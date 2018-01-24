Петропавловск-Камчатский, 24 января, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В конце 2017 года завершился фотоконкурс «Дикая природа России 2017» от National Geographic Russia.

Олег Кугаев ИА REGNUM Камчатка. 2017 год

На фотоконкурс было заявлено более 60 000 фотографий со всей России, однако почётное первое место заслужила фотография экспедиционного фотографа Олега Кугаева, сделанная во время маршрута по Камчатке «Хроники Пандоры».

Олег Кугаев ИА REGNUM Камчатка. 2017 год

ИА REGNUM поздравляет Олега Кугаева с победой и публикует серию снимков с Камчатки и впечатления фотографа об экспедиции:

На Камчатку я попал в качестве видеооператора передачи «Всё как у зверей» — нас туда позвала группа ученых, которые работают в проекте Russian Travel Geek, они устраивают научные туры. Нашей задачей было пешком пройти по горам и вулканам, собрать биоматериал для исследований и отснять передачу о наших далеких-далеких предках — микроорганизмах. Всё, что мы отсняли на видео, вскоре можно будет увидеть на YouTube канале. Но основные эмоции и переживания были запечатлены в моих фотографиях, которые в первую очередь я хотел показать сыну. По возвращении из экспедиции я рассказал ему про черный вулканический песок, который реально примагничивается магнитом; про лису, которая может проглотить луну; снег, который я ел килограммами — какой же там вкусный снег! Это как самый вкусный пломбир, только вкуснее. Про медведей, которые плохо видят и поэтому встают на задние лапы. Я рассказал про вулканы, про их значимость на земле и что они жутко пахнут. Я рассказал, как для меня была важна поддержка в трудную минуту от людей, которых не знал до этого.

В последний день экспедиции мы не смогли пройти последнюю реку — снег на вершинах под натиском дождя, который шел уже два дня, таял очень быстро, и все реки наполнились безумной энергией, а за ней, в нескольких километрах, в бухте Тихого океана, нас ждал катамаран. Вернуться обратно у нас тоже не получалось, и было принято решение вызвать МЧС. И когда мы были в режиме ожидания, меня привлекла эта энергия, которая бурлила в паре метров от нас. В итоге фотография реки Мутновской заняла первое место в номинации «Энергия жизни» в фотоконкурсе от National Geographic Россия. А я очень надеюсь, что смог донести своему сыну мысль, что не всё в жизни получается так, как мы это планируем, и что нужно принимать ситуацию такой, какая она есть именно сейчас и не расстраиваться, что пошло всё наперекосяк, ведь наперекосяк может быть гораздо интересней того, что было задумано.