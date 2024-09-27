В четверг норвежская телерадиовещательная компания NRK сообщила, что на недавнем мероприятии в Министерстве иностранных дел посол Норвегии в Москве Роберт Квиле заявил, что хочет, чтобы Норвегия вступила в ЕС. Посол считает, что речь идет о безопасности Норвегии и что со временем членства в НАТО будет недостаточно.

ИА Регнум

При этом под безопасностью он понимает также вопросы климата и экономики.

В норвежском МИД поспешили откреститься от высказываний Квиле, отметив, что это личное мнение посла. Но высказывание не осталось незамеченным.

Так, Марит Арнстад, член комитета Стортинга (парламента) по внешней и оборонной политике от Партии Центра, входящей в действующее правительство, заявила, что высказывание посла идет вразрез с официальным политическим курсом Норвегии, гласящим, что сейчас подавать заявку на членство нецелесообразно.

Вопрос о вступлении Норвегии в ЕС в последнее время приобрёл особую актуальность на фоне осложнения геополитической ситуации в мире. Впрочем, хотя многие политики его и обсуждают, каких-либо конкретных шагов в этом направлении пока не предпринимается.

Членство страны в ЕС уже несколько десятилетий является предметом споров между политиками, партиями и движениями. Дважды в новейшей истории вопрос становился настолько острым, что выносился на референдум.

Первое всенародное голосование состоялось 24–25 сентября 1972 года. Явка составила 79,2%, и 53,5% проголосовавших ответили «нет». Результаты референдума носили совещательный характер, однако Стортинг последовал воле народного большинства. Это привело к уходу в отставку правительства Трюгве Браттели, для которого членство Норвегии в ЕС было принципиальным вопросом. Большинство в правящей Рабочей партии также выступали за евроинтеграцию. В числе сторонников ЕС были партия Høyre и профсоюзы.

В прессе накануне референдума проводилась активная кампания за вступление, что отчасти повлияло на результаты (в декабре 1971 года, согласно опросам, против были 70% норвежцев), но в итоге победу одержали противники.

Второй референдум о членстве в ЕС прошёл 28 ноября 1994 года. Явка была весьма высокой — около 89%, и вновь с небольшим преимуществом победили противники евроинтеграции (52,2%). При этом в столичном регионе (Осло и Акерсхус) число проголосовавших «за» составило соответственно 66 и 63%. Самым «евроскептичным» регионом оказался приграничный с Россией Финнмарк, где 74,5% ответили «нет».

На сей раз результаты референдума не имели последствий для правящей Рабочей партии и премьер-министра Гру Харлем Брунтланн, ратовавших за вступление в Евросоюз. Они остались у власти, и, помимо этого, Норвегия осталась членом договора о Европейской экономической зоне, условия которого подразумевали интеграцию с ЕС и следование его директивам.

До сих пор Норвегия считается страной, наиболее тесно интегрированной с Евросоюзом, при этом не являясь его членом. Но почему она так туда и не вступила и каковы основные аргументы противников евроинтеграции?

Самый главный из них заключается в том, что в случае вступления в ЕС страна в ещё большей степени утратит независимость в плане принятия важных политических решений. Для свободолюбивых норвежцев важно, чтобы такие решения принимали Стортинг и правительство, а не Брюссель.

Особенно важный фактор в этом плане — свобода распоряжаться ресурсами, в первую очередь — рыбными. Противники членства опасаются, что другие страны попросту «вычерпают» запасы рыбы.

Другой немаловажный аргумент — членство в ЕС может ударить по норвежскому сельскому хозяйству и продовольственной сфере, ведь производство продуктов питания в Южной Европе гораздо дешевле, чем в самой Норвегии.

Вдобавок, по мнению евроскептиков, в силу особенностей географического положения экологическую политику также следует проводить самостоятельно.

И, наконец, ещё один из основных аргументов — Норвегия, являясь членом договора о Европейской экономической зоне, и без того тесно интегрирована с ЕС, и очень многие директивы Брюсселя обязательны к исполнению.

Это касается в том числе и внешней политики — страна неизменно присоединяется к новым санкциям против России, гражданам ЕС и ЕЭЗ не требуются въездные визы и разрешения на работу в стране.

В последнее время противники евроинтеграции также обращают внимание на то, что участие в ЕЭЗ всё больше сужает «пространство для манёвров» и возможности принятия самостоятельных политических решений. Они требуют принятия нового соглашения с ЕС, которое в большей степени учитывало бы интересы самой Норвегии и возможности проведения более самостоятельной политики в важнейших сферах.

Оппозиция членству по-прежнему сильна: согласно опросу, проведенному в марте 2023 года, на возможном референдуме 52% проголосовали бы «против», 27% — «за», а 21% не приняли бы участия в голосовании. Если рассматривать только тех, кто пошёл бы голосовать, результат плебисцита получился бы примерно таким: 66,2% «против» и 33,8% «за».

Опрос показывает, что мужчины более скептически относятся к ЕС, чем женщины. Однозначно «за» вступление в Евросоюз высказались только в возрастной группе старше 80 лет — 59%. Те, кто младше, проголосовали бы «против». Цифры также показывают, что молодежь младше 30 проявляет самую большую неуверенность: 35% не явились бы на референдум, а 37% выступили бы против вступления.

На партийном уровне евроинтеграцию поддерживает лидер правой партии Høyre Эрна Сульберг. Однако давний партнер Høyre в правительстве, Партия прогресса, выступает против. Лидер партии Сильви Листхауг заявила: «Нам не нужно ещё больше указаний из Брюсселя».

Действующий премьер-министр Норвегии, лидер социал-демократической Рабочей партии Йонас Гар Стёре считает, что в ближайшее время вопрос не будет стоять на повестке дня. Однако министр финансов и лидер Партии Центра Трюгве Слагсволл Ведум опасается, что сильная электоральная поддержка партии Høyre может привести к новому раунду обсуждений после следующих парламентских выборов в 2025 году.