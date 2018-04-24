Новосибирск, 24 апреля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Фотограф и видеооператор Олег Кугаев рассказывает ИА REGNUM, как и зачем снимать живую природу:

Олег Кугаев Дантыс Тобе — круглая или одинокая гора в курайской степи на рассвете. Кош-Агачский район

Где бы я ни работал — в сибирской ли тайге, в джунглях Индии или тропических лесах Австралии, мне всегда было интересно узнать, о чём думают животные, которых я снимаю. Что они хотят мне сказать?

Понять другое существо — это как слетать в космос и вернуться. Тут очень важно вернуться!

На самом деле, поведение животных сильно зависит от того места, где они обитают, и их отношение ко мне как к фотографу тоже бывает разным.

Олег Кугаев Новосибирская область, Россия

Вот, например, Индия. Рифовая цапля всем свои видом и поведением словно говорила мне: «Ок, ты можешь побыть со мной рядом, но только держись на расстоянии не менее трёх метров, а то весь смысл моей рыбалки пропадает. Почему три метра? Ну, с учетом длины твоих рук, мне нужна фора на случай, если тебе взбредут в голову плохие мысли».

Олег Кугаев Рифовая цапля. Индия

Совершенно другая ситуация в Австралии, хотя снимал я там тот же вид цапли: «Снимаешь звёздное небо на засохшем озере? Понимаю, очень красиво! Я воспользуюсь твоим светом и посмотрю, чего тут есть вкусного. А вообще бери свои причиндалы и фонарь, и айда на нормальное озеро. Оно тут недалеко, 500 метров по лесу. Там те же звезды, но с лягушками».

Олег Кугаев Рифовая цапля. Австралия

А вот как это бывает с цаплями в России: «Ты человек, я боюсь тебя, панически боюсь. Я буду облетать тебя за 100−200 метров. Вы убиваете ради забавы, и я передам этот страх своим детям».

Не всегда, но очень часто я ощущаю именно это: как будто на тебя вылили ведро недоверия, боли и страха. Вот стою, обтекаю и думаю — пока в России будет нормой самоутверждение за счет слабых, пока мы не научимся слушать и понимать, не получится у меня фотографии цапли. И проблема тут не только в охоте. Сегодня человеку не нужно охотиться ради выживания.

Олег Кугаев Цапля. Республика Алтай

Сегодня охота — это спорт, развлечение, а значит, страсть, азарт, удовольствие. Человек с ружьём приходит в лес выплеснуть эмоции, и делая это, он зачастую убивает всё живое. То же самое можно сказать и о некоторых фотографах, способных ради красивого кадра залезть в гнездо, тем самым спугнув родителей, которые уже не вернутся к своим птенцам. Для чего годятся такие фотографии? Только для надгробной плиты! У многих из нас пропала не то чтобы любовь, а уважение к природе. И я думаю, когда люди обретут его снова, то всё изменится, и в первую очередь — для нас самих. Потому как уважения будем достойны и мы. А когда в обществе царит уважение, то воровать становится стыдно, халтурить — зазорно, а отнимать жизнь ради игры — невозможно.