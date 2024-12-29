В канун Нового года журналисты ИА Регнум разыскали потомков первого в СССР Деда Мороза — Михаила Гаркави. Он автор фразы «Ёлочка, гори!» и любимый Дед Мороз Иосифа Сталина. Родственники рассказали несколько неизвестных прежде историй о знаменитом предке и сообщили, как живут его потомки сейчас. Кто-то из них борется с русофобией в Латвии, стараясь сохранить русскую культуру в Европе, а кто-то даже пытался отправиться на СВО, но получил отказ — из-за возраста.

Михаил Гаркави родился 26 марта 1897 года в Бобруйске (умер 14 сентября 1964 года). Его отец Наум Борисович был провизором, мать Любовь Львовна — зубным врачом. В 1902 году в городе случился пожар, который фактически уничтожил всю городскую застройку Бобруйска. Тогда семья Гаркави переехала в Москву.

Там Михаил окончил школу и поступил в медицинский институт. Родители надеялись, что сын продолжит их династию и станет врачом, но у Михаила были другие планы. Мальчик с детства отличался артистизмом, тяготел к сцене. Медицинский вуз он окончил, но сразу же поступил на театральное отделение филармонического училища.

Работал во МХАТе, Московском театре и театре-кабаре «Не рыдай». Но поначалу актёрская карьера не складывалась. В 1922 году Гаркави попробовал себя в роли конферансье и понял, что нащупал верное направление. Ему нравилось держать внимание публики, радовать её искромётными шутками. Вскоре Михаил понял, что хочет быть артистом разговорного жанра, юмористом — и с 1928 года гастролировал в этом качестве.

Сцена свела Гаркави с певицей Лидией Руслановой — будущей звездой всего Союза, покорившей миллионы слушателей. На тот момент она была замужем за членом ЧК Наумом Науминым. Несмотря на это, между артистами вспыхнул роман. Гаркави стал продюсером Руслановой, вскоре пара начала жить вместе. Наумин отпустил жену к другому, не стал мстить Гаркави за разрушенную семью.

Михаил и Лидия прожили вместе 12 лет, Русланова вышла на пик популярности и помогла мужу стать тем, кем его запомнят миллионы. Но в мае 1942 года звезда сцены встретила другого и призналась, что влюблена. Гаркави тяжело переживал разрыв, хотя и прекрасно понимал, что отчасти именно брак с Лидией Руслановой помог ему стать главным Дедом Морозом СССР.

В 1930-е годы Русланова была очень популярна. Да и Сталину очень нравилась особая манера исполнения и тембр голоса певицы. В 1936 году, когда было принято решение возобновить праздничные ёлки в стране, рассматривали несколько претендентов на роль Деда Мороза. В число кандидатов попал и Михаил Гаркави. По слухам, именно Сталин утвердил его кандидатуру.

31 декабря 1936 года Михаил впервые предстал в образе Деда Мороза на сцене Дома Союзов, где проходила главная новогодняя ёлка для детей — отличников учёбы. Высокий крупный мужчина с белой бородой и задорным голосом покорил участников. Он прекрасно импровизировал, уже тогда подарил всем знакомую с детства фразу: «Раз, два, три! Ёлочка, гори!»

Не исключено, что эта роль спасла ему жизнь во время большого террора.

«Михаила Наумовича очень любил Сталин. Любил его шутки, очень любил. Его не тронули в террор. Хотя почти всех порешили. Его не тронули, он был неприкасаемый, его очень любили, он, видимо, очень разумно шутил, не перегибал в шутках своих», — рассказывает ИА Регнум Марина Подольская, одна из потомков рода Гаркави.

Михаил Гаркави, как и его бывшая супруга Лидия Русланова, работал на передовой во время советско-финляндской войны (1939—1940) и Великой Отечественной войны. Был участником фронтовых бригад, поднимал боевой дух солдат шутками и историями даже под пулями противника. Давал концерты в землянках, в которые плотно набивались солдаты, чтобы послушать весёлые истории и хоть на минуту отвлечься от тягот войны. В 1945 году Гаркави был награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».

После войны он продолжил выступать. Ряд историков театра считают, что именно Гаркави стал прототипом образа персонажа конферансье Апломбова в спектакле театра Сергея Образцова «Необыкновенный концерт».

На одно из таких выступлений в Казани пришёл Михаил Ильич Гаркави — пилот, химик-технолог и лауреат Государственной премии СССР. Михаилу Ильичу так понравилось выступление своего однофамильца, что он пошёл за кулисы, чтобы познакомиться.

«Михаил Наумович оказался в полном восторге и пригласил Михаила Ильича то ли в ресторан, то ли в гостиницу. И они всю ночь сидели разговаривали и выяснили, что у них есть общие родственники из Харькова. Они оба были очень рады, что встретили в лице друг друга родню», — объясняет Марина Подольская.

После этого случая Михаил Ильич и Михаил Наумович продолжили общаться: созванивались, переписывались, обменивались новостями. Им всегда было о чём поговорить, хоть судьбы у них были разные.

Михаил Ильич Гаркави тоже прославился на всю страну, но иным образом. Участвовал в Гражданской войне. С 1920 года — на Южном фронте (помощник начальника авиаотделения по гидроавиации, с 1921 года — начальник 8-го гидроотряда 4-го гидродивизиона.

Экипаж Гаркави в Егорлыкском заливе потопил вражеский тральщик и судно. Самолёт вернулся на аэродром с 13 пробоинами. За героизм Михаил Ильич был награждён орденом Красного Знамени. А в мирное время Гаркави работал на Казанском меховом комбинате химиком центральной химической лаборатории, главным инженером строящейся фабрики кроличьих шкур, а потом и главным инженером комбината. Он изобрёл способ производства советского мутона, одел в него всю страну и получил за это Сталинскую премию.

Среди потомков Михаила Ильича Гаркави много выдающихся врачей. В том числе и Марина Алексеевна Подольская — доцент кафедры реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии, педагог с 32-летним стажем, публицист и писатель. Марина Алексеевна привыкла работать в библиотеках и архивах и так же дотошно, как медик исследует анамнез пациента, изучила историю своей семьи. Так она узнала о встрече двух Гаркави: артиста и химика.

Среди родственников первого в СССР Деда Мороза упоминается также Эсфирь Александровна Гаркави-Тынянова — заслуженный врач РСФСР, педиатр. Она всю жизнь посвятила медицине, была награждена орденом Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», почётным знаком «Отличник здравоохранения».

При этом, по словам потомков, Эсфирь Александровна испытывала к Михаилу Наумовичу Гаркави неприязнь. Сейчас уже никто не может объяснить, почему именно, и даже установить, в какой именно родственной связи они состояли.

«Эсфирь — родная сестра моего деда. Она была знакома с Михаилом Наумовичем, мой отец говорил, что она была настроена к нему, мягко говоря, критически. Но причин такого отношения и подробностей она не поведала. По рассказам, она знала, какая родственная связь есть у нашей ветви с Михаилом Наумовичем, но отец её в свое время об этом не расспросил. Мне бы хотелось узнать больше, потому что это великие люди, несмотря на то, как они друг к другу относились при жизни», — рассказал ИА Регнум ещё один потомок рода Гаркави Сергей.

Возможно, причина в том, что Михаил Гаркави пошёл против принятых в роду правил и выбрал сцену вместо халата врача.

«Они все были родом из некой хасидской общины в районе города Богославное. Самые смелые из этой общины, имеющие некий творческий позыв, начали заниматься театральной деятельностью, музыкой. Но в результате были отлучены от общины. Это было запрещено у хасидов, у ортодоксальных иудеев нельзя заниматься лицедейством», — объясняет в беседе с ИА Регнум другой потомок артиста, Дмитрий Гаркави — главный хормейстер и руководитель ансамбля «Светилен» из Иваново.

Один из двоюродных братьев первого Деда Мороза Григорий Юрьевич Гаркави также выбрал для себя творческую стезю. Он занимался организацией художественной самодеятельности уже в армии во время Великой Отечественной войны, а после войны стал одним из первых директоров Дома культуры в Приволжске. Как и его двоюродный брат, Григорий был прекрасным конферансье, талантливым актёром и чтецом, читал со сцены произведения классиков и ставил спектакли.

Кроме того, он преподавал актёрское мастерство в Доме пионеров. Со временем под его началом оказались все дома культуры области — и городские, и сельские. Местные жители были этому очень рады.

Сын Григория, Валентин Гаркави, стал известным ивановским музыкантом, композитором, художественным руководителем народного коллектива хора русской песни «Сударушки». Был удостоен городской премии «Триумф» за личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново, многих других наград.

Внуки Григория Гаркави Андрей и Дмитрий заслужили мировую известность в разных областях искусства. Андрей Гаркави — актёр театра и кино, режиссёр и сценарист, автор и ведущий радиопередач, актёр озвучки. С женой они много лет живут в Риге и выполняют очень важную миссию: Андрей спасает русскую культуру в Латвии. После закрытия русских театров супруги создали арт-платформу STADIA, которая объединяет русскоговорящих артистов и зрителей и даёт возможность учиться актёрскому мастерству, ставить и посещать спектакли и даже проводить арт-терапию для нуждающихся. STADIA стала своеобразной Меккой в Прибалтике для ценителей русской культуры — туда съезжаются люди со всей Европы.

Младший брат Андрея Дмитрий Гаркави спустя почти 100 лет продолжает дело своего легендарного предка. Он, как и Михаил Гаркави, выступает перед военнослужащими и ранеными в госпиталях, поднимает их боевой дух и поддерживает в сложных ситуациях.

Дмитрий Гаркави — главный хормейстер и руководитель ансамбля «Светилен» Ивановской государственной филармонии, известного не только в России, но и за её пределами. Он хотел отправиться на фронт добровольцем, но не взяли из-за возраста — мужчине было уже 59 лет. Сейчас Дмитрий Гаркави ждёт возможности отправиться в Донбасс, чтобы поддержать военнослужащих в зоне СВО. Он занимается благотворительностью, пишет стихи о бойцах и выступает с концертами по всему миру.