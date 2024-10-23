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Мои школьные годы прошли в не последней и даже очень уважаемой в городе гимназии. Со стороны всё выглядело красиво: просторные классы и свежеотремонтированные холлы, доски почёта с лучшими учениками — призёрами олимпиад, одноклассники в костюмах с белыми рубашками.

ИА Регнум

В эту гимназию родители перевели меня из школы попроще, где не было строгих требований к одежде, а в коридорах лежали старые скрипучие деревянные полы, покрытые несколькими слоями бордово-коричневой краски.

Но и простая районная школа, и образцовая гимназия оставили в моей памяти картину, которую я до сих пор вспоминаю с содроганием — это туалеты. Я считаю их местом, унижающим человеческое достоинство маленьких людей.

Выглядело «это» как кафельный подиум с утопленными в полу тремя унитазами, между которыми, как правило, не было даже перегородок. О дверях и речи не шло. В некоторых уборных в углу была оборудована отдельная кабинка с нормальным унитазом и шпингалетом на двери. К ней скапливалась очередь, а чтобы оказаться в этой кабинке без зрителей, приходилось дожидаться начала урока или отпрашиваться посреди занятий.

Дополню эту удручающую картину отсутствием стульчаков, туалетной бумаги и мыла. А в мужской туалет ещё и могла в любой момент ворваться завуч, которой почудился запах сигаретного дыма.

Школу я окончила более 15 лет назад, но до сих пор тысячи детей по всей стране сталкиваются с той же ужасной картиной каждый день, приходя на учебу.

Школьный туалет — это по-прежнему символ бесправности и пренебрежения потребностями маленького гражданина. Если что и ушло за эти годы намного дальше, так это лишь технологии унижения: теперь вместо врывающегося в туалет завуча над писсуаром вешают видеокамеру.

Так уже происходит в Башкирии, Набережных челнах и Перми. В пермском департаменте образования объяснили, что размещение камер в туалетах школ необходимо для контроля за поведением детей и отслеживания курильщиков. А уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец отметила, что если камеры не направлены на кабинки и родители учеников не против, то проблемы в этом нет.

Но проблема есть, и эта проблема не только этическая, но и юридическая. Как любой взрослый человек отреагирует на камеру в уборной любого заведения или примерочной в магазине? Меня это точно возмутит. Тогда почему взрослые люди, к тому же вовлечённые в образовательный процесс несовершеннолетних, позволяют себе поступать подобным образом с детьми?

В комментариях к новостям читатели уже предложили ответные меры: установить камеры в кабинетах директоров школ, чтобы видеть, чем они заняты во время рабочего дня. А заодно поставить их и в туалетах департамента образования, чтобы чиновники на себе могли прочувствовать унижение, которому подвергают учеников.

Устанавливать видеокамеры в общественных туалетах не только неэтично, но и противозаконно, даже если этого очень хочет администрация школы. В распоряжении Минпросвещения РФ от 15.11.2019 N Р-116 говорится, что видеонаблюдение в школах проводится с целью фиксации возможных противоправных действий, но перечень зон, в которых допустима установка камер, строго ограничен.

Это «места возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц (входные группы); территория перед объектами общеобразовательной организации и за ними, игровые и спортивные площадки, другие объекты инфраструктуры, находящиеся на территории общеобразовательной организации; коридоры, раздевалки для верхней одежды, лестничные пролеты, холлы, в помещениях учебных корпусов, предназначенных для проведения спортивных, массовых, культурно-развлекательных мероприятий».

Этот документ администрации образовательных учреждений должны были изучить. Ещё я бы рекомендовала им ознакомиться с текстом Конституции РФ, начать можно со статей 23 и 24. Там сказано, что «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени», а «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».

Даже если речь идёт о детях. Даже если учителям или директорам очень хочется таким способом решить проблему курения в туалете или любую другую.

После скандала и жалоб детей камеры из туалетов трех пермских школ пообещали убрать. В депобре отметили, что в одной из школ над писсуаром висел лишь муляж, который вчера уже демонтировали. И вроде справедливость восторжествовала, но осадочек остался.

Почему-то из всех доступных педагогических методов, которыми, судя по регалиям на сайтах, грамотам и званиям, владеют работники образования, они продолжают выбирать самые унизительные и незаконные.

Люди, которые должны прививать юным гражданам ценности уважительного отношения и соблюдения правил общественного договора, сами демонстративно нарушают и закон, и правила морали.

Сами учителя редко желают быть заснятыми на камеру мобильного телефона, особенно, когда ведут себя неподобающим образом. Отсюда, в том числе, и растут инициативы изъятия смартфонов у школьников. Похоже, неприятно осознавать, что тебя могут заснять на камеру в любой момент.

Тогда откуда желание пробраться с объективом в уборную к ученикам? И почему в момент обсуждения такой идеи (её же, вероятно, предварительно обсуждали взрослые образованные люди, возможно даже с участием школьного психолога) не нашлось места эмпатии? Неужели никто не поставил себя на место ученика, который, заходя в туалет, видит чужие «глаза»?

То, что камеры или муляжи в итоге решено убрать, никак не влияет на содержимое голов «педагогов», додумавшихся их там повесить. Поэтому невозможно гарантировать, что завтра они не выдумают что-то иное, унижающее учеников. Иное по форме, но одинаковое по сути.

Воспитать, как уже многократно доказано, можно только своим примером: хотите, чтобы дети вас уважали — покажите, что уважаете их. Начинать нужно с себя, ведь разруха, как известно, не в клозетах, а в головах. А туалеты — без дверей ли, с камерами или врывающимися завучами — лишь отражение истинного отношения к детям.