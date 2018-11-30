22 марта — всемирный день воды. Про него я узнал, когда меня пригласили поучаствовать в международном фотоконкурсе, посвящённом этой теме. День, надо сказать, еще молод, и одна из главных задач его состоит в информировании, что вообще происходит с H2O.

Олег Кугаев ИА REGNUM Река Сажаматы. К осени таяние ледников замедляется, оголяя дно бурной реки

Олег Кугаев ИА REGNUM Водопад «Девичьи слезы». Республика Алтай

Олег Кугаев ИА REGNUM Горный Алтай

Олег Кугаев ИА REGNUM Горный Алтай зимой. Дом у реки

На фоне пустынь и грустных жителей Африки мои фотографии заснеженных гор сильно выделяются. Живу я в Сибири, и она никогда не страдала из-за отсутствия воды. Ближайшие ледники Горного Алтая наполняют водой Северный Ледовитый океан и Телецкое озеро. Не знаю, кто это придумал, но жить в Сибири в межледниковый период чертовски дальновидная стратегия — от жажды мы будем страдать в самую последнюю очередь.

Олег Кугаев ИА REGNUM Горный Алтай

Олег Кугаев ИА REGNUM Заброска к альпинистскому лагерю Актру

Олег Кугаев ИА REGNUM Вид на горы с лагеря «Актру»

Олег Кугаев ИА REGNUM Камышлинский водопад. Республика Алтай

Олег Кугаев ИА REGNUM Малые реки Алтая

Олег Кугаев ИА REGNUM Сайлюгемский национальный парк

Ледники привлекают меня своим величием, человек на их фоне просто растворяется. А если вам удалось залезть на вершину, то и мысли, в свою очередь, расходятся по своим полкам в голове, становится чисто и тихо. И только при спуске ты слышишь, как зарождается что-то важное, сотни ручейков сливаются в одну реку и несут в своих потоках формулу жизни. Вода — важнейший элемент в нашем мире, и главное — не забывать про это. Мы настолько к ней привыкли, что представить наше существование без неё даже не можем. А стоило бы! И если мы будем бережно относиться к этому источнику жизни, то и он сможет дальше отдавать нам всю свою энергию.

Олег Кугаев ИА REGNUM Слияние двух рек, Катунь и Чуя

Олег Кугаев ИА REGNUM Северо-Чуйский Хребет