В середине мая в российских телеграм-каналах стали распространяться видео из TikTok, на которых девушки под песню U 96 — Club Bizarre не без гордости сообщают, что их мама или бабушка выбрали «не славянскую генетику». Типичное сообщение: «А моей бабушке красивый стройный узбек был важнее славянского генофонда».

Иван Шилов ИА Регнум

Общественность отреагировала несколько нервно:

«Зумерши снимают новый тренд в TikTok. Девушки хвастаются тем, что их мамы и бабушки выбрали для себя мужчин других национальностей, забив на славянский генофонд. Они словно хотят сказать, что «славянский генофонд» — это пережиток прошлого. Со стороны больше похоже на то, что они занимаются коллективным самовнушением, а также пытаются пропагандировать восточную сказку, чтобы максимальное большое количество людей было бы похоже на них», — говорилось в сообщениях. Некоторые комментаторы не просто осуждали новый тренд, а оскорбляли девушек и их матерей в самых непристойных выражениях.

Журналисты ИА Регнум связались с одной из участниц тренда. Девушка рассказала, почему решила записать видео и с какой реакцией столкнулась позже.

Социальные сети

23-летняя Марина (имя изменено) выросла в смешанной семье. От дедушки она унаследовала тёмные волосы, смуглую кожу и большие карие глаза, о чём и решила рассказать в соцсетях в рамках тренда. Но столкнулась с оскорблениями в комментариях и вскоре удалила публикацию.

«Я увидела видео, на котором девушка рассказала, что у нее в семье смешались несколько национальностей, и тоже решила записать такое о себе. Оно вызвало бурную реакцию, которой я не ожидала. Комплиментов в комментариях писали больше, но гадости были из ряда вон, в какой-то момент я решила это удалить. Мне писали в комментариях и в личку, что я «унижаю узбеков или русских». Хотя посыла не было. Писали в основном, что бабушка сделала ошибку таким образом, что она «чернильница», а я — «фу», «чурка» ну и прочие оскорбления по внешности».

И еще, припомнила Марина, ей очень часто писали «never mix».

Never mix

Оказалось что тренд про «славянскую генетику» — в некотором роде калька другого, англоязычного флэшмоба. В процессе миграции он несколько трансформировался, вовлекая всё больше участников. Всё началось в марте 2025 года, когда пользователь под ником @coolgirlvril опубликовал в TikTok видео с надписью «Newer mix your beautiful white snow with dirt» (никогда не смешивай свой красивый белый снег с грязью).

Что конкретно имел в виду пользователь, неизвестно.

Кто-то воспринял фразу буквально — и снимал в ответ видео с грязным снегом. Такие ролики набрали до 320 тыс просмотров.

Нашлись и те, кто поддержал идею пользователя coolgirlvril, но большинство отреагировало негативно. В сети публиковали карикатуры, высмеивающие внешность автора, и фото её семьи. Вскоре после публикации автору пришлось удалить свой аккаунт.

Но волну уже было не остановить. В ответ на «never mix» люди стали монтировать ролики, показывая знаменитостей, которые были рождены в смешанных браках. В описании говорится: «Не чувствуйте себя неуверенно, если вы смешанного происхождения, гордитесь этим».

Первое такое видео набрало почти 800 000 просмотров.

Затем пользователи сети перешли и на личные истории и стали делиться рассказами о своих родителях, которые выбрали партнёра другой расы или национальности.

«Все мы смешанные»

Такие видео буквально заполонили TikTok — и в таком формате тренд дошёл до русскоязычной аудитории. Кто-то продолжал использовать формулировку «never mix», противопоставляя ей выбор своих родителей. В какой-то момент русскоязычные пользователи придумали альтернативную версию: «важнее славянского генофонда». Она звучала не менее провокационно и вызвала массу возмущения.

Среди русскоязычной аудитории соцсети тренд продолжает набирать обороты в разнообразных вариантах.

Одни его участницы продолжают рассказывать, что их матери, бабушки или они сами выбирают в мужья представителей других национальностей или народностей, проживающих на территории России.

Социальные сети

Другая часть аудитории с гордостью благодарит своих предков за «сохранение славянской генетики».

Немало девушек написали о том, что выбирают русских парней. Некоторые из них делают это вопреки желанию родителей выдать их замуж за «своих».

«Прости, мама, мне милый русский мальчик важнее, чем «never mix».

Третьи призывают успокоиться и перестать делить людей по внешности, а также отказаться от идеи «чистой крови».

Из комментариев:

«Never mix? С каких пор псевдонаука об арийском генофонде и чистой расе стала трендом? Видео подобного жанра напрямую граничат с нацистскими идеями времен Третьего рейха, только преподносится всё под современным углом. Это уже не просто стиль или образ, это романтизация страшнейшей идеи. История уже видела мир, где людей делят на чистых и нечистых».

«Не разделяйте людей по национальной или расовой принадлежности. Не считайте себя лучше других на этом фоне, каждый красив по-своему».

«Сожалею, ребята, славянский генофонд не предполагает чистоту крови, мы все тут смешанные».

Кто-то из пользователей старается снизить градус самоиронией — и шутит о своих родственниках, внешности или своем выборе возлюбленного.

«Женись на том, кого любишь»

Основную мысль тренда подчеркнула девушка по имени Анна. Она опубликовала фотографию со своим молодым человеком с подписью «Держим оборону славянского генофонда, чтобы вы могли «mix» с кем хотите». В комментариях девушка пояснила, что культурные и мировоззренческие сходства в паре важны, но в первую очередь вступать в брак нужно с тем, кого любишь.

Мысль не то чтобы оригинальная, но хорошее, как говорится, повтори и еще много раз повтори.

Социальные сети

Эта кампания в очередной раз доказала: вопросы этнической идентичности по-прежнему остаются важными для современных молодых россиян. Иногда даже — болезненно важными. Но, в отличие от предыдущих поколений, зумеры «освоили дискурс» — и научились говорить на огнеопасные темы крови, этноса и расы в относительно цивилизованной манере, на языке метафоры и иронической самопрезентации, не побивая себя кулаком в грудь.

Именно язык иронии, на котором и происходит этот обмен легкими, насмешливыми колкостями, снижает электрический заряд темы и переводит ее в регистр игры — игры, как минимум, не кровавой.