Норвегия воздерживается от поддержки ударов по Ирану, желая избежать эскалации. Страна пытается соблюсти баланс между своими принципами внешней политики и практическими рисками для норвежцев в регионе.

Ситуация, в которой скандинавская страна пытается сохранить свой дипломатический курс, резко обострилась. Совместная израильско-американская операция против Ирана ознаменовала переход от точечных ударов к более широким боевым действиям. Израильско-американские массированные атаки повлекли ответные ракетные удары по объектам США и соседям Ирана.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что провал дипломатии привёл к новой масштабной войне, способной втянуть региональных игроков в затяжной конфликт.

Министерство обороны подтвердило что весь его персонал на Ближнем Востоке — около 60 военнослужащих, участвующих в стабилизации ситуации в Ираке — находится в безопасности. И усилило протоколы защиты.

Премьер-министр Йонас Гар Стёре подчеркнул отсутствие норвежских баз в регионе, отметив, что страна не намерена становиться частью войны, делая ставку на дипломатию и поддержку соотечественников.

Более 2000 мирных граждан Норвегии оказались в странах, затронутых конфликтом, — в Иране, Израиле, ОАЭ, Иордании, Ливане. МИД создал кризисный штаб для мониторинга и обработки запросов. Хотя в Иране зарегистрированы лишь около 10 норвежцев, реальное число выше. Осло с января призывает соотечественников покинуть страну, но эвакуацию не проводит, оставляя решение на усмотрение самих граждан.

В отличие от резкого осуждения в адрес Тегерана, прозвучавшего в некоторых европейских столицах (в Париже, Лондоне и Берлине), в Осло выбрали осторожный тон, выступив в поддержку диалога и постаравшись избежать раскола с Вашингтоном.

Стёре отметил, что атаки «не соответствуют международному праву», и выразил тревогу по поводу «масштабной войны в регионе», призвав все стороны к сдержанности. Министр Эйде указал на незаконность израильских ударов — но без упоминания США.

Такая стратегия направлена на стремление сохранить трансатлантическое единство, минимизируя риски для европейских интересов в ядерных переговорах и безопасности. В то же время Норвегия осудила иранские ответные действия.

Позиция Осло имеет и внутреннее измерение. Полицейская служба безопасности (PST) предупредила, что иранские разведывательные и силовые структуры активизируют операции в 2026 году — от влияния и саботажа до кибератак. По данным PST, Иран мониторит деятельность иммигрантов-диссидентов, взламывает их почту и пытается приобрести технологии двойного назначения, вопреки санкциям.

В условиях нарастающей непредсказуемости служба усилила наблюдение и повысила оценки рисков, что лишь укрепляет аргументы правительства в пользу сдержанной линии поведения.

Помимо вопросов безопасности, на кону — экономика. Как морская держава, Норвегия обеспокоена состоянием судоходства в Персидском заливе, где противостояние может перекрыть торговые пути и ударить по экспорту. Премьер-министр подчеркнул необходимость дипломатических инициатив для защиты экономических интересов.

Однако в целом Норвегия финансово выигрывает от дестабилизации Ближнего Востока. Эскалация толкает цены на нефть вверх, что сулит дополнительные миллиарды в казну и рост стоимости акций Equinor — нефтяного гиганта, где Осло владеет 67% акций. Однако министр нефти и энергетики Терье Осланд уверяет, что этого выигрыша страна вовсе не желает.

Между тем в госбюджете на 2026 год доходы от нефти и газа оценены в 521 млрд крон — ниже прошлогоднего прогноза в 664 млрд при цене 67 долларов за баррель. Сбои в поставках из Персидского залива могут резко поднять цены, усиливая позиции Осло как поставщика.

Норвегия полагает, что конфликт вновь выявляет хрупкость региональной системы безопасности: попытка силового решения ядерного вопроса Ирана создаёт для всех множество угроз — от перекрытия энергетических маршрутов до участия соседних стран. Что и заставляет её осторожничать.