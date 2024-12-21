Духовное управление мусульман (ДУМ) России разрешило религиозное многоженство. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что совет улемов (ученых-богословов) ДУМ разрешил мужчинам иметь до четырёх жен при условии равного отношения мужа к каждой. И в этом заявлении содержится прямой и осознанный вызов действующему российскому законодательству.

Masrat Zahra/Global Look Press

По Конституции «Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» и никакие религиозные традиции не могут становиться оправданием нарушения закреплённых в законах норм.

В Уголовном кодексе РСФСР была статья, вводящая ответственность за многоженство. Мужчину, которого уличили в сожительстве с двумя или несколькими женщинами, могли приговорить к лишению свободы или исправительным работам на срок до одного года.

Вообще в кодексе была целая категория уголовных статей, входившая в главу «Преступления, составляющие пережитки местных обычаев». Помимо многоженства, туда были включены статьи «Уплата и принятие выкупа за невесту», «Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование вступлению в брак», «Заключение соглашения о браке с лицом, не достигшим брачного возраста». В УК РФ таких статей нет, но в новостях до сих пор встречаются описанные в них действия.

И вот под конец 2024 года, напомним, объявленного годом семьи, мусульманская организация сама себе разрешает многоженство. Сопутствующие рассказы о «равенстве», безусловно, худший вид пиара, самообмана и попытки привлечь к себе внимание.

Ведь ни один ЗАГС не зарегистрирует брак, если кто-то из молодоженов уже в нем состоит. Эта норма закреплена в Семейном кодексе и очевидно, что менять её никто не собирается. Поэтому законная жена у гражданина России по-прежнему может быть только одна.

Для всех остальных, если таковые у кого-то найдутся, существуют более приземлённые определения: любовница или сожительница. И судьбу женщин, с которыми брак юридически не зарегистрирован, предсказать очень сложно. Но совершенно очевидно, что ни о каком «равном отношении» говорить невозможно. А надеяться на обещания, не закреплённые на бумаге — верх наивности.

В случае развода, смерти мужа, болезни или инвалидности женщины и других непредсказуемых поворотов судьбы государство будет защищать права только официальной жены. Равно как и в случаях получения материнского капитала и различных льгот, связанных с рождением детей.

С этим уже столкнулись женщины, потерявшие мужа на СВО. ИА Регнум рассказывало о том, что, несмотря на количество прожитых с погибшим мужем лет и рождённых от него детей, неофициальная жена не получила из причитающихся от государства выплат ни копейки. Все деньги достались второй жене, с которой мужчина всё же заключил официальный брак. И это — лишь один случай из множества, который нам удалось детально разобрать.

Сложно представить, с какими трудностями сталкиваются женщины, которые по той или иной причине оказались религиозными, а не законными женами. Но ведь ясно, что мужчины об этом совершенно не думают. Это видно невооруженным глазом по формулировкам, которые они применяют в описании правил такого «равного для всех» сожительства.

Заключить никах (брак по исламским нормам) со второй и последующими женами мужчина может, если первая супруга не может иметь детей по медицинским причинам или в силу возрастных изменений, или она не хочет детей. Также среди причин дополнительных браков упоминаются проблемы в интимной жизни. И что можно в этом увидеть, кроме восприятия женщины как «функции» и нежелания мужчин делать выбор и нести за него ответственность?

Не можешь или не хочешь рожать? Заведу любовницу! Постарела? Заведу молодую любовницу! Не готова удовлетворять все мои потребности? Заведу более сговорчивую любовницу! Пусть каждый мужчина, кого вдохновляет идея многоженства, ответит сам себе на вопрос: готов ли он стать вторым, третьим, четвёртым мужем? А его жена будет уделять всем «родственникам» равное количество времени. А если муж постареет и потеряет лоск, она сможет привести в семью новенького, помоложе и поздоровее.

Вопросы возникают буквально к каждому тезису.

А разве мужчины не бывают неспособны иметь детей по медицинским причинам? Но в большинстве случаев проблему ищут именно в женщине, так исторически сложилось. И такое отношение давно пора менять. Каждая женщина достаточно хороша, чтобы быть единственной женой, права которой будут защищены законами. Вне зависимости от состояния её репродуктивной системы, возраста и желания рожать детей.

Нельзя относиться к женщинам как инкубатору для вынашивания потомства и телу, удовлетворяющему половые потребности. Это пагубно влияет не только на самих женщин, но и на детей, которые видят это всё в семье.

Недавно интернет захлестнула волна реакций на интервью многожёнца и отца 30 детей Ивана Сухова. Мужчина утверждает, что живёт в трёхкомнатной квартире с тремя женщинами, которых называет женами, и 14 детьми, на которых, по его словам, тратит всего 75 тысяч рублей в месяц.

Не будем вдаваться в детали интервью и давать оценочные суждения. По поводу жизненного выбора Ивана уже высказались многие психологи, общественные деятели, его семьёй заинтересовались в органах опеки. Уполномоченный по правам ребенка в Москве обещала посетить его квартиру и проверить условия проживания детей.

Таким мужчинам можно только посоветовать повзрослеть и отвечать за свои действия. Потому что любой выбор партнёра для создания семьи должен учитывать интересы не интересы, желания и потребности не одного человека, а обоих. Тогда не придётся легализовывать свои низменные стремления через религиозных лидеров и «пережитки местных обычаев».

Нужно концентрироваться не на количестве жен и детей, а на качестве человеческих отношений, которые вы выстраиваете. Сомневаюсь, что отцу-«герою», у которого 30 детей, удаётся уделять каждому из них достаточное количество времени и сил, учить их, давать родительское тепло и заботу в равной мере каждому.

Более того, он уже «распределил» дочерей, пообещав их в жены сыновьям своих знакомых. Это — будущие женщины, которых уже сейчас растят бесправными.