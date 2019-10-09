Фотопутешествие к себе: Горный Алтай
Так уж удачно сложилось, что у меня есть сын — такой сгусток «атомной энергии», который чаще всего работает в мирном русле. И как его отцу, мне хотелось бы видеть его будущее прекрасным и безоблачным. Но как сделать так, чтобы он реже цитировал «великих блогеров» и чаще прислушивался к своим желаниям? Новая информация появляется каждую миллисекунду из каждого угла. Оставаться наедине со своими мыслями стало тяжелее: выключишь телевизор — есть компьютер, выключишь компьютер — есть телефон, выключишь телефон — есть часы, выключишь часы… тут уже и спать пора. Иногда хочешь лобзиком выпилить ключницу, но новостная лента пестрит обновлениями, и вот ключи по-прежнему нужно искать по всей квартире. На мой взгляд, очень важно оставаться наедине с собой чаще, чтобы понимать, что тебе нужно от мира и что ты можешь ему предложить. И самый простой способ, который я нашел, — это путешествия.
Желательно путешествия туда, где нет wi-fi и связи вообще. Таких мест в России предостаточно — страна немаленькая и, к счастью, в этом направлении развивается: появляются заповедники, куда можно приехать с ребенком и пройтись по специальным экотропам без риска заблудиться или быть съеденным дикими животными. В этом году летом мы уехали в Горный Алтай в заповедник Катунский посмотреть на ледники и покупаться в горном озере. Сама дорога до этого озера столь же захватывающа, сколь и финал нашего путешествия. Но об этом чуть позже.
Сейчас хотел уделить немного внимания одной детали — подготовке ребенка к походу. Никогда не покупайте ему модной камуфляжной одежды — сливаться с природой плохая идея. Дети активны, свежий воздух и просторы позволяют им выплескивать свою «атомную энергию» в мирное русло, и поэтому они должны быть всегда на виду. Камуфляж скрывает непоседу, и это часто напрягает. Одевайте его ярко, как елку на Новый год, чтоб за километр было видно.
Ну и, возвращаясь к тропе, сам путь до озера оставляет впечатлений больше всего. За время похода мы проехали на машине около 2000 км, на катере 80 км и 50 км на лошадях. Все это в разную погоду и с разными эмоциями.
Вся информация, которая через нас проходила, была крайне важна и понадобится не только в походе, но и в городских джунглях тоже. Например, принимать ситуацию такой, какая она есть именно сейчас, а сейчас льет дождь и нужно сесть на лошадь и двигаться к катеру. Командная работа тоже важна, и ставить лагерь в одиночку гораздо дольше. И вот мой ребенок уже вбивает колышки, расправляет спальники и готовит костровище. Конечно, не все происходит гладко, иногда и ссоримся, но это живые эмоции, которые в реальном мире так же нужны, как и радость, и восторг — они учат нас обоих пониманию друг друга.
Финалом всего действа в этом году были баня и купания в прозрачном горном озере — незабываемые впечатления, которые мы оба получили впервые.
Есть в наших походах и культурное просвещение — музеев на Алтае великое множество. В этот раз мы заехали посмотреть дом-музей Рериха, познакомились с его бытом, увидели картины, узнали про научную деятельность и поели огурцов с его огорода.
Историй набрали, витаминами зарядились на год вперед (черники в этом году было море), можно и возвращаться домой — загорелыми, немного уставшими, но точно немного другими.