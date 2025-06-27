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Казалось, что тема пикаперства (тренингов соблазнения) умерла ещё на заре 2010-х, но недавно последователи секс-коуча Алекса Лесли стали нападать на девушек в центре Москвы, снимая домогательства на камеру.

Иван Шилов ИА Регнум

Свои действия они объяснили желанием «получить новый опыт» по заданию своего «гуру». Жертвы эксперименты не оценили и обратились в полицию. В отношении Лесли возбудили уголовное дело, но в России у него тысячи последователей.

Флешмоб домогательств

24 июня сразу несколько девушек пожаловались на домогательства со стороны незнакомых мужчин в центре Москвы. Соответствующие видео появились в соцсетях. Одна из пострадавших, Ирина К., рассказала сразу о двух случаях, произошедших с ней.

Сначала незнакомец схватил девушку за руку, ее реакцию мужчина записывал на видео и смеялся. В другой раз нападавших уже было двое, один схватил Ирину за руку, а другой трогал за ягодицы и грубо предлагал заняться сексом.

Ирина обратилась в полицию и вскоре узнала, что с подобным поведением мужчин за несколько дней в центре Москвы столкнулись ещё несколько девушек. Мужчины искали жертв на улице Покровка, Тверском и Чистопрудном бульварах.

22-летняя студентка Полина Х. рассказала похожую историю. К ней подошли двое мужчин, предложили познакомиться. Один из них подошёл очень близко и сильно схватил её за ягодицы, второй снимал происходящее на телефон. Полина очень испугалась, но успела снять бегство обидчиков.

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Другой пострадавшей, 27-летней Дарье, удалось записать разговор с пикапером, который схватил её возле станции метро «Китай Город».

— Ты подошёл ко мне, взял за задницу, сказал: «Давай потр… [займёмся сексом]», и думаешь, я с тобой буду знакомиться?

— Просто плохо взял… Я просто хотел тебе новый опыт дать и себе.

— Зачем новый опыт? Знаешь, я такое просто терпеть не могу, когда меня трогают, тем более за такое место. Так больше не знакомься.

Ещё одна девушка записала себя на видео после нападения, она пожаловалась, что была одета во всё спортивное и не привлекала к себе внимания, на улице было светло и много людей, но это не уберегло её от приставаний.

Бывший «ботаник»

После массовой публикации видео в соцсетях и обращений девушек в полицию выяснилось, что участники «флешмоба» с домогательствами в центре Москвы выполняли задания 42-летнего блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов).

Кириллов родом из белорусского Витебска, окончил мехмат и пытался работать программистом, но вскоре придумал себе новое занятие — секс-коучинг.

В юношестве Кириллов не был популярен у девочек, они его сторонились. И скромный парень, похожий на «ботаника», очень хотел изменить ситуацию. Однако вместо того, чтобы развивать свои лучшие качества и привлекать внимание своими успехами в науке, учёбе или спорте, он прибегнул к изучению техник пикапа.

Соцсети Алекс Лесли

Кириллов не только поверил сам в то, что манипуляциями можно завоевать любую девушку, но и стал учить этому других молодых людей, которые желали обрести «уверенность в себе» и стать популярными у противоположного пола. Он учит своих последователей «быть м… [нехорошими людьми]» с женщинами и уверяет, что тем это нравится. Кириллов утверждает, что каждая женщина хочет секса, надо лишь правильно на неё надавить.

Мужчина стал известен под псевдонимом Алекс Лесли, выпустив книгу «ЖЖизнь без трусов», где обещает своим читателям «помочь раскрутить на секс любую девочку».

Свои советы «ученикам» Кириллов даёт на платном канале. Кроме того, он проводит тренинги и организует «телесные практики», которые по описанию больше походят на оргии. Видеозаписи таких мероприятий блогер публикует на платном канале.

Терминология секс-коуча заслуживает отдельного внимания. В своём канале Лесли называет мужчин «самцами», женщин и девушек — «тёлками», верных мужей — «рабами». А тех, кто отвергает образ жизни, который он пропагандирует, — «задротами».

ИА Регнум

Он предлагает своим подписчикам приглашать девушку на первое свидание в лес, незаметно избавляться от контрацептивов и «оплодотворять» каждый день новую женщину, пропагандирует схемы по уклонению от алиментов и мирамистин в качестве защиты от заболеваний, передающихся половым путём.

Александр Кириллов утверждает, что у него было более тысячи половых партнёров и он участвует в «соревновании по оплодотворению женщин».

Один из его последователей — блогер Арсен Маркарян, известный своими высказываниями о превосходстве мужчин над женщинами. Недавно в Сети была опубликована видеозапись, на которой Маркарян рассказывал о своих связях с девочками 12–13 лет, в то время как сам уже был совершеннолетним.

После бурной реакции общественности блогер заявил, что это была «ирония». В январе прокуратура Москвы после изучения одного из его интервью потребовала завести против него уголовное дело за призывы к терроризму.

После серии домогательств в центре Москвы Алекс Лесли вступился за своих «учеников», заявив, что они всё делали неправильно. Но не потому, что трогали незнакомок на улице, а потому, что не довели начатое до конца. По его словам, в произошедшем нет ничего плохого, это лишь «незаурядный» способ познакомиться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/M8W8r8EPJ" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Алекс Лесли

«Знаете, почему девушки так негативно пишут вам, в полицию собираются обращаться? Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там … [вступить в половую связь]. А так как вы не завершили этот этап, они недовольны», — утверждает Кириллов в видео.

Уголовное дело

Следователи возбудили против него уголовное дело за склонение к совершению изнасилования. Поскольку «коуч» находится за пределами России, задержать его пока не могут.

Но зато уже задержан один из его учеников, «промышлявших» в Москве, им оказался 32-летний уроженец Тульской области. Личность ещё одного установили журналисты, это 28-летний приезжий из Белгородской области. 27 июня еще двое — 21-летний Максим О. и 23-летний Денис Ч. — привлечены к административной ответственности, их признали виновными в мелком хулиганстве. Причем штрафом они не отделались и будут отбывать 15 суток.

Это не первый конфликт Кириллова с законом. В 2018 году он стал участником скандала с участием бизнесмена Олега Дерипаски. Миллиардер подал в суд на Лесли и сотрудницу эскорт-агентства Настю Рыбку (настоящее имя — Анастасия Вашукевич), обвинив их в незаконном распространении информации о его личной жизни.

В 2018–2019 годах Лесли и Рыбку задержали в Таиланде по обвинению в организации проституции. Оба признали вину, пошли на сделку и получили условные сроки. Пока правоохранители подсчитывают количество жертв нападений пикаперов, Алекс Лесли продолжает веселиться в соцсетях, принимая возмущение общественности за пиар.

А его книги всё ещё продаются на популярных площадках. Однако некоторые крупные интернет-магазины всё же удалили его продукцию со своих сайтов после многочисленных жалоб.

Девушки, столкнувшиеся с подобным поведением со стороны мужчин, обсуждают в комментариях, какие средства самообороны они теперь будут носить в своих сумочках.

«Я просто шла по своим делам. Почему кто-то может подойти, схватить меня и уйти, посмеиваясь? А я должна пугаться, оглядываться, менять свой маршрут, как будто виновата я. Это моё тело. И трогать его без спроса нельзя никогда», — написала одна из пострадавших в соцсетях.

Почему они не боятся

Так называемые «техники соблазнения» не являются чем-то свежим, они существуют давно и почему-то продолжают привлекать желающих их освоить. Пик популярности «пикапа» пришёлся на моё студенчество.

Ребят, которые пытались отрабатывать эти техники, можно было встретить практически повсюду и довольно легко вычислить. Они навязчиво приставали к девушкам в парках, кафе и других местах, вели себя или слишком нагло, или просто странно. Но не привлекательно.

Такие встречи всегда оставляли ощущение раздражения, неловкости, небезопасности и вызывали желание убежать. Немного позже мы с подругами узнали, что на курсах пикапа парней учат «шокировать», «удивлять» и «запоминаться навсегда». Это у них получалось отлично, но никакого желания видеться с ними снова такая тактика никогда не вызывала.

Казалось, что столь неэффективные методы знакомства должны были остаться в прошлом. Но они не только продолжают существовать, но и приобретают всё более опасные формы, обрастая откровенно неадекватными идеями: подчинить женщину, управлять её сознанием, «подсадить» на секс, качать на эмоциональных качелях и так далее.

С Алексом Лесли пусть разбираются правоохранители, среди его высказываний и призывов наберётся материала ещё не на одно уголовное дело. Но, к сожалению, он такой не один. Его аудитория составляет десятки тысяч человек. Они пишут в комментариях ужасные вещи, они платят деньги за его тренинги, они идут выполнять его задания.

Это не несмышлёные подростки, а взрослые мужчины, которые готовы исподтишка хватать незнакомую девушку на улице за интимные места и куда-то тащить, даже если она будет сопротивляться.

Очевидно, им плевать, что чувствуют девушки, за счёт которых они поднимают свою самооценку и «получают новый опыт». Они не боятся делать это на людных улицах, на виду у прохожих, потому что уверены, что никто не заступится за жертву.

Они не боятся осуждения других мужчин, потому что им внушили (и они поверили), что такое поведение сделает их крутыми в глазах окружающих. Не сделает.

Я надеюсь, что исполнители заданий понесут наказание и это станет уроком для тех, кому придёт в голову сделать то же самое. Девушки не должны бояться ходить по улицам из-за тех, кто решит самоутвердиться за их счёт. Самоутверждаться нужно в другом.

Последователи «мастеров соблазнения» верят, что, выучив несколько фишек, они навсегда решат все проблемы в общении. А научившись манипуляциям, смогут управлять девушками. И почему-то думают, что бесконечная смена половых партнёров сделает их успешными.

Пикаперы видят в девушке добычу, коллекционный экспонат, игрушку, но не живого человека. Потому и позволяют себе такие выходки.

Чтобы нравиться женщинам, не нужно учиться манипуляциям, «шокировать» и «быть непредсказуемым». Всё как раз наоборот. По-настоящему круто быть внимательным, заботливым, надёжным, заинтересованным и уважительным.

Нас не впечатляют вереницы половых партнёров, навыки скрываться от алиментов и дерзость. Нам не нужны эмоциональные качели. Мы ценим верность, ответственность и любовь.

Книги, рекламу тренингов и прочие продукты деятельности таких «гуру», как Алекс Лесли, Арсен Маркарян и им подобных, давно пора удалить и заблокировать. Они живут за пределами России, но портят жизнь её жителям своими «ценными идеями».

А девушкам, которые ищут партнёра, я бы посоветовала проверять, нет ли вашего нового знакомого среди подписчиков подобных блогеров. В противном случае это очень тревожный звоночек. А лучше и вовсе внести таких деятелей в общедоступный реестр, как должников по алиментам.