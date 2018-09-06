Я как коренной житель Сибири ещё не успел объехать всю Сибирь, она очень большая. Но недавно у меня была самая короткая и самая странная по ощущениям экспедиция по Сибири.

Олег Кугаев ИА REGNUM Сибирские дома, сделанные со вкусом

Олег Кугаев ИА REGNUM С холма открывается прекрасный вид на район Тосканы

Представьте, конец октября, +28С, вокруг растут виноград, оливки и хурма. Это была деревенька Италии в сердце Тосканы под названием Сибирь. Я ехал в надежде, что уж там-то точно знают о моей родине больше, чем о Марсе. Жителей обитает не много — 128, из них: 64 мужчины и 64 женщины, 4 иностранных гражданина — 2 мужчины, 2 женщины. Прямо сибирский Ноев ковчег. Как оказалось, не все сибиряки знают свою историю, но кое-что выяснить всё же удалось.

Олег Кугаев ИА REGNUM Коренной сибиряк

Олег Кугаев ИА REGNUM Коренные сибиряки

Олег Кугаев ИА REGNUM Небольшой переезд из-за ремонта дома

Деревня была так названа из-за своего расположения — она находится на горе, которую обдувает сильный и холодный северный и северо-восточный ветер под названием Трамонтана. Это было идеально для мельницы, которую туда поставили, но которая не дожила до наших времён. А ветер дует до сих пор. Зимой, если выпадет снег, то все остаются дома, так как выехать невозможно — машины не приспособлены для того, чтобы ездить с горы или в гору по гололёду. Поэтому остается ходить друг к другу в гости.

Олег Кугаев ИА REGNUM Самый оживлённый перекресток

Олег Кугаев ИА REGNUM Сибирские дома, сделанные со вкусом

Олег Кугаев ИА REGNUM Сибирские дома, сделанные со вкусом

Олег Кугаев ИА REGNUM Сибирские дома, сделанные со вкусом

Олег Кугаев ИА REGNUM Сибирские дома, сделанные со вкусом

В деревне нет ни банков, ни аптек, ни приходской церкви, что для Италии нетипично, даже бара там тоже нет. Сибирь застроена дорогими виллами с прекрасным видом на район Тосканы. Я попал на сбор оливок — сибиряки раскидывали сети, сбивали граблями будущее масло и мучительно вспоминали, кто и когда Сибирь назвал Сибирью. Чуда не случилось, итальянцы не знали о моей родине ничего, кроме того, что там холодно. Покидая жаркие сибирские просторы в Италии, я думал: «А всё-таки жалко, что у меня на даче не растут оливки».

Олег Кугаев ИА REGNUM Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год

Олег Кугаев ИА REGNUM Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год

Олег Кугаев ИА REGNUM Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год

Олег Кугаев ИА REGNUM Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год

Олег Кугаев ИА REGNUM Оливки собирают всей семьёй, урожай отдают в специальную контору по производству масла. В итоге масла хватает всем на целый год

Олег Кугаев ИА REGNUM Основной урожай винограда уже собран и потихонечку превращается в вино. На кустах висят остатки, чтобы утолить голод заезжих сибиряков