Горно-Алтайск, 2 июля, 2018, 16:09 — ИА Регнум. XVI межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын 2018» завершился в минувшее воскресенье в Улаганском районе Республики Алтай. В мероприятиях приняли участие спортсмены, артисты, народные умельцы, передает собственный корреспондент ИА REGNUM.

Олег Кугаев ИА REGNUM Скачки

Олег Кугаев ИА REGNUM Алтайский край

Олег Кугаев ИА REGNUM Эл-Ойын 2018

Олег Кугаев ИА REGNUM Эл-Ойын 2018

За два основных дня — 29 и 30 июня — в состязаниях приняли участие более 700 спортсменов в 13 видах спорта, а зрителями соревнований, конкурсов и выставок стали свыше 15 тысяч человек.

Олег Кугаев ИА REGNUM Эл-Ойын 2018 собрал много гостей

Олег Кугаев ИА REGNUM Зрители

Олег Кугаев ИА REGNUM Зрители

В пятницу участники порадовали зрителей игрой «Алтай шатра», борьбой «Кӱреш» в командном первенстве и конными скачками, а в субботу состоялся финал Кӧкбӧрӱ и скачки на чубарых и пегих лошадях.

Олег Кугаев ИА REGNUM Силовые соревнования

Олег Кугаев ИА REGNUM Эл-Ойын 2018

Выступая на закрытии праздника, первый вице-премьер регионального правительства Наталья Екеева вручила награды победителям: представителям Улаганского района (первое место), Усть-Канского и Кош-Агачского районов.

«Эл-Ойын» считается большим праздником духовного единения славянских и тюркских народов, который по своей значимости вышел за пределы Республики Алтай. В этом году он вошел в список двухсот лучших событий в России, и ему присвоен статус «Национальное событие 2018».