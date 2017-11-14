Мумбаи, Индия, 14 ноября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, в Индии отмечают День детей, или Бал Дивас. Праздник приурочен ко Дню рождения государственного деятеля и первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру. В связи с этим ИА REGNUM публикует серию снимков из Мумбаи фотографа и призёра конкурса «Русская цивилизация» Олега Кугаева. За три дня ему удалось исследовать бедные районы одного из крупнейших городов мира и увидеть воочию счастье по-мумбайски.

Олег Кугаев По причине кондиционера, некоторые люди едут в тамбуре

Олег Кугаев Соседи по взгляду. Внутри поезда работает кондиционер и очень холодно

Мумбаи — город людей, многих, многих людей. Например, мой родной город Новосибирск — третий по величине в России. В Мумбаи почти в десять раз больше людей, чем у меня дома. Я не понимал масштабов и мне хотелось увидеть, как люди живут в таком мегаполисе.

Момент, когда посреди улицы достаешь фотоаппарат и показываешь всем, что ты фотограф, всегда волнителен. Это волнение длится недолго, тебя принимают или отвергают сразу. Мумбаи принял. Люди реагировали положительно, звали к себе, хотели общения, фотографировались со мной на мобильные.

Это социальный многослойный пирог. Красота роскоши и нищеты в одном месте.

Я думаю, что во многом играет роль религия и понимание того, что, если ты родился в семье торговца, то и умрешь тоже торговцем, а если родился нищим, то и жизнь проведешь в нищете. Это не как у нас в России: нищий человек — несчастный человек. Нет, в Мумбаи нищий человек может быть и счастливым человеком. Он знает свою судьбу, он не терзается муками, выйти ли ему из зоны комфорта, чтобы что-то изменить, он живет и радуется жизни.

Потрясла плотность населения. Дома, кажущиеся картонными, в которых миллион окон и решеток. Такое ощущение, что каждый сантиметр кварталов занят под ночлежку, и при этом город не спит, всё бурлит круглосуточно.

Это рынки: рыбные, овощные, с одеждой… Это смесь запахов — воздух, кажется, можно просто брать и резать на кусочки, настолько он плотный.

Понимать и принимать себя таким, какой ты есть, а если хочешь перемен, дождись другой жизни.