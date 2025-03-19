В Калмыкии из-за буллинга покончил с собой 14-летний подросток. По мнению следствия и его родственников, школьник не выдержал издевательств со стороны сверстников. Возбуждено уголовное дело.

Иван Шилов ИА Регнум

Оказалось, что банда несовершеннолетних, которые издевались над мальчиком, давно держит в страхе весь посёлок. Об этом ИА Регнум рассказали местные жители.

14-летний Артём — ученик одной из школ села Садовое, расположенного в Сарпинском районе Республики Калмыкия. Мама подростка Светлана работает санитаркой в местной больнице. Она одна занималась воспитанием Артёма и его сестры.

Мальчик был тихим и спокойным, участвовал в олимпиадах и занимал призовые места. Все, кто его знал, хорошо о нём отзываются. О том, что подросток долгое время был жертвой издевательств со стороны сверстников, стало известно только после его смерти.

За несколько часов до суицида 10 марта Артём обронил в разговоре со своим другом Сергеем (имя изменено), что думает о смерти. Когда товарищ пришёл навестить Артёма, было уже поздно, парень покончил с собой.

По версии следствия и родных, подростка к такому поступку привели унижения со стороны сверстников. Последней каплей стала ситуация, которая произошла накануне, в ночь с 8 на 9 марта.

«Завали на землю»

В эту ночь мама Артёма была на дежурстве, к парню пришёл его друг Сергей, кроме того, мальчик позвал в гости девочку Свету (имя изменено). Гостья не уведомила своих родных о том, куда ушла.

Это не понравилось её двоюродному брату. Он собрал ещё шестерых парней — Бориса, Хасана, Ивана, Александра, Рустама и Арсена (имена изменены) — и отправился к Артёму домой, чтобы выяснить отношения.

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Подростка вызвали на разговор и у ворот собственного дома стали унижать, оскорблять и избивать. Затем повалили на землю, плевали, мочились и вытирали об Артёма ноги. Сергей вступился за парня, но получил удар по лицу. Всё происходящее нападавшие записали на видео.

На кадрах видно, что Артём один в окружении более крупных парней, подросток напуган и старается не участвовать в конфликте.

Один из участников Галдан (имя изменено) пытается его спровоцировать: «Кем ты себя считаешь? Ты ответственность брал на себя, что ты девочку брал туда-сюда погулять, домой к себе на ночевку? Её мама, папа, сестра ищут, ты почему не сказал? Ты когда шёл что мне сказал? Что ты терпила е****я? Чего молчишь?».

Затем обидчик предлагает выбрать своим друзьям, кто будет бить Артёма. За дело принимается Хасан, он наносит несколько ударов. Затем Галдан останавливает его и приказывает: «Завали на землю и захаркай».

На следующий день видео с издевательствами загрузили в сеть и распространили по школе.

«В школе он снова встретился с одним из этих парней, Борисом, который тоже присутствовал во время унижений и видеосъёмки. Он вместе с другим восьмиклассником снова стал издеваться над ним, говорят, что головой в унитаз Артёма запихивали, заставляли обувь им целовать.

После этого мальчик пришёл домой и не знал, как ему дальше с этим позором жить, говорил, что теперь все его будут унижать. Ведь видео это по всей школе разлетелось. Он сказал другу, что хочет покончить с собой.

Теперь парень себя винит, что не успел Артёма спасти, потому что не думал, что всё зайдёт так далеко», — рассказала мама одного из учеников школы.

Только после смерти подростка в поселке заговорили о буллинге, которому Артём подвергался длительное время.

«Моя родственница работает соцпедагогом. После произошедшего, при разговоре о случившемся она говорила, что Артёмка был в её группе. Он был очень весёлым, открытым. Потом она ушла в декрет на 3 года, вернулась в 2023 году и мальчика не узнала: Артём был совсем другим, взгляд стал потухшим.

Сейчас слухи идут, что над ним уже давно издевались. Почему мама, школа, никто этого не видел? Очень жалко мальчишку», — рассказала бывшая коллега матери Артёма.

«Следствие топчется на месте»

Мать и сестра погибшего мальчика записали обращение с требованием привлечь к ответственности всех причастных к его смерти.

«Я двоюродная старшая сестра погибшего. Рядом со мной находится его мама Светлана Николаевна.

Прошу, помогите предать огласке. Моего двоюродного брата довели до суицида унижением, травлей, избиением, оскорблением. Все это снимали, но после случившегося все видео из интернета были удалены. Есть фрагмент неполного видео, прислал мне неравнодушный человек. В действиях правоохранительных органов мы сомневаемся, так как выписку о смерти выдали без времени смерти.

Справку о фиксации побоев нам выдать отказались, ссылаясь на то, что идет следствие. На просторах интернета по Республике Калмыкии случившееся не озвучивается», — говорит сестра Артёма.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/bYPwaxyWl" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мать и сестра погибшего мальчика записали обращение

Я, мама погибшего сына, которого довели до самоубийства, прошу, чтобы чтобы не ушли от наказания те, кто на всю страну опозорили его. Это видео, которое мы прикладываем к видеообращению, реальное. Это произошло с 8-го на 9-е марта.

Дети пришли целенаправленно к Артему, чтобы поиздеваться, заснять на видео и разослать по сети в целях унижения ребенка. Причина этой травли — девушка погибшего. Всех, кто принимал участие, допросили и отпустили. Следствие топчется на месте. Что будет дальше, нам неизвестно», — говорит мать подростка.

Обращение родных вызвало широкий общественный резонанс не только в самом селе, но и за его пределами. Жители Садового потребовали привлечь к ответственности банду подростков за травлю и другие преступления, от которых многие страдали продолжительное время, но боялись обращаться за помощью.

«Они и на взрослых кидаются»

ИА Регнум поговорило с жителями и села и выяснило подробности из жизни участников банды, которая издевалась над Артёмом. Один из них — 14-летний Борис, который учится в той же школе.

«Он средний сын, есть ещё двое у матери, она растит их одна, без отца. Ну как растит, она постоянно пьяная. Вот они и творят, что хотят. Борис ходит по школе как хозяин, никто ему не указ, неоднократно на занятия пьяный приходил в этом учебном году, матом кроет, обзывается, всех толкает.

Дети жалуются, рассказывают, что участкового вызывали, а он просто сказал, что Борис не пьяный, даже на освидетельствование не возили его», — возмущается мама одного из учеников Вероника (имя изменено).

Женщина рассказала, что Борис и другие участники банды пытались напасть и на её сына, но мальчика вовремя смогли отбить соседи и отец.

«Они с Галданом его чуть не избили и отобрали велосипед. Благо, что соседи вовремя заметили и смогли ребёнка моего защитить, а то неизвестно, чем бы всё это могло закончиться. Они и на взрослых кидаются», — рассказала Вероника.

Соцсети Борис

По словам Вероники, в 14 лет Борис учится в 6 классе, потому что его дважды оставляли на второй год: «Он должен быть в 8-м классе, но учится в 6-м и всех там терроризирует. Они со страшим братом Антоном (имя изменено) всегда вместе ходили, тому сейчас 18 лет уже. Ходят толпой человек по 5, а то и больше, угоняют машины, залезают в магазины. От этой банды очень сильно страдает село, не понимаю, почему никто не может ничего сделать. Наверное, боятся, что станет только хуже, они же несовершеннолетние».

После известия о смерти Артёма Борис не побоялся заявиться домой к его родным. И привело его вовсе не раскаяние.

«Когда тело Артёма привезли из морга домой, Борис пришёл к дому родных. Я там рядом стояла, н выдержала и стала ему говорить, мол, зачем пришёл, совести хватило. На это он стал угрожать всех сжечь. А в день похорон снова приходил и угрожал, требовал, чтобы заявление из полиции забрали, представляете? Этому есть много свидетелей. А потом он пропал. Сейчас его ищут», — рассказала женщина.

Через 6 дней после смерти Артёма Борис ушёл из дома и не вернулся. Где он сейчас находится, не известно. Правоохранители разослали ориентировки на розыс, а мать пропавшего надеется, что её сын просто испугался угроз от комментаторов в сети и где-то отсиживается.

Старший брат Бориса Антон уже попадал под уголовное преследование за угон автомобиля. По данным правоохранителей, в начале января в полицию Сарпинского района обратились трое местных автомобилистов. Двое из них 1 января 2025 года не обнаружили свои машины во дворе, а третий заметил на своей следы взлома.

Установить злоумышленника смогли благодаря камерам и следам обуви. Антон с помощью отвёртки вскрыл ВАЗ-2114, покатался и вернул его на место. Потом угнал из двора другого дома «Ниву», но по дороге не справился с управлением и улетел в кювет. Разбитую машину он там и оставил. Затем он попытался вскрыть ещё два автомобиля: «Газель» и «Ладу-Приора».

Полиция установила, что во время угонов парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». «У него судимость есть, кажется, он сейчас ущерб владельцам машин должен выплачивать, один из них — бывший полицейский, и даже у него он машину угнать не побоялся», — пояснила соседка.

Но мать Антона и Бориса Александра своих сыновей защищает и выдвигает альтернативные гипотезы по поводу причин смерти Артёма. Она предполагает, что его суицид совершен из-за случайного стечения обстоятельств — неумения драться и финансовых трудностей.

«Мне безумно жалко этого мальчишку. С учетом того, что он такой бедолага всегда был. У Артема была непростая жизнь, думаю, что просто всё одно на другое наложилось. Почему никто не интересовался, как этот мальчик жил, если говорят, что его два года там шпыняли в этой школе?

Если бы моего пацана там толпой кто-нибудь шпыгнул бы, они бы по одному выловили обидчиков своих и так настучали бы! У нас есть секции: бокс, борьба, восточные единоборства. Почему не отдать ребенка туда, чтобы он за себя заступаться научился?», — заявила Александра.

Ранее ИА Регнум публиковало подробный разговор с матерью Бориса.

Другой участник банды и главный заводила на видео, Галдан — тоже из многодетной семьи. У него есть две сестры и брат.

«Мама не пьёт, работает в магазине, но сама на своих детей управу найти не может. Отец у них — грузин, но он сними не живёт. Мать одна на всех. Когда ей про детей её рассказывают, что они опять что-то сделали, она плечами пожимает: мол, а что я сделаю? Сколько раз к ней обращались, каждый раз один ответ», — пожаловалась Вероника.

Третий участник банды, Хасан, который бил Артёма на видео, оказался тёмной лошадкой. Ничего плохого о нём соседи рассказать не смогли.

Соцсети Хасан

«Я удивлена, что он в этом участвовал, никогда его с ними не видела, про семью тоже ничего плохого сказать не могу. Отец у него из Чечни, мама — русская. Учится в Волгограде, говорят. Туда, судя по всему и уехал, когда поднялась шумиха», — объясняет соседка. Но в социальных сетях местные жители успели заметить комментарии от Хасана, в которых он утверждает, что ничего не боится и уверен в своей безнаказанности. Позже молодой человек всё стёр, теперь его страница заблокирована.

Четвёртый участник событий, Иван и вовсе из очень приличной семьи. Его отец — майор МЧС, он руководит одной из местных пожарно-спасательных частей. А сам парень был отмечен грамотой и медалью за успешное участие в военно-патриотическом турнире. Когда в селе узнали о смерти Артёма, Иван отправился в полицию с признанием.

Соцсети Иван

«Он сразу пришёл в дежурную часть и рассказал, что был там в тот вечер, когда они все к Артёму приходили. Но он его не трогал, а только снимал видео. Это тоже его не оправдывает, это ужас какой-то. Не понимаю, зачем в этом участвовать, зачем снимать», — возмущается собеседница нашего агентства.

Соцсети

Об остальных участниках банды мало что известно.

«Знаю, что у Александра папа на СВО воюет. Кто там были остальные, я не знаю, не видела. Слышала, что в полиции проверяли семерых подростков. Сейчас ждём новостей от правоохранительных органов», — рассказывает женщина.

После смерти Артёма в регионе закипела социальная и профилактическая работа. Администрация отчиталась о проведении собрания родителей учащихся 8-11 классов образовательных учреждений села Садовое. Прокурор республики назначил прием жителей Сарпинского района по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Калмыкия также открыла личный прием граждан по вопросам защиты детей и обеспечения их прав.

Расследование уголовного дела находится под контролем главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.