Новосибирск, 1 мая, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В Новосибирске прошла традиционная первомайская «Монстрация» (молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала), участие в которой приняли около 3 тыс. человек. Об этом, как передает Интерфакс, сообщила руководитель департаменты культуры мэрии города Анна Терешкова.

Олег Кугаев Монстрация в Новосибирске

По ее словам, участники молодежного шествия прошли по Красному проспекту от Дома офицеров до площади перед Новосибирским театром оперы и балета.

Терешкова добавила, что акция, которая прошла без нарушений, завершилась фотосессией.

«Монстрация» — это своего рода подведение итогов года, — сказал организатор акции художник Артем Лоскутов. — На самом деле хочется вытащить старые лозунги — и «Вперед в темное прошлое», и «Господи прости», но мы ищем новые слова».

Олег Кугаев Часть монстрантов выступала за поддержку Telegram

Олег Кугаев Монстранты не знают, куда идут

Олег Кугаев Монстрация в Новосибирске

По словам художника, согласование традиционной акции с властями Новосибирска в 2018 г. прошло без проблем.

Напомним, ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года.

Олег Кугаев Монстрация традиционно проходит с элементами карнавала

Олег Кугаев Монстрация в Новосибирске

Олег Кугаев Монстрация в Новосибирске

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