Канберра, 9 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Наша машина, взятая напрокат в Сиднее, уверенно разгонялась по трассе, навстречу допустимым 120 км/ч. По разные стороны дороги виднелись пустынные участки с редкой растительностью. Главным побудительным мотивом моего визита в Австралию было желание сделать как можно больше снимков редких видов животных, которых не встретить больше нигде в мире. Мой взгляд цепко фиксировал любое движение вдоль дороги, ожидая появления представителей неведомой фауны. Отметив заметное перемещение чего-то живого справа, я уверенно надавил на педаль тормоза.

Олег Кугаев Закат в дождевом лесу

Олег Кугаев Ящерица абсолютно не боялась и позволяла не только фотографировать с близкого расстояния, но и потрогать удивительную фактуру кожи

Олег Кугаев На соленных озерах пейзажи выглядят так, будто жизни там не может быть. Но если остановиться и присмотреться, то жизнь там кипит

Причиной остановки стала не заморская зверушка, а кот. Да, это был обычный кот, но что он делал так далеко от города? Пушистый, не отвечая на мои вопросы, мгновенно исчез из поля зрения. Но мой вопрос был задан, и ответ на него хотелось бы получить. Мне повезло, ведь рядом со мной находится человек-энциклопедия, блогер-натуралист Женя Тимонова. Именно от неё я узнал сведения, которые перевернули мои представления о котиках.

Оторвавшись от Антарктиды сто миллионов лет назад, Австралия дрейфовала на север со скоростью 55 мм в год в полном одиночестве. Все, кто успел купить на этот корабль билет, отправились в незабываемое путешествие. Время для них остановилось, эволюция протекала медленно, конкуренции между видами практически не было, материк покрывался животными, которые никуда не спешат. И вот, когда в XIX веке неспешно плывущий материк массово взяли на абордаж европейцы, он стал наполняться новыми видами животных, и котики были одними из них. Попав на материк, они подумали:

— Мрр… зачем нам люди? В лесах полно еды за которой практически не нужно гоняться, конкуренции почти нет.

И котики ушли от людей. Через какое-то время миллионы котов съедали за год миллиарды местных животных. Под лапой этого пушистого хищника погибли целые виды эндемиков. И человек объявил им войну.

Олег Кугаев В лесах полно птиц, и некоторых очень сложно распознать

Олег Кугаев Валлаби – это кенгуру небольших размеров, об которых можно легко споткнуться, выйдя ночью без фонарика

Нужно отметить, что отношения между людьми и животными в Австралии, пожалуй, одни из самых сложных и запутанных в мире. Это переплетение любви и ненависти. Австралия — место, где животное, изображённое на гербе, может быть и главным национальным блюдом. Их тоннами сбивают на дорогах. Ранее их официально отстреливали, теперь официально «восстанавливают». Жители Австралии любят животных, но следует признать, что этой любви удостоились в итоге не все.

Олег Кугаев Рассвет в Голубых горах

Олег Кугаев Если постоять у единственного не пересохшего водоема, то можно встретить разных животных

Австралийцы воюют с котиками, собаками, лисами, кроликами и карпами! В это трудно поверить, но есть даже закон, подразумевающий штраф за то, что после поимки карпа вы выпустите его обратно в озеро или реку.

— Штраф! — говорил я знакомым сибирским рыбакам, рассказывая об Австралии.

— Да они просто не умеют их готовить! — отвечали мне обские короли блесны.

— Карпы невкусные, — парировали из-за океана австралийцы.

— Точно! Не умеют готовить… — подводили итог сибиряки.

Олег Кугаев Побережье Южной Австралии, самые маленькие пингвины выходят на берег, чтобы переночевать

Но вернёмся к котикам: их отстреливают на законных основаниях; создан яд, который убивает всех «понаехавших», но оставляет невредимыми сумчатых аборигенов; выстраиваются тысячи километров заборов… Армия котиков редеет, но не исчезает. Они перестали есть мясо с ядом, освоились с заборами и научились быстро убегать, когда машина тормозит у обочины. У меня нет ни одной фотографии котиков Австралии, но какую-то часть их меню (и не только) мне всё-таки удалось сфотографировать.