Хранители сибирских вод
22 марта — всемирный день воды. Про него я узнал, когда меня пригласили поучаствовать в международном фотоконкурсе, посвящённом этой теме. День, надо сказать, еще молод, и одна из главных задач его состоит в информировании, что вообще происходит с H2O.
На фоне пустынь и грустных жителей Африки мои фотографии заснеженных гор сильно выделяются. Живу я в Сибири, и она никогда не страдала из-за отсутствия воды. Ближайшие ледники Горного Алтая наполняют водой Северный Ледовитый океан и Телецкое озеро. Не знаю, кто это придумал, но жить в Сибири в межледниковый период чертовски дальновидная стратегия — от жажды мы будем страдать в самую последнюю очередь.
Ледники привлекают меня своим величием, человек на их фоне просто растворяется. А если вам удалось залезть на вершину, то и мысли, в свою очередь, расходятся по своим полкам в голове, становится чисто и тихо. И только при спуске ты слышишь, как зарождается что-то важное, сотни ручейков сливаются в одну реку и несут в своих потоках формулу жизни. Вода — важнейший элемент в нашем мире, и главное — не забывать про это. Мы настолько к ней привыкли, что представить наше существование без неё даже не можем. А стоило бы! И если мы будем бережно относиться к этому источнику жизни, то и он сможет дальше отдавать нам всю свою энергию.