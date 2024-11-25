Госдума стремительно и единогласно приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри. Под пропагандой законотворцы подразумевают: формирование привлекательности отказа от деторождения; искаженное представление о социальной равноценности рождения детей и отказа от него; навязывание информации об отказе от деторождения или вызывающей интерес к оному.

ИА Регнум

За нарушение закона предусмотрены административные штрафы — от 200 до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 100 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до 5 миллионов рублей, также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ещё на стадии рассмотрения этой инициативы высказывали сомнения глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, члены комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, среди которых Андрей Клишас и другие. Несмотря на это, закон был принят почти единогласно.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «закон не должен ущемлять права каждого отдельного взрослого россиянина самостоятельно принимать такое ответственное решение и ни в коей мере не может дискриминировать семью, которая по тем или иным причинам не может иметь детей либо не желает иметь детей. Это их право». Законотворцы пообещали проконтролировать его «правильное» применение. Но результаты мы сможем увидеть лишь спустя некоторое время.

Довольно расплывчатые формулировки самого понятия «пропаганды отказа от деторождения» уже создали питательную почву для разных опасений. Одно из самых крупных сообществ по поддержке матерей в соцсети «ВКонтакте» прекратило свою работу. Администраторы паблика сделали это из-за опасений, что среди накопленных за 9 лет существования группы материалов, находящихся в общем доступе, найдутся такие, которые кто-то сможет интерпретировать как ту самую «пропаганду» и привлечь администраторов к ответственности.

Поскольку материалы, опубликованные и доступные в Сети, могут быть названы «длящимся преступлением», организаторы сообщества решили перестраховаться и закрыть доступ к этой информации. И их можно понять, ведь в теории даже рассказы о трудностях материнства в глазах правоприменителя могут считаться информацией, формирующей отказ от деторождения.

Пока не будет сформирована правоприменительная практика, невозможно с уверенностью сказать, какая именно информация будет наказуемой. Будет ли попадать под это понятие реклама презервативов и иных средств контрацепции? Станут ли запрещать информацию о послеродовых осложнениях у женщин и сложностях, с которыми неизбежно сталкиваются родители? Окажутся ли подсудными шутки и мемы, в которых назойливым родственникам, требующим внуков, присылают фото котов.

Мы живём в очень эмоционально заряженное время, когда благая идея или инициатива может быть легко испорчена в процессе её реализации. И именно расплывчатость определений создаёт простор для фантазий и интерпретаций. Результат зависит от тех, кто будет заниматься экспертизой информации, которая якобы побуждает к отказу от деторождения. И кто будет устанавливать, что такой отказ имел место? Что именно считать событием преступления, ведь должна быть причинно-следственная связь между самим преступлением и наступившими последствиями?

Не станет ли такой закон инструментом мести, ведь совсем несложно отыскать в соцсети соседа или недруга картинку или пост и заявить в полицию. Я думаю, администраторы форума по поддержке матерей опасаются не зря. Ведь тема родительства очень непростая. Все мамы и папы сталкиваются с большим числом трудностей, потому что этот опыт неизбежно меняет жизнь каждого человека. А описание трудностей материнства действительно может заставить задуматься: а справлюсь ли с этим я? Это ли не материал, который может стать причиной отказа от деторождения?

Для кого-то — да. А для миллионов других людей рассказа о трудностях, с которыми сталкивается каждый родитель, — это форма поддержки, это «онлайн-объятие» с одной очень важной миссией — сообщить человеку, что он не один. Многие это уже проходили и могут поделиться с тобой своим опытом. И показать, что опыт родительства — это не только радужная картинка улыбающейся счастливой семьи, как в рекламе йогурта, но и трудности, которые люди преодолевают вместе.

Стоит отметить, что лично я никогда не сталкивалась с пропагандой чайлдфри, мне сложно представить, как это вообще может происходить. Это люди с транспарантами на улицах, шагающие гордым бездетным маршем, или персональные кураторы в Сети, которые месяцами должны настраивать человека на отказ от детей? Утрирую, конечно, но не сталкивалась. Не знаю, как вообще можно убедить человека отказаться от естественного течения жизни.

И тут мне видится вредной и неэффективной запретительная направленность решения демографической проблемы. Пропаганда бездетности — это плохо всегда, её необходимо ограничивать. Но, с другой стороны, стоит обратить внимание и на то, каких возможностей недостаёт людям, которые хотели бы заводить детей, но по каким-то причинам не могут. Нам нужны инициативы, по-настоящему улучшающие положение женщин и молодых семей. И мы всё чаще слышим такие от депутатов: от удалёнки для женщин до ранней пенсии для бабушек, чтобы они могли помогать молодым мамам.

Я ни разу не слышала о том, что кому-то мешает завести ребёнка некая «пропаганда», но много раз слышала жалобы на маленькие зарплаты и стремление работодателей заключить срочный трудовой договор или вовсе его не заключать, на невозможность приобрести собственное жильё, низкую доступность медицины, очереди в детские сады, ничтожные детские пособия в регионах за пределами Москвы и негативное отношение к молодой маме с плачущим ребёнком в общественном месте. Есть огромное количество вопросов, решение которых может качественно улучшить демографическую ситуацию, не провоцируя охоту на ведьм.

Я больше всего боюсь за несчастную молодую маму, которой будет страшно обратиться за помощью с постродовой депрессией или другой проблемой к специалистам или обществу, рискуя напороться на обвинение в пропаганде чайлдфри. Глубоко убеждена, что человека нельзя заставить заводить или не заводить детей. Но можно создавать для них хорошие условия. Вот о чём действительно стоит думать.