Олег Кугаев

Автор

Профессиональный фотограф и видеооператор из Новосибирска. Участвует в создании популярного видеоблога «Все как у зверей»; работал на съемках в Италии, России, Индии и Австралии. Его работы и выставки «Отражение в Индии», «Ключи к Италии» были высоко оценены критиками и любителями фотографии не только на родине, но и в Италии, где выставлялись фотографии проекта «Пространство Сибири». Автор проекта <a href= https://www.youtube.com/channel/UCn0qIQ_0rmSxv6XGF1FdwUQ/featured target=_blank > «Кто это сделал?» — канала на YouTube о дикой природе.</a> 2014 г. - Работы попали в число фаворитов конкурса National Geographic Russia «Дикая природа России»; 2016 г. - Стал одним из победителей конкурса Best of Russia — «Лучшие фотографии России 2016»; 2017 г. - Победил в фотоконкурсе "Русская цивилизация" в номинации "Народное творчество"; 2017 г. - Победил в фотоконкурсе «National Geographic Россия» в номинации «Энергия жизни». Персональный сайт: <a href=http://www.kugaev.in/index.html target=_blank > www.kugaev.in/index.html</a> Канал на YouTube: <a href=https://www.youtube.com/c/OlegKugaev target=_blank > www.youtube.com/c/OlegKugaev</a>