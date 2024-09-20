Журналист-расследователь и автор множества эксклюзивных новостей, которые вы точно читали. Пишу о происшествиях, психологии и социальных явлениях.

Мне и многим моим подругам уже пришло направление на анализ крови на АМГ — антимюллеров гормон. Столичный департамент здравоохранения утверждает, что рассылка таких направлений входит в новую «уникальную программу в сфере репродуктивного здоровья».

Иван Шилов ИА Регнум

Может быть, за таким предложением и стоят исключительно благие намерения, но столь настойчивая забота государства о моей репродуктивной системе выглядит по меньшей мере как «причинение добра», о котором не просили.

И параллельно порождает массу вопросов о том, почему именно этот анализ выбрали для массовой диагностики, как будут использовать результаты таких исследований и почему приглашения приходят только тем женщинам, которые такой анализ ещё не сдавали. То есть без ведома пациенток их уже отобрали для участия в рассылке, использовав сугубо частную информацию.

Сейчас в обществе и органах власти не умолкает дискуссия о том, что делать с абортами, как «заставить» женщин больше рожать. Особо «одарённые» спикеры предлагают ограничить девочкам и девушкам доступ к высшему образованию, чтобы единственным путём реализации женщины стало материнство.

Ничего против него не имею, это прекрасно, но от психотических фантазий авторов подобных инициатив уже давно подёргивается глаз. И невольно начинаешь видеть подвох в любой новости, хоть как-то связанной с детородной функцией.

Параноидальные мысли подпитывают то и дело вспыхивающие скандалы с видеонаблюдением в больницах. Очередной был совсем недавно: пациентка уфимского медучреждения пожаловалась на видеокамеры в кабинете гинекологии.

Главврач больницы поспешил заверить, что инструменты видеонаблюдения установили для обеспечения безопасности пациентов и персонала в связи с требованиями к антитеррористической защищенности объектов, место осмотра пациента врачом не входит в обзор камеры, а доступ к снятым кадрам ограничен.

Но, как мы все понимаем, пациентке гинекологического кабинета проверить эти утверждения сложно. Хорошо известно, как часто взламывают базы данных, после чего личные данные граждан попадают в сеть. Не думаю, что найдётся женщина, которой хотелось бы, чтобы такая интимная часть её жизни, как поход к гинекологу, стала достоянием общественности.

Посещение «женского врача» зачастую и без камер в кабинете становится стрессовой и неприятной ситуацией. Я могу поведать с десяток историй из собственного опыта и рассказов моих подруг о хамстве со стороны врачей и элементарном гинекологическом насилии.

Женщины редко этим делятся или рассказывают только самым близким, потому что «это стыдно», а ещё это горько — идти за помощью, но быть высмеянной человеком, который давал клятву помогать людям.

И потом, многие общественники и политики упускают из виду одну очень важную вещь: только женщина может создать внутри себя и вырастить за девять месяцев целого человека. Вдумайтесь, это же чудо!

Но к человеку, который способен сотворить такое чудо, относятся так, как будто он это чудо дать обязан. Представьте, что вы хотите, чтобы ваша жена подарила вам наследника. Что вы будете делать? Ухаживать за ней, создавать ей для этого лучшие условия, чтобы она была спокойна, находилась в безопасности и ни в чём не нуждалась. Правильно?

Тогда почему авторы инициатив о повышении рождаемости вместо пряника пытаются применять кнут? Рассуждают о том, что женщине нужно рожать, а не учиться? Или пытаются запугивать тем, что «часики тикают»?

Кстати, именно так я воспринимаю непрошеное направление на «анализ фертильности». Это вмешательство в мою личную жизнь, в самую интимную её сферу. Сегодня где-то в ведомственных кабинетах люди в костюмах решают проанализировать фертильность женского населения страны от 18 до 40, а завтра непременно пойдут дальше в «причинении добра», нарушая границы частной жизни своих граждан.

Конечно, всё будет прикрыто «лучшими намерениями», но когда было иначе?

Все подобные рассылки напоминают таргетированную рекламу: сегодня ты вбиваешь в браузер запрос, а завтра предложения начинают сыпаться из каждого утюга. Но к этому мы все уже давно привыкли, да и согласие на использование cookies у нас хотя бы спрашивают.

С медицинскими исследованиями дело другое: в вопросе государственного здравоохранения каждый вправе рассчитывать на абсолютную защищённость приватной информации. И всё, что приводит к мысли о её доступности широкому кругу людей — айтишникам, операторам рассылки, аналитикам и прочему неограниченному кругу лиц, — не помогает женщине принять нужное решение, а лишь раздражает и вредит.

Женщине нужно жить в доброжелательном обществе, где к ней, её выбору и её материнству относятся с уважением, где в результаты её анализов или визит к врачу не суют нос посторонние, где её не вынуждают и не принуждают.

Где общество и государство понимают, что для планирования беременности нужен не только анализ крови на гормон, но и благоприятные условия этой самой беременности и дальнейшего воспитания маленького человека.

Отстаньте уже от женщин с дурацкими инициативами и предложениями, лучше позаботьтесь о них по-настоящему.