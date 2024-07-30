Журналист-расследователь и автор множества эксклюзивных новостей, которые вы точно читали. Пишу о происшествиях, психологии и социальных явлениях.

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram 39-летний долларовый миллиардер Павел Дуров 29 июля сообщил в своём канале, что у него уже более 100 биологических детей. Миллиардер удивлён такой новостью, ведь, по его признанию, он предпочитает жить один и никогда не был женат.

AP/TASS

Павел Дуров рассказал подписчикам, что такой результат стал возможен благодаря донорству спермы, которым он занимается уже больше 15 лет. По его словам, идея стать донором принадлежит не ему самому, а его другу. Много лет назад такая мысль и вовсе показалась Павлу Дурову смешной.

«Пятнадцать лет назад ко мне обратился мой друг со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен», — делится Дуров в своём посте в Telegram.

Отправившись на процедуру в московскую клинику, предприниматель узнал о проблеме, которая существует в области репродуктивного здоровья. Оказалось, что налицо дефицит «высококачественного донорского материала».

«Начальник клиники сказал мне, что мой гражданский долг — сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар. Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня подписаться на донорство спермы», — говорит миллиардер.

Как утверждает Дуров, к 2024 году его «благотворительная деятельность» помогла более ста парам в 12 странах завести детей. И даже сейчас его генетический материал доступен в одной из московских клиник для анонимного использования семьями, которые по разным причинам не могут сами завести ребёнка.

Более того, миллиардер решил пойти дальше и собирается помочь своим биологическим детям познакомиться между собой: «Теперь я планирую открыть исходный код своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риски, но я не жалею, что стал донором».

Павел Дуров также заявил, что хочет способствовать популяризации донорства спермы: «Я хочу помочь избавиться от стигматизации самого понятия о донорстве спермы и побудить к этому больше здоровых мужчин, чтобы семьи, пытающиеся завести детей, имели больше возможностей. Бросьте вызов условностям — переопределите норму!».

Признание миллиардера вызвало отклик у аудитории и породило множество размышлений о донорстве спермы, а также шуток. Американский предприниматель Илон Маск не упустил повода «подколоть» Павла Дурова, назвав его результат «уровнем новичка».

Маск напомнил про основателя Монгольской империи Чингисхана, который по легенде имел более 600 детей. Таким образом американский миллиардер намекнул на стремление Дурова оставить заметный след не только в цифровом мире, но и в реальном.

И с точки зрения геноцентричного взгляда на эволюцию Павел выбрал эффективный способ распространить свою ДНК. Биологи полагают, что в основе эволюции лежит эволюция именно генов, а не особей и видов. И выживание отдельных генов напрямую зависит от их способности копироваться.

Выживают те формы одного и того же гена которые лучше всего умеют воспроизводиться, они побеждают в естественном отборе и вытесняют менее удачные версии.

Механизм очень похож на компьютерный вирус или программу. И распространение своего генетического материала через донорство — надёжный способ обеспечить выживание своим генам.

Но можно отойти от эволюционной теории и взглянуть на ситуацию с точки зрения отношений между родителем и ребёнком. Не напрасно же с развитием медицинских технологий в области репродукции в обиход вошёл термин «биологический» родитель. В большинстве случаев его причастность к появлению нового человека ограничивается лишь вкладом в ДНК ребёнка.

В этой ситуации, вероятно, стоит говорить о том, что от такого донора появилось на свет какое-то количество носителей его генетического материала. Но уместно ли называть этих детей «своими»? Ведь быть родителем в общепринятом понимании означает не просто помочь появиться человеку на свет, но и сделать его полноценным членом общества.

Пожалуй, не каждый должен становиться родителем. Кто-то может выбрать жизнь в одиночку и никогда не жениться. Он может даже распространить свои гены с помощью донорства спермы.

Но стоит помнить, что истинное отцовство — это не просто кровное родство, а в первую очередь способность обеспечить условия развития ребенка, и не только с материальной точки зрения. Простой передачи генов недостаточно, ведь свой опыт, ценности и взгляд на мир можно передать, только участвуя в жизни и воспитании своих детей.

Психологи утверждают, что отцовство — это абсолютно новый уровень на жизненном пути мужчины, новый виток в развитии его личности. С появлением ребёнка мужчина переходит в другую роль, отказывается от многих ставших уже стереотипными моделей поведения и отношения к себе.

Но далеко не каждый готов к таким переменам, и, к сожалению, именно поэтому так много матерей-одиночек. Отцу, который не смог или не захотел создать эмоциональную связь со своим ребёнком, проще уйти из семьи.

Я бы выбирала надёжного отца для своих детей, который останется рядом, а не качественные гены в пробирке. Поэтому устраивать забег по московским клиникам в поисках остатков биоматериала Павла Дурова точно никому не посоветую.