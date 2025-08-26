Российский блогер Арсен Маркарян был задержан в багажнике авто при попытке сбежать от уголовного преследования за оскорбление памяти защитников Отечества.

Кадр из видео Арсен Маркарян

25 августа Таганский суд Москвы арестовал его на 17 суток. Максимальное наказание по статье, по которой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, — до пяти лет лишения свободы.

Блогер создал «секту для мужчин», где призывал последователей совершать изнасилования, пропагандировал секс с несовершеннолетними, унижал женщин и обещал своим «офицерам» решение всех проблем через повышение тестостерона.

Пухлый неудачник

Арсен Маркарян родился 21 марта 1995 года в Самаре. Его отец Ашот Сергеевич занимался предпринимательской деятельностью в области строительства, мать Сильва Мхитаровна — бывшая учительница армянского языка. У Арсена есть старший брат Армен.

Социальные сети Мать и брат Арсена

В соцсетях Маркарян жаловался, что в юности подвергался нападкам со стороны сверстников из-за своей внешности и происхождения. При росте 172 см парень весил около 100 кг.

«Полжизни я был карикатурно смешным и толстым. Щекастый тюлень, которого игнорили девушки и чморили парни. Я не мог даже подтянуться на турнике. Я запирался на балконе и, рыдая, тонул в океане жалости к себе», — писал блогер в одном из своих постов.

Мечтая о внимании со стороны женщин и уважении от мужчин, Маркарян сел на диету и начал заниматься спортом, а затем решил учить этому других.

Арсен утверждал, что у его родителей почти не было денег и он зарабатывал самостоятельно, собирая подписи за местных депутатов, участвуя в сетевом маркетинге и распространяя косметику в качестве консультанта Oriflame.

Торговец тестостероном

В 2016 году Арсен Маркарян создал канал на одном из видео-хостингов. Всё начиналось с роликов о вегетарианстве и сыроедении. Затем блогер переключился на контент о биохакинге, рассказывая свои подписчикам, как можно повысить уровень тестостерона.

Не являясь дипломированным специалистом в медицине или диетологии, блогер стал продавать на закрытой площадке обучающие курсы, а также пищевые добавки и «суперфуды» — продукты питания, которые якобы приносят пользу из-за неких исключительных свойств.

Социальные сети

Маркарян убеждал подписчиков, что все проблемы, с которыми сталкиваются мужчины в своей жизни, напрямую связаны с нехваткой тестостерона.

«Уровень тестостерона отличает альфа-самцов от королей френдзоны, хозяев жизни от терпил и неудачников, бизнес-гениев от менеджеров среднего звена», — утверждал Арсен.

Вскоре тематика блога расширилась: инфобизнесмен стал давать последователям советы по отношениям с женщинами, а также делиться своей жизненной философией.

«Женщина — это животное»

В 2017 году 22-летний Арсен запустил вебинар под названием «Шлюхоброня 2.0», в котором под предлогом обучения противостоянию манипуляциям в отношениях занимался унижением женщин. Блогер заявлял, что «родился для того, чтобы изменить мир», пропагандировал «концепцию абсолютной нетерпимости к женщинам».

Также он оскорблял мужчин, которые берут на себя домашние бытовые дела и заботятся о детях. Он зачитывал на публику переписки с девушками, после чего озвучивал свои фантазии, как избивает их.

Социальные сети

Приводим лишь часть его высказываний:

«Даже женщины, которые типа разумные, типа понимают, как найти подход к мужчине, в конце концов просто е…. тупорылые животные. Женщина — это животное, интеллекта — ноль».

«Абсолютный позор, чтобы мужчина что-то делал по дому, мыл посуду. Абсолютный позор! А за что уважать? Ты же моешь посуду, ты — великий воин, ты зачем пришёл в этот мир? Может, тебе фартук дать? Надо ей помогать? Раньше бабы в холодной речной воде стирали, думаешь, им сейчас тяжело? Просто они ленивые мрази».

«Чем больше мужчин вместе, тем меньше власть шмар над нами и тем больше тёлки будут работать над собой».

Широкую известность Маркарян получил лишь в 2024 году, когда стали вируситься его короткие ролики где он цитировал видеоблогера-неонациста Максима Марцинкевича (Тесака), сравнивал женщин с едой и сожалел о том, что многоженство запрещено.

При этом Маркарян несколько раз заявлял, что у него есть несколько жён.

Кадр из видео

За его шовинистические идеи, рост и густую бороду пользователи Сети дали ему прозвище Мизогимли (от «мизогиния» — женоненавистничество и «Гимли» — гном из «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина).

«Офицеры Базы»

Имея опыт в маркетинге и способность убеждать, Маркарян сумел собрать свою аудиторию. На одной из площадок у него порядка 218 тысяч подписчиков, в Telegram-канале — 180 тысяч, в закрытом платном блоге «База» — ещё порядка 65 тысяч.

Арсен хвастался, что последователи платят за подписку 1,5 тысячи рублей в месяц, из этих денег складывается его доход. Читателей платного канала и своих последователей Маркарян гордо называл «офицерами», среди которых есть и несовершеннолетние.

Иногда он анонсировал очные встречи с последователями. Билеты на эти мероприятия он продавал по 20 тысяч рублей и выше. После чего хвастался дорогими часами, яхтами и другими атрибутами красивой жизни.

Что происходило в закрытом канале и на встречах — известно только его «офицерам». Но по опубликованным отрывкам видно, что блогер всё чаще переходил границы в своих высказываниях, дойдя до призывов к преступлениям сексуального характера.

«Кого-то изнасиловать — это полезный опыт»

В июле 2024 года Арсен Маркарян в одном из своих видео рассуждал о том, как нужно правильно насиловать женщин:

«Сто процентов женщин оказывают ноль сопротивления, если чувствуют, что насильник идет до конца. Вообще, это полезный опыт: изнасиловать, чтобы понять, как работает человеческая психология. Когда ты идёшь насиловать женщину, ты должен это делать так, как будто после неё ты ещё десять собираешься изнасиловать», — заявлял Маркарян.

Также блогер на видео стал рассуждать о половом влечении подростков и признался, что принимал наркотики, а также вступал в интимную связь с несовершеннолетними.

«Я скажу честно, товарищ майор, не обессудь, я спал с 12-13-летними девчонками, сам будучи 18-19-летним. С теми, которые сами хотели со мной е….» — утверждал Маркарян.

После того как общественники попросили правоохранителей проверить высказывания блогера, Арсен заявил, что это была лишь «ирония».

Но видео с подобными высказываниями всё ещё доступны на разных площадках, а его подкасты с названиями «Не изнасиловал. Просто потрогал» распространяются с помощью известных цифровых сервисов электронных и аудиокниг в рубриках коучинг и самосовершенствование.

В сентябре 2024 года пользователи Сети потребовали запретить Арсену выступать на родине его родителей, в Армении, выразив глубокую обеспокоенность его идеями. Долгое время блогер жил в Испании и периодически посещал разные страны с целью проведения своих тренингов.

Маркарян признавался, что на просветительскую деятельность его вдохновил секс-коуч Алекс Лесли (Александр Кириллов). Недавно он оказался в центре скандала после задержания в Москве нескольких его последователей. Молодые люди нападали на девушек в центре города, выполняя «упражнение по раскрепощению» от своего гуру.

После случившегося в отношении Лесли возбудили уголовное дело за призывы к изнасилованию, 20 августа он был объявлен в федеральный розыск.

Призывы к терроризму

29 января 2025 года прокуратура Москвы инициировала в отношении Маркаряна вторую проверку — на этот раз после того, как блогер в одном из интервью призывал атаковать россиян беспилотниками.

«Я бы этого хотел и склонен думать, что так будет. Мне кажется, будут бомбить Москву в итоге. Москву, Красную площадь будут бомбить. Купим хату в Москве по скидке потом», — смеясь заявлял блогер в одном из видео.

Прокуратура усмотрела в словах Маркаряна признаки преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Кроме того, блогер неоднократно высказывал пренебрежительное отношение к русскому народу и сравнивал русских с обезьянами.

«Это загадочность и непредсказуемость обезьяны. Русские люди — в большей степени животные, чем другие люди. Правила не умеют соблюдать, сложные социальные структуры — не умеют. Уважения к другим людям не имеют, чувства собственного достоинства нет, это всё. Это недоразвитость», — утверждал Арсен.

В 2025 году в отношении Маркаряна всё же возбудили уголовное дело, но поводом стали не упомянутые выше высказывания, а другое его видео. 25 февраля 2025 года на одном из эфиров Маркарян, рассуждая о подвиге 19-летнего Героя Советского Союза Александра Матросова, который закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота и создал условия для атаки, допустил нецензурные высказывания в адрес героя.

Кадр из видео

Ранее блогер позволял себе оскорбительные реплики в адрес участников спецоперации и России.

«По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества», — сообщили в СК.

Жажда наживы и побег в багажнике

22 августа блогер выложил видео-приглашение, записанное на Красной площади, в котором анонсировал мероприятие в Москве. Инфобизнесмен обещал встречу на 5 000 «отборных офицеров «Базы» в столице».

Однако уже вечером 23 августа Арсен Маркарян был задержан правоохранительными органами при попытке сбежать в Белоруссию в багажнике своего автомобиля.

«Оперативники ЦПЭ и БСТМ ГУ МВД России по г. Москве установили автомобиль, на котором передвигается злоумышленник. Ориентировки были переданы всем наружным службам полиции. Автомобиль с подозреваемым был остановлен инспекторами ДПС Московской области на Можайском шоссе возле г. Кубинки. Подозреваемый прятался в багажнике данного автомобиля, он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции», — сообщили в МВД.

Маркаряну было предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). В ходе допроса блогер не признал свою вину. Таганский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 17 суток, блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.

На заседание прибыла мать Арсена Сильва, женщина представила десятки грамот и медалей сына в качестве его положительной характеристики.

Примечательно, что после задержания кто-то начал чистить аккаунты блогера, удалив оттуда большую часть контента. Сейчас на его страницах появляются посты вроде:

«Я не совершал никаких противозаконных действий. Экстремисты и враги родины пытаются опорочить мое имя из зависти. Я законопослушный гражданин на законных основаниях был в Российской Федерации. Всегда горячо любил страну и каждый день помогал решать сложные социальные проблемы. Десятки тысяч мужчин и женщин благодарны и видят мой вклад в их жизни. Победа будет за нами», — написали в аккаунте блогера.

Многие пользователи Сети высказывают надежды, что к уже предъявленному обвинению добавятся и другие.

А правоохранители в деталях изучат все многочисленные материалы, которые когда-либо публиковал блогер, и дадут правовую оценку его высказываниям о женщинах, русских, сексе с несовершеннолетними и призывам к изнасилованиям.