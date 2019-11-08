Немного о действующих лицах. Нас двое: я, фотограф и видеооператор, и Василий — охотник за приключениями, человек, с которым мы иногда ходим в экспедиции и делим по весу фотооборудование, таким образом удваивая ваши шансы увидеть что-то интересное, ведь кто-нибудь из нас наверняка доберется до Сети. И, конечно, грациозная газель — она же джейран, один из символов пустыни Средней Азии. Не снять его — это как приехать в Узбекистан и не поесть плов. Место съемки — экоцентр «Джейран» — это такой огромный кусок пустыни, огороженный от людей, где, в основном, живут и плодятся джейраны, куланы и лошади Пржевальского. Хоть и живут они там очень давно, но отношение к людям осталось неизменным — приметив человека за километр, они убегают прочь. Единственный плюс экоцентра в том, что мы знали — они где-то тут. На всю экспедицию у нас был почти месяц, но на освоение этой территории было три дня, два из которых пролетели, а джейран так и не был пойман в мою матрицу.

Олег Кугаев ИА REGNUM Экоцентр «Джейран» — это такой огромный кусок пустыни, огороженный от людей

Накануне я просидел в скрадке у водопоя, но не встретил никого. Никого, кроме черепахи, и то она от меня убежала. Не шакал, не лиса, не ежик, который бегает как торпеда, нет! Черепаха! Черт, клеймо на всю жизнь. Я отошел лишь на минутку, куда она делась? Со временем я перестану думать об этом.

Олег Кугаев ИА REGNUM Солнце в пустыне медленно, но верно делает то, что умеет лучше всего — накаляет атмосферу

Вообще, работать можно было по утрам и вечерам, пока не было яркого солнца — днем температура воздуха +40. И вот последний шанс. «Вася, давай сегодня возьмем побольше воды, вчера мозги закипели», — только так я мог оправдать вчерашнее фиаско. Вода взята, идем по пустыне час. Видим стадо джейранов, договариваемся: я обхожу справа, Вася обходит слева и создает шум, и вся рогатая толпа бежит ко мне с возгласами: «Снимай же как мы красиво бежим!» Идеальный план, который никогда не срабатывал. Настроили рации и разошлись. Идти нужно было быстро, потому часть оборудования решено оставить. Обойти по пустыне — это означает сделать крюк в полтора километра каждому в разные стороны и найти укрытие под саксаулом. Саксаул — растение не дурак, и чтобы сохранить свои листья, он поворачивает их параллельно солнцу так, чтобы не поджариться. И прятаться от солнца под саксаулом — это то же самое, что взять дуршлаг вместо зонтика. Но альтернативы нет — либо закапываться, либо саксаул.

Олег Кугаев ИА REGNUM Саксаул — растение не дурак, и, чтобы сохранить свои листья, он поворачивает их параллельно солнцу так, чтобы не поджариться

Солнце поднималось все выше. Мы на точках, рации зашипели, сигнализируя начало операции. Газели взмыли в воздух и побежали — опять не по сценарию — при этом рассыпались полукругом от меня примерно в километре. А мне нужно подобраться метров на 50. Бой проигран, но… я их вижу, и это придает сил. Переходим в режим ожидания — возможно, кто-то зарулит в мою сторону. Спугивать их снова — это уже большой шанс остаться без встречи с ними вообще.

— Вася, а где вода?

— … Осталась на первой точке с оборудованием.

Черепаха-спринтер промелькнула перед глазами. Все нормально, это была просто большая черепаха с огромными ногами (успокаивал я себя). Вернуться к воде и не спугнуть джейранов было невозможно. Шансы увидеть вам этот материал резко сократились. В состоянии анабиоза мы провели полдня. Джейраны паслись, играли и просто спали, но не шли в мою сторону. Иногда я представлял, как они добрались до нашего оборудования, делали селфи и лежали в шезлонге, попивая из нашей бутылки прохладненькую воду.

Олег Кугаев ИА REGNUM В пустыне штатив накаляется до предела

Солнце медленно, но верно делало то, что умеет лучше всего в пустыне — накаляло атмосферу. До штатива было невозможно дотронуться, ход мысли блокировался для экономии энергии. Голова работала, как сканер, поворачивая то влево, то вправо. Пока на горизонте не появились три джейрана — они шли в сторону основного стада и путь их лежал через меня. Это хорошая новость, нужно только подождать, когда они пройдут, а это еще примерно час. Или два, если решат остановиться и поболтать между собой. За это время я размял все свои мышцы и принял максимально удобное положение, потом мне не то что шевелиться — дышать нельзя будет. Вот они идут: 500 метров, 300, 50… я уже вижу все цвета, форму рогов, глаза — невероятно красиво.

Олег Кугаев ИА REGNUM На горизонте, наконец, появились ничего не подозревающие джейраны

У меня есть несколько минут для съемок. Видео запущено, но мой внутренний фотограф начинает зудеть и ворчать, пока не взорвался: «Жми на кнопку фото! Они сейчас уйдут, видео уже набрал!» Не выдерживаю и делаю снимок. И если видео фотоаппарат записывает бесшумно, то для фотоснимка он поднимает зеркало и опускает его, такова технология. Звук «ды-ды-дыщь» раздался, как гром посреди пустыни. Джейран встал, как вкопанный, и посмотрел в мою сторону. Саксаул по-прежнему скрывал, пожалуй, только мое безразличие к смерти. Он смотрел в глаза на мою страдающую от жажды душу и думал: «Н-да, подбросил же тебе бог работенку». Работенка, действительно, была в этот раз горячей, но не всегда так. Иногда целыми днями находишься под дождем и мечтаешь оказаться в пустыне. Не знаю почему, но они не сорвались и не убежали, а дали себя поснимать еще какое-то время, а потом неторопливо ушли, оставив после себя улыбчивого меня.

Олег Кугаев ИА REGNUM От звука затвора фотоаппарата джейран встал, как вкопанный

Увидеть так близко джейранов можно только в зоопарке, но в зоопарке совсем-совсем не то. Дело сделано, материал набран, теперь остается поднять свое тело после анабиоза и дотащить вместе с оборудованием до первой точки с водой. Это оказалось самым сложным за день: штатив обжигал руки, солнце било прицельно в мозг, ноги шли медленно и неохотно. И в таком состоянии я дошел до вчерашней точки позора. Спотыкаюсь о бугор, бросаю на него взгляд, и что же вижу? Вот она, тортилла-спринтер. У нее в холме была вырыта нора, как для парковки космических кораблей, поэтому я ее не нашел вчера — она успела запарковать свой шаттл. Какая же она молодец.

Олег Кугаев ИА REGNUM Черепаха-спринтер

Олег Кугаев ИА REGNUM Черепаха-спринтер двигается с невообразимой скоростью

Олег Кугаев ИА REGNUM Черепаха припарковывает свой шаттл в норе

День был наполнен удовлетворенностью, новыми знаниями, эмоциями — в общем, всем чем угодно, кроме воды. Через полчаса мы встретились с Васей на точке, выпили воду, обменялись эмоциями, полюбовались джейранами на закате и побрели в лагерь. Уже смеркалось, а ночь в пустыне — это совсем другая история.