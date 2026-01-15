13 января норвежский парламент (Стортинг) одобрил инициативу партии Венстре, дающую муниципалитетам право ужесточить правила пользования электросамокатами на тротуарах.

Иван Шилов ИА Регнум

Это решение стало очередным звеном в цепи попыток разных стран регулировать использование популярного средства передвижения, ставшего символом современного урбанизма.

Электросамокаты стремительно завоевали популярность и в России. Однако наряду с удобством многие отмечают нарушения ПДД и создание опасных ситуаций на дорогах.

Опрос, проведенный среди жителей крупных городов, показал, что около половины респондентов сталкивались с неприятными ситуациями, вызванными недобросовестными пользователями самокатов.

Почему вопрос разбирался в парламенте

Опыт Норвегии в регулировании рынка электросамокатов особенно интересен, т. к. нормы, принятые Стортингом, предусматривают возможности последующего ужесточения.

Так, например, парламент попросил правительство рассмотреть повышение возрастного порога для использования электрических самокатов с 12 до 15 лет, т.е., помимо расширения полномочий муниципалитетов, депутаты обратились и к исполнительной власти.

До вчерашнего дня в Норвегии не было запрещено ездить на электросамокатах по тротуарам. Теперь местные власти имеют право такой запрет вводить.

В связи с тем, что, согласно статье 49 конституции Норвегии, именно Стортинг обладает законодательной властью, муниципалитеты не могут сами принимать законы, противоречащие решениям национального парламента.

Они могут лишь устанавливать предписания с дополнительными правилами, которые, однако, должны иметь основание в национальном законе, принятом Стортингом, и не могут противоречить законам национального уровня.

Что предшествовало принятию решения

За последние три года Норвегия столкнулась с резким ростом числа смертельных случаев на электрических средствах индивидуальной мобильности.

Согласно данным Государственного дорожного управления, с 2020 по 2025 год погибли 12 электросамокатчиков. Исследование показало, что большинство жертв могли остаться в живых, если бы соблюдали элементарные правила безопасности.

Согласно статистике, резко возросло и число серьезных травм. Только в столице, городе Осло, врачи скорой помощи ежедневно фиксируют пять происшествий, связанных с использованием электросамокатов. Всего за 2024 год были зарегистрированы почти две тысячи пострадавших.

Эксперты указывают на ряд факторов, способствующих росту числа трагедий.

Во-первых, треть погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Большинство отказались от защитного снаряжения, несмотря на рекомендации для детей младше 15 лет носить шлем.

К тому же некоторые участники движения двигались на скоростях, значительно превышающих установленные нормы.

Медики выражают тревогу из-за последствий тяжелых травм: чаще всего речь идет не просто о синяках и царапинах. Люди теряют зубы, сталкиваются с серьезными повреждениями челюстей и лица, последствия которых остаются на всю жизнь.

По мнению медицинских работников, взрослые несут особую ответственность перед молодежью и обязаны подавать пример рационального поведения на дороге.

Специалисты подчеркивают необходимость повышения культуры вождения и соблюдения базовых мер безопасности, включая обязательное использование защитных аксессуаров.

Среди предложений властей — ограничение скорости в центральных районах, контроль использования электросамокатов ночью и повышенное внимание полиции к транспортным средствам с доработанными механизмами, позволяющими разгоняться быстрее разрешенных пределов.

Однако далеко не все поддерживают идею строгих ограничений.

Так, депутат фюльке Ругаланн Лассе Фредхейм высказался категорически против обязательного требования носить шлем для взрослых из-за риска вызвать негативную реакцию населения, отмечая, что важно соблюдать разумный баланс и избежать чрезмерного числа законов.

Кто уже хочет ввести запрет

Уже известно, что полномочиями, которые дал муниципалитетам Стортинг, воспользуется Осло. Там уже запрещен проезд электросамокатов по пешеходным тротуарам.

Марит Вея, заместитель мэра по вопросам экологии и транспорта, одна из инициаторов предложенного законопроекта, боролась за приоритет безопасности пешеходов.

Совет города также планирует поднять минимальный возрастной порог для пользования такими средствами передвижения с 12 до 15 лет, учитывая статистику, показывающую наибольшую уязвимость молодых пользователей.

Стоит подчеркнуть, что городские власти столицы Норвегии активно занялись вопросом безопасного использования электросамокатов еще в прошлом году.

16 октября они собрали представителей компаний, занимающихся прокатом электросамокатов, на совещание, чтобы обсудить меры по снижению числа ДТП с их участием.

Было отмечено, что, если операторы проката не предпримут мер по уменьшению случаев незаконного и небезопасного использования самокатов, власти будут вынуждены ограничить выдачу лицензий.

В итоге были разработаны новые правила, согласно которым максимальная скорость электросамоката сокращалась до 18 км/ч, ограничивалась возможность резко набирать скорость, вводился обязательный онлайн-курс обучения для всех, кто хочет воспользоваться арендой такого средства передвижения, упрощалась блокировка аккаунтов пользователей.

Вероятно, с новыми полномочиями власти Осло не ограничатся запретом на проезд по тротуарам, а продолжат повышать безопасность пешеходов.

Почему важен опыт Норвегии

Несмотря на существующую геополитическую обстановку, в которой Норвегия выступает с поддержкой антироссийских инициатив стран НАТО, это государство традиционно занимает лидирующие позиции в области устойчивого развития и заботы о горожанах.

Решение Стортинга демонстрирует баланс между интересами пользователей новых технологий и необходимостью защиты всех участников дорожного движения.

Подобный подход мог бы стать ориентиром для российских властей, задумывающихся о совершенствовании законодательства в сфере электротранспорта.

Таким образом, новость из Норвегии является важным сигналом для российского сообщества. Она показывает, что власти стран, которые нельзя причислить к противникам всяческих инноваций, тем не менее готовы действовать решительно и последовательно, обеспечивая комфорт и безопасность горожан.