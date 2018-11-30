22 марта — всемирный день воды. Про него я узнал, когда меня пригласили поучаствовать в международном фотоконкурсе, посвящённом этой теме. День, надо сказать, еще молод, и одна из главных задач его состоит в информировании, что вообще происходит с H2O.

Олег Кугаев ИА REGNUM
Река Сажаматы. К осени таяние ледников замедляется, оголяя дно бурной реки
Олег Кугаев ИА REGNUM
Водопад «Девичьи слезы». Республика Алтай
Олег Кугаев ИА REGNUM
Горный Алтай
Олег Кугаев ИА REGNUM
Горный Алтай зимой. Дом у реки

На фоне пустынь и грустных жителей Африки мои фотографии заснеженных гор сильно выделяются. Живу я в Сибири, и она никогда не страдала из-за отсутствия воды. Ближайшие ледники Горного Алтая наполняют водой Северный Ледовитый океан и Телецкое озеро. Не знаю, кто это придумал, но жить в Сибири в межледниковый период чертовски дальновидная стратегия — от жажды мы будем страдать в самую последнюю очередь.

Олег Кугаев ИА REGNUM
Горный Алтай
Олег Кугаев ИА REGNUM
Заброска к альпинистскому лагерю Актру
Олег Кугаев ИА REGNUM
Вид на горы с лагеря «Актру»
Олег Кугаев ИА REGNUM
Камышлинский водопад. Республика Алтай
Олег Кугаев ИА REGNUM
Малые реки Алтая
Олег Кугаев ИА REGNUM
Сайлюгемский национальный парк

Ледники привлекают меня своим величием, человек на их фоне просто растворяется. А если вам удалось залезть на вершину, то и мысли, в свою очередь, расходятся по своим полкам в голове, становится чисто и тихо. И только при спуске ты слышишь, как зарождается что-то важное, сотни ручейков сливаются в одну реку и несут в своих потоках формулу жизни. Вода — важнейший элемент в нашем мире, и главное — не забывать про это. Мы настолько к ней привыкли, что представить наше существование без неё даже не можем. А стоило бы! И если мы будем бережно относиться к этому источнику жизни, то и он сможет дальше отдавать нам всю свою энергию.

Олег Кугаев ИА REGNUM
Слияние двух рек, Катунь и Чуя
Олег Кугаев ИА REGNUM
Северо-Чуйский Хребет
Олег Кугаев ИА REGNUM
Весна, распускается лапчатка. Горный Алтай