— Ты видел, видел? Орёл пролетел в метре от коптера, и вот опять! Да они прям атакуют его. Как я скачки снимать буду? Не думал, что в небе будет так тесно.

Олег Кугаев ИА REGNUM Последнее яркое утро перед циклоном

Олег Кугаев ИА REGNUM Степной орёл

Поднимаю выше свой электронный глаз, чтобы запечатлеть тот момент, когда финиширует лошадь на празднике Наадам. Это главный праздник в Монголии, мы приехали посмотреть на него и, собственно, на одну из главных достопримечательностей Монголии — пустыню Гоби.

Олег Кугаев ИА REGNUM Видеокадр коптера с атакой орла

Но, пожалуй, нужно начать рассказ пораньше.

— Да куда ж он едет? Стой, стой, дед! Эээээ…

Мы видим, как уазик, подъезжавший к нам на узкой горной дороге, медленно скатывается в обрыв. К счастью, не глубокий: перевернулся всего один раз и лег на бок. Все, кто был в радиусе полкилометра, включая нас, побежали выручать дедушку. Вытащили его и отвезли домой, благо от своей стоянки он отъехал недалеко. Уазик остался лежать в обрыве и ждать помощи посерьёзней.

Олег Кугаев ИА REGNUM Деревня в горах

Нет, еще раньше:

— Скажите, мы в Ховд правильно едем?

— Да, правильно.

— А асфальт когда начнётся?

— Асфальт? В Ховде будет асфальт.

В Ховде мы решили, что будем смотреть праздник Наадам, а оттуда доедем до пустыни Гоби. Но не рассчитали, что дороги туда нет. Так мы потеряли день праздника, но ничего, в запасе был ещё один.

Олег Кугаев ИА REGNUM Всё, что можно сказать о дорогах Монголии

Ещё раньше:

— Смотрите, верблюды!

Олег Кугаев ИА REGNUM Взрослый верблюд дает в среднем 5,2 кг шерсти

Хотя нет, верблюды в Монголии — это красиво, но банально. Расскажу про другое животное.

— Смотрите, пищуха! Помните ушастую красотку на моей фотографии? Так это, возможно, она и есть. Кто не видел вживую, выходите. Только очень медленно.

Олег Кугаев ИА REGNUM Пищуха

Вышли медленно, как в «слоумоушн», но реакция животного была странной. Скорее всего, её норка была далеко, так что пищуха побежала прятаться от нас прямиком под мою машину. Забравшись в колесо, она затормозила наше путешествие минут на 15. Кое-как выманив её из-под машины на пару метров, мы ударили по газам, чтобы побыстрее убраться от отчаянного зверя.

— И не попадайтесь мне больше на глаза! — кричала пищуха нам вслед, пиная дорожную пыль.

Олег Кугаев ИА REGNUM Пейзажи. Одиноко стоящие стоянки чабанов раскиданы по всей Монголии

А началось всё с того, что решили мы поехать в Монголию на своей машине. Это была довольно безумная идея: малютка Toyota Vitz создавалась явно не для бездорожья, гор и бродов. И когда тени больших внедорожников загораживали солнце, мы поднимали глаза и видели, как нам весело машут из окон машин, обвешанных запасными колёсами, бензином и лопатами (лопата, кстати, всегда красиво смотрится, как будто орудие на танке). И не поймёшь, то ли эти танки рады нас видеть, то ли провожают в последний путь.

Олег Кугаев ИА REGNUM Граница. Очередь на границе в Монголию

Олег Кугаев ИА REGNUM Граница. В ожидании своей очереди в Монголию

Олег Кугаев ИА REGNUM Бузы, всегда свежие, потому, что нет электричества и холодильников

Потеряв целый день на границе и один день по бездорожью, мы с опозданием прибываем в Ховд. Наадам — это государственный праздник в Монголии, такой крупный, что сразу после нашего въезда в страну границу закрыли, и все пошли гулять. Гуляют тут с размахом, и нам деваться некуда — гуляем вместе. Основная тема праздника — скачки. Скачут на разные дистанции, самая длинная больше 20 км. В наездниках не абы кто, а самые настоящие дети, начиная с 5 лет. Монголия вообще колоритная страна, а во время праздника она телепортируется на несколько веков назад. Погружаешься в атмосферу настоящей древней Монголии, если, конечно, закрыть глаза на припаркованные машины и продажу сувениров.

Олег Кугаев ИА REGNUM Наадам. Финишная прямая

Олег Кугаев ИА REGNUM Наадам. Участники соревнований

Олег Кугаев ИА REGNUM Наадам. Участники соревнований

Олег Кугаев ИА REGNUM Наадам. Участники соревнований

Олег Кугаев ИА REGNUM Наадам. Участники соревнований

Олег Кугаев ИА REGNUM Наадам. Зрители

Олег Кугаев ИА REGNUM Наадам. Зрители

Посмотрев праздник, двигаемся к следующей цели — в пустыню Гоби. Главная прелесть этого места летом — жара. Она была действительно жёсткой. Мы взяли воды больше, чем обычно, но и этого не хватило. Пили много, жадно, всё как в кино. И когда поняли, что воды не хватит, а поиски её успехом не увенчаются, развернули коней обратно. Что ж, цели достигнуты, запросы удовлетворены, можно ехать домой. И тут нас накрыл циклон, пришедший из Китая. И это было очень кстати: пыль прибило, жара исчезла, дорога стала мягче. Мы вернулись в Россию по обновлённой Монголии.

Олег Кугаев ИА REGNUM Пустыня Гоби на фоне озера

Олег Кугаев ИА REGNUM Циклон из Китая

Но на самом деле всё началось еще год назад, и началось вот так:

Наигравшись в июльские снежки, мы с сыном слезаем с алтайского ледника.

— Было круто! Что будем делать следующим летом?

— А поехали в одну из самых больших песочниц мира!