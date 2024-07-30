Наталия Ерошкина
Автор
Журналист-расследователь и автор множества эксклюзивных новостей, которые вы точно читали. Пишу о происшествиях, психологии и социальных явлениях.
Последние публикации
Дуровы из пробирки. Как основатель «Телеграма» обзавёлся сотней отпрысков
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram 39-летний долларовый миллиардер Павел Дуров 29 июля сообщил в своём канале, что у него уже более 100 биологических детей. Миллиардер удивлён такой новостью, ведь, по его признанию, он предпочитает жить один и никогда не был женат. Павел...
30 июля 2024