-норвежской унии.

Во времена эпохи Великих географических открытий интерес европейцев к Гренландии возрос. В XVI веке начались экспедиции англичан и голландцев, заинтересованных в открытии Северо-Западного прохода и китобойном промысле вокруг берегов острова.

Традиционная культура инуитов была тесно связана с природой и шаманами («ангаккок»), однако начиная с XVIII века началась христианизация. Первая миссия прибыла в Западную Гренландию в 1721 году под руководством норвежского священника Ханса Эгеде. Затем последовали миссии на востоке и северной оконечности острова.

Хотя изначально языковой барьер затруднял работу миссионеров, двое сыновей Эгеде выросли в Гренландии и свободно говорили на местном языке. Один из них, Поул, подготовил первую версию перевода Нового завета на гренландский язык и словарь языка.

Споры о суверенитете

В 1814 году в северонемецком городе Киль были подписаны договоры, завершившие датско-шведский (1813–1814) и англо-датский (1807–1814) конфликты. В общеевропейских наполеоновских войнах Дания выступила на стороне Франции, а Британия и Швеция воевали против Бонапарта — так датчане оказались проигравшей стороной. По Кильскому миру на место Датско-норвежской унии приходила Шведско-норвежская.

Шведский король получил Норвегию. Но по той же договорённости Дания сохранила права на старые норвежские территории, включая Гренландию, несмотря на их средневековую принадлежность Норвегии.

Уже после распада шведско-норвежской унии в 1905 году возник вопрос о статусе Гренландии как бывшей норвежской колонии. Норвегия претендовала на восточную часть острова, рассматриваемую некоторыми кругами как ничейную землю. Суверенитет Дании над западной частью оставался признанным международным сообществом.

В 1919 году министр иностранных дел Норвегии Нильс Клаус Илен объявил, что страна не возражает против расширения датского контроля над всей Гренландией. Тем не менее соглашение, заключённое в 1924 году, предусматривало сохранение рыболовецких прав Норвегии в восточной части острова, оставляя открытым вопрос о суверенитете на будущее.

В результате возникших споров норвежская охотничья экспедиция под руководством Халварда Деволда высадилась в Восточной Гренландии и объявила о фактической оккупации части территории. В посёлке Мюгбукта был официально поднят норвежский флаг, а Норвегия объявила об аннексии этой части Гренландии.

11 июля 1931 года король Норвегии Хокон VII издал указ, официально провозгласив норвежский суверенитет над «Землёй Эрика Рыжего».

Анна Рыжкова ИА Регнум

Этот акт вызвал международный резонанс, приведший к разбирательствам в Международном трибунале в Гааге в 1933 году. Победа осталась за Данией.

Международный суд постановил, что Восточная Гренландия не является terra nullius (ничейной землёй), как утверждала Норвегия, и признал её частью датской территории.

Это решение стало окончательной точкой в споре: Норвегия отказалась от своих претензий на Гренландию. Однако поражение Норвегии вызвало внутренний политический кризис, вызвавший обвинения в адрес правительства и раскрытие проблем управления внешней политикой.

Американское присутствие

Немецкая оккупация Дании в апреле 1940 года привела к разрыву связей между Гренландией и метрополией. Управление островом перешло в руки местных властей, а вскоре германские патрули начали появляться вблизи гренландских берегов.

Для защиты от угрозы вторжения посол Дании в США Хенрик Кауфман подписал соглашение с американцами, согласно которому защита острова перешла под юрисдикцию США.

Соглашение вступило в силу 9 апреля 1941 года. Соединённые Штаты на тот момент ещё не находились в состоянии войны с Германией — во Вторую мировую США вступили в декабре 1941-го.

Американское правительство подтвердило суверенитет Дании над Гренландией, обязавшись защищать остров даже вопреки своему формальному нейтралитету в мировых конфликтах.

Это позволило американцам построить важные оборонительные объекты, такие как крупные авиационные базы в Нарсарсуаке и Кангерлуссуаке, играющие ключевую роль в обеспечении морских перевозок союзников в Северную Атлантику.

После окончания Второй мировой войны Гренландия заняла важное место в американской стратегии холодной войны. Два аэродрома, две радиостанции и одна складская база сохранились на острове, в то время как американские войска оставили свои посты на восточном побережье.

После вступления Дании в НАТО в 1949 году старое соглашение Кауфмана было заменено новым договором от 27 апреля 1951 года. Он вновь подтвердил суверенитет Дании над Гренландией, но превратил остров в совместную зону обороны НАТО, позволяя американским военным базироваться там.

Тем не менее американская стратегия предполагала полную реорганизацию военного присутствия на острове. Малозначащие военные сооружения были переданы Дании, аэродром в Нарсарсуаке закрыт в 1958 году, а позже доступ гражданских лиц стал возможен и на базу в Кангерлуссуаке. Взамен в 1952 году США построили мощную военную базу Туле (ныне — Питуффик) на крайнем северо-западе Гренландии, ставшую важным звеном в системе раннего обнаружения советских ракетных ударов.

***

История показывает, что попытки оспаривать статус Гренландии сталкиваются с серьезными юридическими препятствиями.

Любые аргументы в пользу покупки или аннексии Гренландии выглядят несостоятельными перед лицом исторических фактов и международных обязательств, подтвержденных ранее самими же Соединёнными Штатами.

Признавая независимость Дании над островом ещё в рамках соглашений времен Второй мировой войны, Вашингтон сам подтвердил легитимность суверенных прав Копенгагена. Любые новые притязания игнорируют исторические договоренности и ставят под сомнение устоявшийся порядок международного права.

Впрочем, Трамп прямо заявил в интервью The New York Times: «Международное право мне не нужно, я же не собираюсь вредить людям». Позирование на фоне карты Гренландии, которую готовят к аннексии, вполне вписывается в эту логику. К слову, карта, использованная в коллаже, сугубо мирная.

Она была создана NASA в ходе проекта Operation Icebridge (2009–2019 гг.) для мониторинга состояния арктических и антарктических льдов. Этот проект, далекий от военных целей, стал значимым вкладом науки в исследование климатических изменений благодаря сбору уникальных данных о ледовом покрове посредством воздушных наблюдений.

Более того, IceBridge была частью международной научной кооперации, отношение к которой у американского президента также весьма прохладное, особенно касательно вопросов Северного полюса.