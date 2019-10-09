Так уж удачно сложилось, что у меня есть сын — такой сгусток «атомной энергии», который чаще всего работает в мирном русле. И как его отцу, мне хотелось бы видеть его будущее прекрасным и безоблачным. Но как сделать так, чтобы он реже цитировал «великих блогеров» и чаще прислушивался к своим желаниям? Новая информация появляется каждую миллисекунду из каждого угла. Оставаться наедине со своими мыслями стало тяжелее: выключишь телевизор — есть компьютер, выключишь компьютер — есть телефон, выключишь телефон — есть часы, выключишь часы… тут уже и спать пора. Иногда хочешь лобзиком выпилить ключницу, но новостная лента пестрит обновлениями, и вот ключи по-прежнему нужно искать по всей квартире. На мой взгляд, очень важно оставаться наедине с собой чаще, чтобы понимать, что тебе нужно от мира и что ты можешь ему предложить. И самый простой способ, который я нашел, — это путешествия.

Олег Кугаев ИА REGNUM Катунский заповедник

Желательно путешествия туда, где нет wi-fi и связи вообще. Таких мест в России предостаточно — страна немаленькая и, к счастью, в этом направлении развивается: появляются заповедники, куда можно приехать с ребенком и пройтись по специальным экотропам без риска заблудиться или быть съеденным дикими животными. В этом году летом мы уехали в Горный Алтай в заповедник Катунский посмотреть на ледники и покупаться в горном озере. Сама дорога до этого озера столь же захватывающа, сколь и финал нашего путешествия. Но об этом чуть позже.

Олег Кугаев ИА REGNUM Утреннее озеро Тайменье

Олег Кугаев ИА REGNUM Водопад Солоуха. Самая дальняя точка нашего путешествия

Сейчас хотел уделить немного внимания одной детали — подготовке ребенка к походу. Никогда не покупайте ему модной камуфляжной одежды — сливаться с природой плохая идея. Дети активны, свежий воздух и просторы позволяют им выплескивать свою «атомную энергию» в мирное русло, и поэтому они должны быть всегда на виду. Камуфляж скрывает непоседу, и это часто напрягает. Одевайте его ярко, как елку на Новый год, чтоб за километр было видно.

Олег Кугаев ИА REGNUM Изучение хребтов

Олег Кугаев ИА REGNUM Чешуекрылые разбавляли леса своим цветом

Олег Кугаев ИА REGNUM Разнообразие прямокрылых устраивает настоящие концерты на нашем пути

Олег Кугаев ИА REGNUM Горный житель

Ну и, возвращаясь к тропе, сам путь до озера оставляет впечатлений больше всего. За время похода мы проехали на машине около 2000 км, на катере 80 км и 50 км на лошадях. Все это в разную погоду и с разными эмоциями.

Олег Кугаев ИА REGNUM Гром и Матвей

Олег Кугаев ИА REGNUM Снег совсем рядом, но добраться до него не успели, нужно возвращаться на кордон. Озеро Поперечное

Олег Кугаев ИА REGNUM Небольшая остановка — и дальше в путь

Олег Кугаев ИА REGNUM Аконит ядовит даже для человека, но насекомые, которые собирают пыльцу и опыляют эти растения, находятся в безопасности

Вся информация, которая через нас проходила, была крайне важна и понадобится не только в походе, но и в городских джунглях тоже. Например, принимать ситуацию такой, какая она есть именно сейчас, а сейчас льет дождь и нужно сесть на лошадь и двигаться к катеру. Командная работа тоже важна, и ставить лагерь в одиночку гораздо дольше. И вот мой ребенок уже вбивает колышки, расправляет спальники и готовит костровище. Конечно, не все происходит гладко, иногда и ссоримся, но это живые эмоции, которые в реальном мире так же нужны, как и радость, и восторг — они учат нас обоих пониманию друг друга.

Олег Кугаев ИА REGNUM Туман и коршун в Катунском заповеднике

Олег Кугаев ИА REGNUM У водопада Солоуха

Олег Кугаев ИА REGNUM Хозяин горечавки вышел посмотреть, кто тут претендует на его территорию

Олег Кугаев ИА REGNUM Гречка и книги — неизменные атрибуты наших путешествий

Олег Кугаев ИА REGNUM Пищуха Алтайская

Олег Кугаев ИА REGNUM Алтайская пищуха с редким окрасом

Финалом всего действа в этом году были баня и купания в прозрачном горном озере — незабываемые впечатления, которые мы оба получили впервые.

Олег Кугаев ИА REGNUM Незабываемые впечатления в горном озере Тайменье

Олег Кугаев ИА REGNUM Озеро Тайменье и семья крохаля

Олег Кугаев ИА REGNUM Жук-усач встречает новый день

Есть в наших походах и культурное просвещение — музеев на Алтае великое множество. В этот раз мы заехали посмотреть дом-музей Рериха, познакомились с его бытом, увидели картины, узнали про научную деятельность и поели огурцов с его огорода.

Олег Кугаев ИА REGNUM Вид из дома Рериха

Олег Кугаев ИА REGNUM Мемориальный музей Н. К. Рериха, Усть-Коксинский район

Олег Кугаев ИА REGNUM Поиск знакомых пейзажей

Олег Кугаев ИА REGNUM Коллекция камней Рериха

Историй набрали, витаминами зарядились на год вперед (черники в этом году было море), можно и возвращаться домой — загорелыми, немного уставшими, но точно немного другими.

Олег Кугаев ИА REGNUM Черника

Олег Кугаев ИА REGNUM Пять минут ползая по земле, можно набрать витаминов

Олег Кугаев ИА REGNUM Раздумья о… кто бы знал, о чем