Канберра, 12 марта, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В команде передачи «Всё как у зверей» фотограф и видеооператор Олег Кугаев очутился в Австралии, где выслеживал вомбатов и встречал отголоски родной Сибири. ИА REGNUM публикует рассказ об экзотическом путешествии и фотографии Олега:

Олег Кугаев Высохшее соленое озеро

Юго-восток Австралии. В районе Голубых гор я иду по звериной тропе в дождевом лесу в поиске вомбата. Стараюсь идти по тропе бесшумно. И вдруг понимаю, что этот материк очень похож на мою Сибирь.

Олег Кугаев Тропические леса Австралии

Олег Кугаев Паутины помыты, натянуты и готовы к работе

Прибыл я на эту землю с миссией отснять видео для передачи «Всё как у зверей» и собственный фотопроект про природу Австралии.

Олег Кугаев Кенгуру в дождевом лесу

И вот меня посещает дежавю: какое-то время назад я точно так же шёл в Новосибирской области в поисках сурка Кащенко. Звери-то они, конечно, разные, и след вомбата легче опознать, его квадратные какашки — как флаг посреди поля. Но вот дыхание леса, его логистика — всё это сильно похоже.

Олег Кугаев Группа черных лебедей

И не только это.

По сути, история Австралии и Сибири начинались одинаково. Это земли на краю земли, куда ссылали каторжников, бандитов и неугодных государству людей, чтобы забыть о них окончательно.

Олег Кугаев Двенадцать апостолов, группа скал в океане возле побережья в национальном парке Порт-Кэмпбелл

Но они не только выжили, но и выстроили такие условия жизни, что сейчас туда со всего мира съезжаются люди посмотреть, поучиться и остаться жить. Устойчивость к экстремальным условиям температуры — это тоже нас роднит: когда у нас жёсткий минус, у них такой же жёсткий плюс. Да и люди похожи — простые, но яркие; душевные, но противоречивые. Потомки преступников и романтиков. Одни из них, не задумываясь, уничтожили огромную часть дикой природы, другие самоотверженно её восстанавливают.

Олег Кугаев Потомок лесорубов

Олег Кугаев В лесу всегда следят за тобой

И здесь всё про это: начиная с законов о создании национальных парков до простых людей, которые за свой счёт открывают питомники для раненых или больных животных.

Олег Кугаев Коала и ее эвкалипт, они питаются исключительно листьями этого дерева

В Австралии люди так же, как и у нас, тянутся к красоте и природе.

Олег Кугаев Эвкалипт, вечнозеленое растение

Они построили прекрасные города и создали великолепные национальные парки. Сиднейская опера почти так же красива, как и Новосибирский оперный театр. Мифы наши тоже похожи: если у нас бродят медведи по улицам и едят исключительно людей, то в Австралии герои таких историй — крокодилы, а пауки забираются ночью в палатку, чтобы предать вас вечному сну. Местные только улыбаются: если раз в год кто-то пострадает от крокодила, то поток туристов существенно увеличивается. Экзотика и экстрим.

Олег Кугаев Сиднейский оперный театр после спектакля

Австралия и Сибирь удивительны визуально, они похожи на весь мир и не похожи ни на кого. Меняющиеся один за другим виды поражают своим разнообразием. Солёные озера, горы, пещеры, море… Море мы, правда, выкопали своё, но приятно думать, что оно у нас тоже есть.

Олег Кугаев Высохшее соленое озеро

Олег Кугаев Волны побережья Австралии

Олег Кугаев Гриб дождевик

Начинается дождь, и фотоохота подходит к завершению, нужно поворачивать назад. Вдруг на моём пути возникает кенгуру. Мокрый, но довольный после 40-градусной жары, он жуёт траву, и весь его вид говорит:

«Вомбата ты, братец, сегодня не встретишь. Зверь осторожный, чужаков боится. Иди-ка ты домой!»

Олег Кугаев До встречи, Австралия!

Олег Кугаев Вомбат, один из представителей сумчатых животных Австралии

До дома мне ещё далеко, путешествие не закончено, а с тобой, вомбат, мы ещё встретимся!