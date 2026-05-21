Врача с 33-летним стажем из Оренбурга, уволенного из ГАУЗ «Оренбургский областной клинический центр хирургии и травматологии» из-за видео бьюти-блогера, восстановили в должности. Об этом Елена Б. рассказала ИА Регнум.

Фото из личного архива Терапевт Елена

«Сегодня я приехала в клинический центр, меня ознакомили с приказом главврача, он подписал моё заявление об отзыве заявления на увольнение. Меня восстановили в должности, уже скоро я снова выхожу на работу. Коллеги сказали, что очень меня ждут, пациентов очень много, им нужна моя помощь», — поделилась Елена.

Медик рассказала, что рада, что эта неприятная история завершилась. Женщина отметила, что продолжит трудиться, чтобы обеспечивать своих детей, потому что кроме неё этого делать некому.

«Я живу и работаю ради своих детей, я у них одна, и больше нам рассчитывать не на кого, поэтому я рада, что могу вернуться на работу. Дети меня очень поддерживали после того, как на меня это всё свалилось», — рассказала женщина.

Теперь Елена сможет вернуться к привычной жизни, врач рассказала, что сейчас её средний сын готовится к ЕГЭ и поступлению в вуз. По словам женщины, публичный скандал отнял у семьи время на подготовку к экзаменам и выпускному, а также принес сильный стресс ей самой и детям.

Скандал, закончившийся увольнением врача начался в ночь с 8 на 9 мая. Тогда с приступом желчной колики в ГАУЗ «Оренбургский областной клинический центр хирургии и травматологии» поступила 24-летняя косметолог и бьюти-блогер Марьям А.

Девушку принимала дежурный терапевт 56-летняя Елена Б., через несколько дней пациентка опубликовала в Сети видео с приема и пожаловалась, что медик негативно прокомментировала увеличенные с помощью инъекций губы Марьям.

Видео набрало много просмотров и распространилось сначала по региональным пабликам, а затем и по федеральным СМИ. 13 мая стало известно, что врача уволили после «звонка сверху».

Блогер порадовалась такому результату и записала видео с представителем администрации медучреждения, который заверил девушку, что сотрудник уволен. Елена же не имела своего блога и не могла рассказать свою версию на широкую аудиторию, чтобы защитить себя.

В разговоре с ИА Регнум она сообщила, что пациентка опубликовала лишь удобную для себя часть конфликта. За кадром остались оскорбления в адрес врача.

По словам Елены, пациентка назвала её «дряхлой» и убеждала, что Елене самой давно пора воспользоваться косметическими уколами. Врач также поделилась, что является матерью-одиночкой, у неё трое детей, двое из которых — школьники.

После публикации новых подробностей конфликта общественность встала на защиту медика и потребовала восстановить Елену в должности. В регионе даже открыли петицию со сбором подписей в поддержку врача.

А на странице блогера появились многочисленные комментарии, в которых люди обвиняли Марьям в провокации ради «хайпа» и высказывались в защиту несправедливо уволенного медика.

В свою очередь, заместитель главного врача Оренбургского центра хирургии и травматологии Денис Давыдов заявил ИА Регнум, что Елену Михайловну никто не увольнял, а она сама приняла такое решение.

На вопрос журналиста, что побудило мать троих детей собственноручно лишить себя работы, которую она не хотела терять, Давыдов пояснил, что она могла чего-то испугаться или ей кто-то пригрозил. Но от уточнений представитель больницы отказался.

После широкого общественного резонанса Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека попросил Федеральную службу по труду и занятости проверить законность увольнения врача, а также обратился к губернатору Оренбургской области Евгению Солнцеву с просьбой оказать содействие уволенному медику.

СПЧ подчеркнул ценность медработника с 33-летним стажем для здравоохранения региона.

ИА Регнум направило запрос в министерство здравоохранения Оренбургской области, ведомство ответило, что изучило опубликованные в Сети материалы и не нашло оснований для проведения проверки медучреждения.

Минздрав региона подчеркнул, что не является участником трудовых отношений между лечебно-профилактическим учреждением и врачом-терапевтом, поэтому и участвовать в разрешении данного трудового спора не может.

Кроме того, ведомство напомнило, что Елена может отозвать свое заявление на увольнение.

Так медик и поступила, 21 мая ее восстановили в должности.