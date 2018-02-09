Кош-Агач, Алтай, 9 февраля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Фотограф и видеооператор Олег Кугаев совершил экспедицию в Кош-Агачский район Горного Алтая. Это путешествие было одновременно движением вверх и вниз — к высотам гор и за пределы самой низкой отметки термометра. Олег рассказал ИА REGNUM о том, как живётся при экстремально низких температурах людям и животным этой заповедной земли.

Олег Кугаев Кош-Ага́чский район

Олег Кугаев Олег Кугаев выливает воду из стакана, на улице -50

— Сколько у вас градусов?

— Не знаю… Столбик термометра остановился на — 50ºC, дальше цифр нет.

Так началось мое путешествие из солнечной Италии на юг Горного Алтая, в Кош-Ага́чский район, куда я отправился по приглашению национального парка «Сайлюгемский». Это самый высокогорный и холодный район Алтая, приравненный к условиям Крайнего Севера. Мне было интересно существование природы в таких низких температурах и то, как жители этой земли смогли найти общий язык с морозами.

Сам поселок Кош-Агач расположен недалеко от границы с Монголией и находится в межгорной котловине, вместе с озером, потому в морозы он всегда в тумане. Несмотря на то, что этот район считается одним из самых солнечных в России, жители поселка видят его не всегда, но стоит только выехать за пределы населенного пункта, как солнце тут же одаривает своим присутствием. Морозы держат всю семью вместе, возможно, это одна из причин того, что Кош-Агачский район лидирует по рождаемости в Республике Алтай. Три ребенка в семье — это минимум для того, чтобы считать себя богатым человеком. Богатством тут считают не деньги, а детей. Дети, кстати, из-за такой погоды почти всю зиму могут не ходить в школу.

— Вот где справедливость! — кричал мне в трубку мой десятилетний сын, — полгода учишься, полгода отдыхаешь, хочу там жить!

Олег Кугаев Третий день жизни козленка

Олег Кугаев Ритм жизни на Алтае

Но отдыхать удается не всегда — у многих есть свое хозяйство, и пока глава семейства на заработках, все домашние дела ложатся на плечи жены и детей, какая бы температура ни была за окном. Люди занимаются в основном скотоводством, скот для них всё — и еда, и деньги. А когда есть время отдохнуть, молодежь успевает ходить по сельским клубам, а взрослые сидят дома, мастерят что-то или чинят: например, валенки зашивают, кто-то делает седла, сбруи, т. е. всё, что умеет делать своими руками и что необходимо в хозяйстве.

Олег Кугаев Снега выпадает немного, и коровы могут пастись самостоятельно даже зимой

На территории района живут в основном алтайцы, казахи и русские, и по вере, соответственно, шаманисты, мусульмане и православные. Шаманизм — это религия, которую очень интересно наблюдать визуально, а если окунуться в этот мир, то можно узнать много нового. Шаман — это и лекарь, и, одновременно, новостной портал с википедией. Он знает, когда закончатся морозы, где искать заблудившихся коней… Алтайцы ходят к ним по любому поводу и очень верят в духов, сильно переживают, когда их беспокоят. Это касается и выкопанной принцессы, и просто недалеких туристов, которые оставляют свой след в виде надписей на скалах и древних камнях.

Так же, как и люди, меня интересовали животные. На территории парка «Сайлюгемский» их много, и есть очень редкие, такие как снежный барс или архар. Если первого очень сложно выследить, то вторых, стараниями сотрудников парка, становится с каждым годом всё больше, и с хорошим проводником можно достаточно быстро их найти. Архары в это время года делятся на группы самцов и самок и ходят отдельно друг от друга. Интересно то, что в горах всегда теплее, чем в поселке, а там, где мы встречали архаров, по ощущениям было ещё теплее, градусов на 15. Так эти животные и спасаются от сильных морозов — находят места там, где теплее и меньше снега, а значит, больше корма.

Олег Кугаев Снега выпадает немного, и коровы могут пастись самостоятельно даже зимой

В горах дикие животные делят территорию с домашними. Чабаны тут живут с давних времен и научились уважать своих соседей. А вот с волками они воюют, и кто выигрывает, пока неизвестно. На нашем пути мы встретили вдалеке двух волков, не спеша идущих в сторону Монголии, пожелав им удачи на паспортном контроле, мы пошли по следу манула, дикой кошки, очень скрытной особы, которую и в этот раз не встретили. Она охотится на мелких грызунов и пищух. На пищуху тут охотятся все, кому не лень, но она бегает очень бодро, а в морозы надувается как шарик, чтобы увеличить объём тёплого воздуха вокруг тела за счёт меха. Через неделю мне, как и пищухе, нужно было увеличить объем теплого воздуха вокруг себя и вернуться в Новосибирск. Скучавшую машину нужно было отогреть и завести, а на улице — 48ºC. Приехали ребята с тепловыми пушками, которые работают на газе. Но все баллоны с газом перемерзли, кроме одного… Одна небольшая горелка отогревала машину, и пока она грелась, было ощущение, что я нахожусь в уникальном природном месте, где созданы особые условия жизни, и многие жители этой земли понимают это и ценят… А зима для них — это испытание, время отдыха Матери-Земли. Зимой она отдыхает, чтобы набраться сил и дать больше энергии… Через час машина завелась, и я поехал домой. Какие-то 800 км, и я уже в своих комфортных — 20ºC.