«Щенки от родителей-чемпионов», «пушистый комочек ищет дом», «породистая собачка за символическую цену» — такие объявления на популярных досках объявлений в интернете ежедневно набирают тысячи просмотров.

Иван Шилов ИА Регнум

Казалось бы, добрые дела становятся доступнее: приютить животное или купить долгожданного питомца теперь можно в пару кликов. Не нужно ездить по питомникам и тратить много времени, все предложения под рукой. А цены в объявлениях зачастую в разы ниже, чем у заводчиков.

Но за этими милыми заголовками и приятными для кошелька предложениями нередко скрываются истории с далеко не счастливым концом.

Заболевшие или непривитые животные, подмена породистых питомцев на метисов или отдалённо похожих дворняг, продажа слишком маленьких щенков и котят, которые ещё не готовы к отлучению от матери — это лишь часть проблем, с которыми сталкиваются новые владельцы.

А за кулисами стоят сомнительные «заводчики», отсутствие ветеринарного контроля и ответственности за судьбу и здоровье проданных животных. И, как следствие, выброшенные на улицу или обречённые на усыпление питомцы.

Сегодня рынок онлайн-продажи животных в России практически не регулируется. Это оставляет простор для злоупотреблений и превращает живых существ в товар без гарантий для покупателя. И, самое главное, без элементарных прав для них самих.

Очевидно, что остро не хватает как контроля со стороны государства, так и общественного диалога, поднимающего эту важную тему.

Чтобы проиллюстрировать масштабы проблем, которые создаёт бесконтрольное размножение и продажа животных, обратимся к историям, с которыми столкнулись покупатели питомцев на онлайн-платформах.

О своём печальном опыте ИА Регнум рассказали и сами покупатели, и волонтёры, которые спасали животных, попавших в беду из-за недобросовестных продавцов или разочаровавшихся покупателей.

Ожидание против реальности

50-летняя Светлана из Брянска давно мечтала о маленькой собачке. Женщина нашла объявление с фотографиями милого щенка «той-терьера» за 3 000 рублей.

Цены на его сородичей из питомника были значительно больше, и покупательница решила сэкономить, ведь родословная ей была не важна.

Продавец обещал, что щенок вырастет не больше 30 см в холке и будет весить около 3 кг. Но питомец стремительно набирал вес и увеличивался в размерах. Через несколько месяцев он превысил все мыслимые параметры взрослого животного этой породы.

Светлана показала его ветеринару и выяснила, что с той-терьером её собака имеет мало общего. Эта история закончилась хорошо: женщина оставила собаку и смирилась с тем, что животное не породистое.

Но так поступают далеко не все обманутые покупатели. Об этом ИА Регнум рассказала волонтёр-зоозащитник Ирина из Пятигорска.

«Только породистый»

— Семейная пара из Минеральных Вод купила по объявлению щенка, которого продавали как джек-рассел-терьера, но выросло не то, что ожидали. И они решили его усыпить.

Животному на тот момент было всего 7–8 месяцев. Очень умная и ласковая собачка, но людям она оказалась не нужна.

Спасали от усыпления пса неравнодушные люди, ведь и продавцу, и хозяевам было плевать на его судьбу. А если бы собачку пристраивали сразу честно, указав, что это метис или дворняжка, возможно, у неё были бы любящие хозяева, которым не важна порода, — рассказывает Ирина.

Соцсети

Покупая питомца с рук без документов и договора, не получив достаточно сведений о животном и его продавце, поверив ему на слово, легко стать жертвой подобного обмана и получить собаку (да и не только собаку), которая имеет мало общего с заявленной породой.

Выяснится это не сразу, на что обычно и рассчитывают недобросовестные продавцы. Но это ещё не самый страшный из вариантов.

Известно множество случаев, когда через объявления продают животных, зараженных паразитами и инфекциями.

Больные животные

Жительница Самары приобрела онлайн йоркширского терьера. Продавец утверждал, что собаке год и она полностью здорова.

Но уже в первый день новая владелица обратила внимание на тревожные симптомы: пёс почти всё время спал, плохо ел и выглядел очень истощённым. Осмотрев животное получше, женщина заметила выделения из глаз и половых путей, а также сильный налёт на зубах.

Она связалась с продавцом, но заводчица заверила, что собака не вялая, просто у неё «такой характер», а выделения — это обычная ситуация. А параллельно порекомендовала самостоятельно обрабатывать проблемные места и не обращаться к ветеринарам, потому что «все они шарлатаны».

Соцсети

Новая хозяйка оказалась неглупой и не стала следовать советам: отнесла пса в ветклинику. Специалисты осмотрели его и сообщили, что собака гораздо старше заявленного в паспорте возрасте, ей не меньше трех лет.

Медики пришли к выводу, что плачевное состояние питомца вызвано отсутствием должного ухода и питания, и назначили ему лечение. Возвращать продавцу собаку не стали.

По отзывам в интернете новая владелица нашла и других обманутых покупателей с очень похожими историями.

Такие недобросовестные продавцы часто разводят животных прямо в квартирах в совершенно ужасных условиях.

Животных держат в тесных клетках по несколько особей в каждой, кормят объедками и не оказывают никакой ветеринарной помощи. Зачастую им даже не делают прививок от бешенства и инфекций.

Вирус в нагрузку

В Тамбове семья купила в интернете полуторамесячного щенка, который вскоре умер от бешенства. На вид здорового питомца принесли домой, дети были ему очень рады. Но вскоре животное стало странно себя вести и проявлять агрессию.

Через несколько дней щенок умер. Ветеринары заподозрили у него бешенство и отправили на экспертизу. Анализ подтвердил догадку.

За то время, пока щенок жил в новом доме, с ним контактировали все члены семьи, включая двух маленьких детей 5 и 6 лет. Им всем назначили прививки от бешенства, медики взяли семью на контроль, потому что заболевание является очень опасным. Оно не лечится ни у людей, ни у животных и заканчивается стопроцентным летальным исходом.

Продавцы живого товара делают всё, чтобы сократить затраты и получить максимальную прибыль, экономя как на прививках, так и на условиях содержания питомцев.

Вероника, волонтёр из московского сообщества, занимающегося помощью собакам породы шпиц, рассказала ужасающую историю, произошедшую в районе Царицыно.

Могильник в квартире

— На улице Ереванской жила женщина, которая разводила собак прямо в своей квартире. В какой-то момент у неё нарушилось ментальное здоровье, и она перестала выводить их на прогулку. Щенки ходили в туалет прямо в квартире, создавая жуткую антисанитарию и вонь.

Поэтому соседи не сразу заметили, что эта «заводчица» умерла. Когда вскрыли дверь, нашли тело хозяйки, а помимо неё, ещё сорок собак в клетках. Двадцать из них тоже были мертвы, а живые находились в ужасном состоянии. Их выхаживали волонтёры, но спасти удалось не всех, — рассказала ИА Регнум Вероника.

И это лишь малая часть из тысяч подобных историй, которые становятся неизбежным результатом бесконтрольного разведения и продажи животных.

Эти случаи не просто личные трагедии отдельных животных и их владельцев. Это отражение более широкой проблемы: отсутствия должного контроля и регулирования рынка домашних питомцев. Безответственная продажа животных через интернет, безусловно, требует внимания и законодателей, и общественности.

Специалисты, которые находятся глубоко в теме, бьют тревогу уже давно. В Российской кинологической федерации фиксируют огромный вред от непрофессионального разведения.

Самозваные заводчики не только портят внешний вид пород и плодят животных с генетическими заболеваниями. Но и, что очень важно для людей, таким образом они влияют на психические качества собак, которые не проходят профессиональный отбор.

Такие животные, вопреки стандартам породы, могут быть агрессивными или психически неустойчивыми, что подвергает риску будущих хозяев, решивших сэкономить на родословной.

— Мы называем это «ординарное разведение» — форма получения потомства, которая серьёзно нас беспокоит. Она наносит вред не только профессиональному собаководству, но и приводит к обману будущих владельцев, не оправдывая их ожидания.

Всё дело в том, что это неконтролируемый, неорганизованный процесс, когда владелец не знает селекции и правил племенного разведения.

Спаривание животных происходит без профессионального отбора и оценки, а качество потомства, включая поведенческие характеристики, не проверяется в рамках зоотехнических мероприятий (племенных смотров, выставок и тому подобного).

Документы, подтверждающие происхождение и качества животного, также не оформляются.

Мы считаем такое разведение непрофессиональным, поскольку оно направлено на получение потомства только ради продажи и прибыли, — отметил в разговоре с ИА Регнум президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Профессиональное разведение предполагает племенную работу — регулируемую деятельность в рамках объединения для сохранения генофонда и совершенствования пород, а также экстерьерных и рабочих качеств животных. Собак с нарушением таких качеств профессионалы к размножению не допускают.

— При соблюдении всех условий мы выдаём собакам заводчика документы о происхождении, а также дипломы по экстерьеру и рабочим (прикладным) качествам. Если вам обещают щенка с документами на маркетплейсах, насторожитесь. Они часто имеют фальсифицированные документы.

Если покупателю нужно проверить, действительно ли у питомца есть документы от верифицированного заводчика РКФ, он всегда может обратиться к нашему сайту и проверить легальность заводчика, — говорит Владимир Голубев.

В РКФ объяснили, что у заводчика на каждого щенка должны быть метрика (первичный документ с персональными данными животного) и уникальное клеймо, состоящее из двух частей — буквенного трехзначного кода из латинских букв и цифровой части. На основе метрики покупатель может получить на собаку родословную.

Важно, чтобы был оформлен соответствующий договор купли-продажи или дарения. Это позволит закрепить за владельцем соответствующие права и исключит в будущем многие судебные тяжбы.

Также следует запросить у заводчика общепометную карту, в которую сведены все данные о вязке, рождении щенков и самих щенках с их клеймами, кличками, полом и окрасом.

В федерации отметили, что добросовестный заводчик, который заботится не только о своём кошельке, но и о животных, после продажи щенка остаётся с покупателями на связи и интересуется судьбой питомца.

— Это очень важный вопрос. Наши заводчики, как правило, крайне ответственно подходят к вопросу передачи собаки новым владельцам. Они задают вопросы и внимательно изучают потенциального покупателя. Более того, заводчики не просто продают щенка — они продолжают курировать, поддерживать связь с новыми владельцами, делятся советами по уходу, — заключил Владимир Голубев.

Кроме того, заводчик с большим опытом и репутацией никогда не продаст щенка первому встречному, и уж тем более за несколько тысяч рублей.

При знакомстве с покупателем продавец задаст важные вопросы, узнает цель покупки, жилищные условия и предупредит о необходимых тратах на воспитание, лечение и питание будущего питомца.

Это важный этап отбора, который помогает уберечь животных от попадания в руки к живодёрам или на улицу, если новые хозяева не справятся со своей ролью.

Что говорит закон

Несмотря на весь вред бесконтрольного разведения и озабоченность специалистов, этот рынок многие годы остаётся без надлежащего контроля. И пока продажа животных онлайн является вполне законной.

— В соответствии со статьей 137 Гражданского кодекса РФ в отношении животных используется термин «имущество». Там сказано, что к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.

В силу пункта 2 статьи 209 Гражданского кодекса РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего его имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права других лиц, — поясняет ИА Регнум адвокат Анна Игрунёва.

А поскольку животные сейчас попадают в категорию «имущество» (как, например, ложки, стулья или прикроватные коврики), любое физическое лицо вправе размещать на маркетплейсах объявления об их продаже. Юрист отмечает, что в случае обмана недобросовестного продавца живого товара довольно сложно будет привлечь к ответственности.

— В случае возникновения спорных ситуаций придется доказывать это в суде в соответствии с нормами гражданского и гражданско-процессуального законодательства. И нужно понимать, что возможность оспорить указанную сделку появляется только в том случае, если при покупке имущества, в данном случае животного, был заключен некий правовой гражданский договор, — объясняет Анна Игрунёва.

Также юрист обращает внимание на то, что пока у государства нет юридических оснований, чтобы осуществлять регулирование серого рынка животных.

— В настоящее время у государства не имеется правовых ресурсов на запрет продажи животных на площадках по размещению объявлений о продаже того или иного имущества. Это связано с тем, что не имеется достаточно плотной и объективной законодательной базы, как гражданской, так и уголовной. В связи с этим сейчас в России для такого запрета нет оснований, — заключает юрист.

Отсутствие законодательного регулирования разведения домашних питомцев и их продажи и создаёт почву для роста серого рынка. Оно превратило разведение животных в прибыльный бизнес для мошенников, которые не гнушаются обманом покупателей и глухи к страданиями живых существ.

Под видом элитных «модных» пород часто продаются больные животные с генетическими отклонениями, обреченные на мучительную жизнь, или с нарушениями психики, которые могут обернуться трагедией для самого животного, его хозяев и даже случайных людей, оказавшихся в ненужное время в ненужном месте.

Животные действительно становятся бросовым товаром. Его легко плодят, массово продают, так же массово покупают, а потом могут легко выбросить на улицу или усыпить.

Этот «зоорынок» перенасыщен. И пока разведение домашних питомцев не будет ограничено рамками закона, не может идти речи и о решении еще одной огромной общероссийской проблемы — бездомных животных. Этот круг давно пора разорвать.

Законодательство, касающееся домашних питомцев, давно нуждается в совершенствовании.

На этом пути предстоит сделать много всего. Например, установить строгий контроль над разведением, лицензировать заводчиков, стерилизовать животных, не участвующих в племенном разведении, контролировать соблюдение ветеринарных норм, вести учёт домашних животных и их владельцев, а также ввести ответственность за нарушение таких норм.

Только так можно улучшить плачевную ситуацию. И запрет продажи живых существ на онлайн-площадках должен стать одним из первых шагов в этом направлении. Рынок домашних животных должен стать по-настоящему цивилизованным.