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В середине февраля педофил-рецидивист, отсидевший более 40 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, снова напал на ребёнка.

Изображение сгенерировано ИИ ИА Регнум

Мужчина освободился в декабре 2023 после очередной «ходки», длившейся 20 лет. Пробыв на свободе два месяца, он снова взялся за старое. К счастью, преступник не успел довести задуманное до конца, его спугнула мать девочки, на которую он напал в подъезде. А полиция успела задержать его по горячим следам.

На видеозаписях следственного эксперимента мужчина подробно показывает и рассказывает, как зашёл за девочкой в подъезд, а затем схватил её на лестничной площадке. Но свою вину не признаёт.

Вся эта история заставляет задуматься об эффективности методов исправления такого рода преступников. Очевидно, что исправительная система в том формате, в котором она существует сейчас, по сути, не является исправительной. Это касается любой категории заключенных.

Лишение свободы работает как наказание и как способ изолировать преступника от общества. И чем дольше оно длится, тем сложнее человеку после заключения снова интегрироваться в социум.

Сразу возникает вопрос: а стоит ли вообще людей, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, возвращать из-за решётки? Пожизненная изоляция — это первое, что приходит в голову, она исключает вероятность рецидивов. Ведь если бы этого педофила «закрыли» навсегда ещё в 1975-м, когда он получил свой первый срок, то не было новых жертв и искалеченных детских судеб.

В такой ситуации будет понятно, что делать с теми людьми, которые уже совершили преступления и были пойманными. Но в целом это не решит проблему преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Вопрос педофилии кажется простым только на первый взгляд. Это ужасная тема, которую мало кто хочет обсуждать. И стоит лишний раз подчеркнуть, что за преступления в отношении детей должно следовать строжайшее наказание. Но чтобы предупредить хоть какую-то часть подобных преступлений, следует заглянуть немного глубже.

Психологи и психиатры долгие годы изучают само явление педофилии. Специалисты называют её психическим расстройством, которое выражается в искажении полового влечения в сторону детей допубертатного и раннего пубертатного возраста.

Точные причины возникновения такого расстройства неизвестны, но к факторам риска относят перенесённые неврологические заболевания, травмы, связанные с сотрясениями мозга, а также наличие психиатрических заболеваний у родителей, пережитый опыт насилия в детстве и неблагополучную ситуацию в семье.

Специалисты разделяют понятия на истинных педофилов — лиц, у которых искажено половое влечение, и преступников, не имеющих половой девиации. Для общества никакой разницы нет: все заслуживают наказания. И это правильно.

Но психиатры, изучающие это отклонение, преследуют очень важную цель — выявление педофилов ещё до того, как они смогли совершить преступление.

Представьте, что человек обнаружил у себя пугающее влечение к детям, но не хочет причинять никому вреда. В такой ситуации он может обратиться к психологу или психиатру, и ему будет назначено лечение в виде терапии и медикаментов. Таким образом специалисты надеются противостоять этому расстройству, не доводя его до реального преступления.

Но подобная практика пока очень редка, и эффект от нее почти не изучен. Поэтому стоит поговорить о более реалистичных способах предупреждения этих преступлений.

С кем бы я ни говорила, почти любая девушка могла поделиться своей историей сексуального насилия. Я с ходу могу назвать несколько ситуаций из моего детства и юности.

Прекрасно помню переполненный троллейбус, мне 11 лет, я еду в школу. Стою на верхней ступеньке, а сзади в последний момент втискивается какой-то мужик. Людей так много, что невозможно развернуться. Троллейбус отъезжает от остановки, а я чувствую, как его руки скользят по моим ногам в колготках. Я помню тот ужас маленькой девочки, которая боялась пошевелиться и попросить о помощи окружающих. Подобное повторялось несколько раз.

Мне было 12, когда летом следом за мной в подъезд моего дома зашёл мужчина. Он в несколько шагов догнал меня на лестнице и зажал в угол у почтовых ящиков. Я так испугалась, что перестала дышать, ударила его чем-то, что было у меня в руках, затем вырвалась и побежала вверх по лестнице.

Родители были дома, но по какой-то неведомой причине я не смогла им рассказать о произошедшем. Поделилась этим я лишь много лет спустя.

Таких историй я слышала десятки от всех своих знакомых и подруг, от посторонних девушек в интернете, от женщин разных возрастов. Никто не застрахован. Никто.

Невозможно даже представить, какое количество мужчин, позволяющих себе лапать ребёнка в общественном месте или подъезде, ходит по улицам. И я считаю, что наш общий долг — сделать так, чтобы девочки и мальчики, которые подрастают сейчас, никогда не испытали такого ужаса, умели действовать в подобных ситуациях и никогда не боялись рассказать родителям о насилии или странных посторонних людях, которые им что-то предлагали.

Не оставляйте детей одних на улице, провожайте до школы, научите не заходить в подъезды и лифты с незнакомцами, а главное, выстраивайте с ними доверительные отношения. И раз уж затронута такая непростая, но очень важная тема, не могу не вспомнить про нашумевшую астраханскую цыганскую свадьбу: 8-летнего жениха и 13-летнюю невесту, кружащихся в танце на радость родне. И это лишь один попавший на глаза общественности пример, просто он оказался слишком уж показательным.

А сколько несовершеннолетних девочек, о которых мы не узнаем, продолжают выдавать замуж за взрослых мужчин по традициям, привезённым в Россию из стран, где такое возможно? Эти дикие практики продолжают существовать, но мы редко о них слышим, потому что такие «браки» заключаются за пределами правового поля.

Многие страны от такого давно отказались, но приверженцы «традиций» продолжают плевать на официальные законы своих государств. А также практикуют внедрение своих «устоев» уже и на территории России.

Выбирая для жительства Россию, они должны понимать, что таким ужасным пережиткам здесь места нет. Им не должно быть места нигде в мире. Даже если девочка выглядит старше своего возраста, даже если так хотят её родители, даже если «так принято». За этим тоже необходимо пристально следить и наказывать таких мужчин без всякой жалости.