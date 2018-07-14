Самое ценное в моих путешествиях — это новые ощущения, эмоции, и часто новое возникает на месте старого. Стереотипное мышление давно вгрызлось в мозг и настойчиво диктует свое мировоззрение, и тут важно успеть сказать ему: «Остановись, мгновение, давай разберёмся: может, всё не так?» И в большинстве случаев действительно всё оказывается не таким, каким видится первоначально. Австралия, например, не населена сплошь ядовитыми сумчатыми тварями; в Индии «бедный» не значит «несчастный»; и не пиццей единой живёт Италия — есть ещё много разнообразных и вкусных блюд

Олег Кугаев ИА REGNUM Горноколосник, Orostachys spinosa. Алтай

Когда меня позвали в экспедицию с ботаниками, то в памяти сразу всплыли картинки странноватых, замкнутых, молчаливых ребят в очках из школьных времён. На каком языке с ними разговаривать? Латынь я не знаю, в растениях не очень-то и разбираюсь… Однако, желание узнать что-то новое всегда ломает старые привычки и предубеждения. В этот раз любопытство победило — я решил поближе познакомиться с ботаниками и их жизнью.

Олег Кугаев ИА REGNUM «Уазик» на скорости проезжает сложные места

Олег Кугаев ИА REGNUM Лапчатка после дождя

Часть I.

Как оказалось, ботаника поглощает людей ярких, энергичных, целеустремлённых, и немного по-своему сумасшедших. Потому как, действительно, лезть на вершины гор не ради вершин, а ради представителей флоры — это нужно иметь абсолютную любовь к тому, что ты делаешь. Ботаник — это такое удивительное сочетание альпиниста, следопыта и спецназовца, которому нужно за короткий промежуток времени найти и распознать максимальное количество растений, и при этом выжить, так как оказалось, что всё самое интересное растёт в самых недоступных местах. С ними не умрёшь с голоду, даже если всю тушёнку и сгущёнку сопрут медведи — их знания помогут продержаться до ближайшего магазина. Они знают нехоженые тропы и интересные виды. С ними я понял, кто является основным потребителем печатных газет, и это все они — носят тонны макулатуры по всему миру, собирая туда гербарий, бережно раскладывая каждую травинку, видя в ней неземную ценность. Пообщавшись с ними, тоже начинаешь видеть, что все зелёное, казавшееся одинаковым ранее, абсолютно разное и неимоверно красивое.

Олег Кугаев ИА REGNUM Сон-трава

Олег Кугаев ИА REGNUM Сон-трава

Олег Кугаев ИА REGNUM Сон-трава

Полина Гудкова (кандидат биологических наук, доцент Алтайского государственного университета, старший научный сотрудник Томского государственного университета).

«Ботаника оказалась прекрасным синтезом моей любви к горам и растениям. Погрузившись в эту науку с головой, понимаешь, что жить без неё уже не можешь — она подарила радость научного открытия, а это такой драйв. Она познакомила меня с замечательными и интересными людьми, такими же сумасшедшими, как и я, которые ради цветочка готовы иногда жизнью рисковать. У каждого ботаника есть много историй о том, как он в составе экспедиции тонул в горной реке вместе с машиной и как её спасал, как встречал медведя и…

Олег Кугаев ИА REGNUM Полина Гудкова. Счастливое лицо специалиста, по ковылям нашедшего свой объект на высоте 3600 после двух недель пути

Олег Кугаев ИА REGNUM Процесс гербаризации

В моей ботанической жизни самый запоминающийся момент был в первой экспедиции. Это был пеший маршрут по Ергакам (природный парк в Красноярском крае) в составе пяти человек. Я была после первого курса, и это было первое знакомство с ботанической экспедицией. Мы преодолевали очередной перевал с рюкзаками за плечами к озеру Чёрное. Это оказался, почти отвесный скалистый склон, и в один момент рука вместе с камнем сорвалась и я висела на одной руке вместе с этим рюкзаком, который весил чуть меньше меня. Каким-то чудом не полетела вниз. Тогда я поняла, на что способен организм в экстремальных условиях. Когда спустились вниз к озеру, то оказалось, что там проходит Международный фестиваль альпинизма, и люди с кучей снаряжения смотрели на нас как на «инопланетян». Потом были и Памир, и Тянь-Шань, и Гималаи, но та первая экспедиция до сих пор перед глазами — прошло много лет, но до сих пор мурашки по коже от воспоминаний».

Олег Кугаев ИА REGNUM Полина Гудкова. Сбор образцов для гербария, Алтай

Олег Кугаев ИА REGNUM Полина Гудкова. Время на размышление. Алтай

Олег Кугаев ИА REGNUM Медуница, Pulmonaria mollis

Часть II.

Самые первые ботаники — это древние люди: тогда они изучали растения с целью использования в качестве пищи, жилья, одежды, медикаментов, орнамента, инструментов и магии. Потом, когда у них появились микроскопы и газеты, ботаника стала решать очень много задач, но основная, на мой взгляд, — это помощь в формировании понимания устройства нашего мира, ведь за каждым растением тянется очень длинная история его жизни — жизни, когда еще совсем не было человека (да вообще кроме них особо никого не было).

Олег Кугаев ИА REGNUM Trollius asiaticus — купальница азиатская

Мэт Джексон (магистр Университета Эдинбурга, Шотландия).

«Естественные науки всегда очаровывали меня. Я начал изучать садоводство, так как мне нравится создавать красивые пространства. И я решил получить степень по таксономии и биоразнообразию растений, чтобы понять их эволюцию и взаимоотношения с животными с течением времени (в чём не был разочарован!)

Полина Гудкова Мэтт Джексон. Непал. Фтографирование первоцвета primula

Полина Гудкова Мэтт Джексон. Непал. Погода не даёт расслабиться: не успеваешь одевать очки от палящего солнца как тут же начинает лить дождь

Почему я люблю растения? Они не скучные — они просто живут по другой временной шкале: если бы мы ускорили их жизненные циклы (у каких-то месяц, у других несколько тысяч лет), люди бы заметили, как они растут, меняют окружающую среду, и самое крутое — их взаимодействие с другими растениями и их отношения с животными.

Олег Кугаев ИА REGNUM Сон-трава

Олег Кугаев ИА REGNUM Мэтт Джексон

Часть III.

Кроме практической и экономической ценности, зелёные растения незаменимы для жизни всей Земли: благодаря процессу фотосинтеза, растения превращают энергию солнца в химическую энергию пищи, что делает возможной всю жизнь на Земле и, конечно, образование и выделение кислорода в качестве побочного продукта фотосинтеза, который столь необходим для многих форм жизни. Так что, если у вас есть возможность поехать с ботаниками куда-либо, не думая соглашайтесь.

Олег Кугаев ИА REGNUM Сон-трава

Олег Кугаев ИА REGNUM Тюльпан tulipa patens

Дмитрий Золотов (кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИВЭП СО РАН, Барнаул)

«В ботанику я ушёл потому, что мой отец с детства прививал мне любовь к природе — мы все лето ходили за ягодами и грибами, иногда рыбачили. В моей библиотеке постоянно появлялись новые книги о природе, художественные и научно-популярные. Вообще я хотел стать зоологом и изучать слонов и носорогов, но в АлтГУ зоологи больше мариновали лягушек и карасей, раскладывая их по дурнопахнущим банкам, и мало ездили в экспедиции, что не вдохновляло. Ботаники же наоборот — очень много ездили, поэтому когда я попал в свою первую экспедицию в 1995 году в Казахстан под руководством профессора А.Н. Куприянова, я сразу вдохновился романтикой походов и поисков. К тому же, у меня не оказалось склонности к потрошению животных, а гербарий — более приятное дело.

Шереметов Р.Т Дмитрий Зотов. Алтайский край, Турочакский район, бассейн р. Пыжа

Шереметов Р.Т Дмитрий Зотов. Алтайский край, Турочакский район, бассейн р. Пыжа

Самый запоминающийся момент в работе — это получение нового знания. Когда в результате работы понимаешь, что узнал что-то, чего раньше не знали, возникает восхитительное чувство избранности и интимных отношений с природой, ощущение соприкосновения с тайной. Именно из-за этого момента и стоит заниматься наукой».

С ботаниками можно поговорить о многих вещах: они увлекаются боевыми искусствами, рестлингом, дайвингом… Они много путешествуют и многое видят, и видят особым взглядом — всепроникающим. Поэтому когда вы в следующий раз, повинуясь собственным стереотипам или коллективным мемам, захотите назвать кого-то «ботаником», то хорошенько подумайте: точно ли он достоин такого комплимента?