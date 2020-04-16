Олег Кугаев ИА REGNUM Территория Сайлюгемского национального парка

Когда заезжаешь в район Кош-Агач Горного Алтая, окончательно превращаешься в песчинку на фоне массивных гор и просторных степей. Прикинуть расстояние от одной точки до другой становится проблематично из-за большого обзора: видно далеко, а объекты вокруг огромные, нетренированный взгляд всегда ошибается.

Олег Кугаев ИА REGNUM Въезд в район Кош-Агач

Олег Кугаев ИА REGNUM Стоянка чабана

Природа в районе поселка Кош-Агач уникальна тем, что находится на стыке относительно влажной Сибири и сухого климата Монголии. Как следствие, большую часть площади занимают высокогорные тундры. Тут практически нет деревьев. А температура зимой падает до — 50 градусов.

Олег Кугаев ИА REGNUM Климат в этом районе резко-континентальный. Может накрыть снежным облаком — и тут же ярким солнцем

Олег Кугаев ИА REGNUM До заката весь скот должен быть на стоянке

И есть в этих землях люди, которые обошли тут все вдоль и поперек и могут точно сказать, куда идти, сколько это займет времени и какими лучше тропами воспользоваться. Чабаны живут здесь очень давно.

Олег Кугаев ИА REGNUM Район Кош-Агач

Олег Кугаев ИА REGNUM На территории есть места, где визуально непонятно — лето, или осень, или зима. На фото чабан на лошади в -50 зимой

Олег Кугаев ИА REGNUM Загон для скота на стоянке чабана

Вообще, первые свидетельства присутствия человека на этих землях зафиксированы в 7−9 вв. н. э., в основном на долинах рек Чаган-Бургазы и Саржематы, и все они относятся к древнетюркскому периоду. В СССР все земли принадлежали колхозу и после распада плавно перешли в собственность чабанам, а они уже передавали их своим сыновьям, которые до сих пор пасут тут свой скот.

Олег Кугаев ИА REGNUM До заката весь скот должен быть на стоянке

Олег Кугаев ИА REGNUM Чабан идет смотреть, где его стадо

А в 2003 году родилась идея создать на этой территории заповедник для охраны аргали и снежного барса, численность которых резко падала. Пять лет шли упорные переговоры с чабанами, все были против уходить со своих земель. Статус заповедника не позволяет вести сельскохозяйственную деятельность на его территории. В итоге родился национальный парк Сайлюгемский, его статус разрешает пасти скот, но заниматься рыбалкой и охотой уже нет. Это чабанов вполне устраивало.

Олег Кугаев ИА REGNUM Эркин готовится перегонять скот на зимнюю стоянку

Олег Кугаев ИА REGNUM Ягнята в кошаре

Олег Кугаев ИА REGNUM Зимой молодых ягнят держат либо дома, либо в закрытом помещении загона

Работы у чабана много. Основная — это следить за отарой, чтобы не поели дикие соседи: иногда хищные птицы уносят ягнят, но главные любители полакомиться домашним скотом — это волки, их всегда хватает.

Олег Кугаев ИА REGNUM Стадо баранов пасется около стоянки

Олег Кугаев ИА REGNUM Жена чабана приглядывает за стадом, пока муж уехал в село

Хоть охота и запрещена на территории парка, у многих есть зарегистрированное оружие, чтобы отпугивать волков. Убить волка сложно — это хитрый и умный зверь. Его нужно выслеживать не один день, для этого чабаны вызывают специальных охотников из деревни.

Олег Кугаев ИА REGNUM Волки намного чаще нападают на диких баранов аргали, чем на домашний скот, который охраняют чабаны

В деревне же в большинстве случаев у чабана есть второй дом, там живет его семья — жена и много детей. Большая семья — это не просто приятно, а экономически выгодно: все друг другу помогают, и это очень важно. Сам чабан бывает в нем не часто, спускаясь раз в месяц за едой и топливом. А осенью, когда скот нагуляет жир, идет его продажа, чтобы детей одеть-обуть и отправить на учебу.

Олег Кугаев ИА REGNUM Стоянка семьи Абуловых.

Олег Кугаев ИА REGNUM Любовь Сергеевна Абулова

Олег Кугаев ИА REGNUM Только что родившихся козлят держат дома, чтобы те не замерзли

Олег Кугаев ИА REGNUM Основной вид топлива — это кизяк, высушенный навоз

Олег Кугаев ИА REGNUM Абулова Любовь Сергеевна родилась и живет в горах

Но есть семьи, которые живут только в горах, а подросших детей отдают либо в школы-интернаты, либо родственникам из деревни. Горы дают им все что нужно, и покинуть их даже мысли не возникает.

Олег Кугаев ИА REGNUM Клушицы, красноклювые альпийские вороны, слетелись на празднования Нового года

Олег Кугаев ИА REGNUM Чабаны пасут яков, баранов, лошадей и коров

Олег Кугаев ИА REGNUM Любовь Сергеевна с мужем 40 лет назад

Олег Кугаев ИА REGNUM Место, где ловит телефон, практически священно

Олег Кугаев ИА REGNUM Утро на кордоне в нацпарке Сайлюгемский

Единственное, что дефицит общения с людьми — остается, и удовлетворить его можно на алтайский Новый год Чага-Байрам. Его организовывает нацпарк прямо в горах, со всех стоянок съезжаются чабаны, проводят обряды, общаются, танцуют, делятся информацией. А после возвращаются к себе на стоянку, к своим баранам, коровам, якам и той жизни, в которой они чувствуют себя сильными.

Олег Кугаев ИА REGNUM В этом году погода была ветреной и солнечной одновременно

Олег Кугаев ИА REGNUM Чабаны съезжаются на праздник на живых и железных конях

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Олег Кугаев ИА REGNUM Разжигание ритуального костра шаманами

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Олег Кугаев ИА REGNUM Сайлюгемский нацпарк пригласил творческие коллективы для празднования Чага-Байрам

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Олег Кугаев ИА REGNUM Камчы согоры — соревнования с плеткой или выбивание плеткой деревянных бабок, чтобы очистить себя от «груза» уходящего или ушедшего года

Олег Кугаев ИА REGNUM Соревнование сотрудников нацпарка и чабанов