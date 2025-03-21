Журналист-расследователь и автор множества эксклюзивных новостей, которые вы точно читали. Пишу о происшествиях, психологии и социальных явлениях.

В начале марта в селе Садовое в Республике Калмыкия покончил с собой 14-летний Артём. За день до смерти он стал жертвой нападения сверстников, которые издевались над ним на камеру, а затем опубликовали видео в сети.

Иван Шилов ИА Регнум

Мальчик не выдержал унижения и признался другу, что хочет покончить с собой.

После его смерти началось расследование, местные жители потребовали строго наказать обидчиков, ведь весь посёлок знал их поименно. История громкая, о ней говорила вся страна.

И вот печальное продолжение: вскоре после возбуждения уголовного дела один из участников издевательств пропал, а вчера его нашли мёртвым. Утверждают, что он также совершил суицид.

Двойная страшная трагедия.

Какой глубины бессилие, одиночество и разочарование жизнью испытывал первый подросток, чтобы в таком юном возрасте из нее уйти. Как был напуган последствиями своих действий и давлением со стороны общества другой.

Размышлять об этом горько и страшно. Всегда хочется найти виноватых и как можно скорее их наказать. После столь широкой огласки, несомненно, будет проведено детальное расследование, и они непременно найдутся.

Но так ли все просто? Конкретный виновник — это лишь последнее звено в цепи устройства общества и его социальных конструктов, где подобные ситуации случаются и, увы, будут случаться дальше.

«Нормальное мужское поведение»

Статистически подавляющее число преступлений и правонарушений, связанных с насилием, совершаются мужчинами. В большинстве историй о буллинге тоже участвуют преимущественно мальчики.

Часто они снимают это на видео и не боятся огласки. Как, например, школьник, который на перемене с ноги ударил одноклассницу в грудь в городе Нижние Серги Свердловской области. Оказалось, что и до этого случая парень уже поднимал на неё руку, оскорблял, унижал и плевал в неё.

В Самаре одиннадцатиклассник местного лицея регулярно унижал подростков на несколько лет младше, ставя их на колени в туалете и тряся гениталиями перед их лицом. Происходящее тоже снимали на видео.

Таких историй десятки, а может даже сотни и тысячи, но узнаём мы о них лишь тогда, когда градус накаляется до предела и замолчать последствия не представляется возможным. И эти вопиющие случаи насилия всегда не первые.

Если оно началось и его никто не остановил — твердой рукой ли, словом, — жестокость всегда развивается по спирали и набирает обороты. А нападающий убеждается в своей безнаказанности и всё больше ожесточается: покорность жертвы лишь распаляет его воображение.

Заводилы втягивают в свои «развлечения» других — и вот уже вместо агрессивного одиночки возникает настоящая подростковая банда, которая держит в страхе не только сверстников, но и некоторых взрослых.

Внешне такие подростки сами выглядят как взрослые и пытаются вести себя соответствующе, по ошибке принимая за признаки зрелости физическую силу и нахальство. Вот только тело-то у них выросло, а способность осознавать свои поступки и прогнозировать их возможные последствия — ещё нет. И, сталкиваясь с такими последствиями, они не понимают, как себя вести.

Вряд ли эти ребята думали, что мальчик, к которому они пришли на разборки, наложит на себя руки. К такому ужасному повороту совершенно точно они не были готовы. И, похоже, один из них не смог справиться с последствиями своих действий.

В результате же оба покончивших с собой ребёнка стали жертвами среды, в которой живут «по понятиям». Один пытался завоевать авторитет силой, второй оказался объектом для самоутверждения других.

Показать «крутость»

Очевидно, что проявление жестокости у многих подростков одобряется в той среде, где они хотят завоевать свое место под солнцем. Такими примитивными способами подрастающие самцы доказывают и свое право принадлежать к определенной группе, и собственную крутость, позволяющую занять в этой группе место поближе к верхушке. Их способы «подняться» буквально копируют повадки стайных животных из дикой природы.

Ровно так же поступили и подростки в селе Садовое. Они сбились в «стаю» и напали на тихого спокойного мальчика, который очевидно не смог бы дать отпор даже одному нападавшему, а не то что целой толпе.

Видео, которое они записали, отвратительно: подростка бьют, оскорбляют, перекладывают на него вину за поведение девочки, которую он позвал в гости, валят на землю, плюют в него. Кроме того, упоминается, что на мальчика помочились и вытерли об него ноги. Чем не животное поведение?

За нежелание жертвы идти на конфликт нападавшие называют его «терпилой». Все издевательства мальчик выносит, почти не проронив ни слова.

Но и этого агрессорам показалось мало: на следующий день видео появляется в сети, а мальчика продолжают третировать. Из-за непрекращающихся издевательств он решает, что недостоин жить.

Его некому было защитить, некому было объяснить, что если с ним поступили таким гнусным образом, это не делает его плохим, грязным или недостойным. Издевательства многое говорят лишь о его обидчиках, которые перешли все разумные границы. И стыдно должно было быть именно им. И ответственность за произошедшее лежит только на них и на взрослых, которые это допустили.

Очевидно, в окружении Артема не нашлось такого человека, который смог бы помочь ему понять: его пытались заставить жить «по понятиям», и он принял правила, попытавшись быть стойким и молчать о своих проблемах, как «положено мужчине» в таком мире.

Отражение этих извращенных правил можно увидеть и в словах местных жителей, говоривших о том, что мальчика просто нужно было отдать в секцию единоборств, чтобы он научился давать отпор обидчикам.

И сразу становится понятно, как в такой среде воспитывают мальчиков, которые в любой непонятной ситуации идут решать свои вопросы силой и развлекаются, издеваясь над другими детьми.

Вот только любой хороший тренер первым делом учит своего подопечного не применять навыки без необходимости и всеми силами уходить от конфликта. Не начатая схватка — выигранная схватка.

Учить своих сыновей нужно, прежде всего, эмпатии, уважению к человеческому достоинству и умению решать конфликты без применения насилия, как физического, так и психологического. Для этого, правда, будет недостаточно просто заплатить тренеру, родителям придётся действовать собственным примером, объясняя правила поведения в обществе и разрушая догмы «пацанского мира».

И начинать родителям нужно с себя. Только, к сожалению, у многих из них эмпатии не отыскать, потому что и они выросли и живут «по понятиям», загнав свою чувствительность поглубже — туда, где и не отыскать. И продолжают прививать это своим детям, приучая их к формуле «кто сильнее, тот и прав». Замкнутый круг, где насилие бесконечно порождает еще большее насилие.

Этих взрослых уже не переделать, но хочется верить, что у подростков все-таки есть шанс. Должен быть какой-то институт, который сможет объяснить детям, что можно жить по-другому. Ну, если уж в семье этого сделать некому.

Возможно это смог бы сделать школьный психолог или тренер-наставник, но таких специалистов должно быть гораздо больше, чем один человек на школу. И их работа должна быть построена не на бесконечных тестированиях детей для отчётов директору и «наверх», а на качественной и внимательной работе, установлении доверительных отношений.

Как показывает практика, сейчас школа с этим не справляется категорически, превращая работу психологов в профанацию.

Крайне важно регулярно напоминать детям, что решать конфликты нужно цивилизованными способами, а со своей агрессией нужно уметь обращаться так, чтобы она не выливалась на окружающих — использовать спорт и умение вести диалог.

Мальчикам нужно объяснять, что и мужчины плачут, а проявление любых эмоций — нормально. Если с тобой плохо поступили, это не делает тебя плохим. Рассказать о серьезных проблемах взрослым — тоже нормально. Более того, только это и правильно. Можно без стеснения просить помощи, и никто за это не осудит. Каждый заслуживает хорошего отношения, а права унижать человека нет ни у кого.

Таким воспитанием нужно заниматься с самого детства, а не возмущаться в комментариях волне подросткового насилия. Его и раньше было не меньше, просто СМИ и соцсети теперь работают и лучше, и быстрее.

Привычная формула

Главный вывод из причин двух смертей в селе Садовое: буллинг — это обоюдоострое оружие. Рассказ о травле одного подростка закономерно вызвал широчайшую волну возмущения в масштабе всей страны и так же закономерно породил новую травлю — теперь уже его обидчиков.

И так — каждый раз. При обсуждении вопиющих случаев насилия соцсети переполняются проклятиями с перечислением способов расправы над обидчиками. Один и тот же диванный комментатор спокойно совмещает в одном сообщении и соболезнования, и оскорбления в адрес агрессоров с проклятиями их семьям.

Нередко звучат и призывы к насилию, завёрнутые в ту же «пацанскую» формулу: «будь мужиком». «Надеюсь найдутся мужчины, которые соберутся и разберутся как следует с ними, чтобы неповадно было» — так поддерживается градус насилия, и новые дрова продолжают питать огонь костра ненависти.

Вот и в нашем случае в комментариях были призывы к участникам этой истории «покончить с собой». Думали ли комментаторы, что так и будет? Вряд ли. Но в итоге — ещё один погибший ребёнок.

Если так уж нужно выплеснуть свои эмоции, возьмите себя в руки, не несите это в комментарии, направьте энергию в полезное русло. Конечно, иногда забрало падает и глаза от злости застилает, но хочется верить, что мы в большинстве своём все же взрослые цивилизованные люди.

Хотите реального осязаемого результата — требуйте полноценного детального расследования, помогите семье пострадавшего, организуйте для детей встречу с социальным педагогом или психологом, чтобы они знали, что делать, если они подверглись любому насилию. Научите детей гуманизму, это может спасти чью-то жизнь в будущем. Но сначала — научитесь сами.