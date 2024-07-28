Хиты российского кинопроката «Бригада» и «Бумер» вышли на экраны больше 20 лет назад, но по-прежнему остаются популярны среди зрителей и порождают разного рода мифы. Например, о машинах, на которых якобы ездили криминальные авторитеты и за которыми охотятся фанаты.

Кадр из х/ф «Бригада», 2002г., Россия

ИА Регнум провело собственное расследование и выяснило, какие авто «погибли» после съёмок, какие до сих пор радуют владельцев, а каких и вовсе никогда не существовало.

«Бригада»

Сериал «Бригада» вышел в сентябре 2002 года и буквально приковал к экранам миллионы телезрителей. «Бригада» стала самым дорогим российским телесериалом — стоимость серии доходила до 180 тысяч долларов. Автопарк, задействованный на картине, составил более 100 автомобилей. Мы расскажем о самых редких.

Несколько автомобилей для съёмок предоставил Александр Иншаков, который был продюсером сериала и сыграл в нём эпизодическую роль. Благодаря Иншакову в сериале появилась Lamborghini LM-002, на которой ездил герой Сергея Безрукова Саша Белый. Эта модель — единственный серийный внедорожник компании Lamborghini. Впервые его представили публике на автосалоне в Брюсселе в 1986 году, производили c 1986 по 1993 годы. Было выпущено всего 301 авто.

Одно из них Александр Иншаков привёз в Россию в начале 90-х, а к началу съёмок «Бригады» она уже успела стать кинозвездой. В 1995 году на экраны вышел российский боевик «Крестоносец» с Иншаковым в главной роли — впервые на экранах Lamborghini LM-002 появилась именно там.

Во время съёмок «Бригады» на машине появилась аэрография, позже её снова перекрасят в однотонный, но уже матовый чёрный цвет. Авто долго принадлежало Александру Иншакову, но потом продюсер его продал.

«Ламборгини была продана в Севастополь, там человек её реставрировал и тоже музей собирался сделать. Но я давно уже судьбу машины не отслеживаю. Помимо неё на площадке использовалось ещё несколько моих машин, в том числе два Mercedes-Benz: W140 и 300. Времени уже много прошло, всех не упомню», — рассказал Иншаков ИА Регнум.

Кадр из х/ф «Бригада», 2002г., Россия

Музейным экспонатом стал и другой редкий автомобиль Jaguar Daimler 1990 года выпуска. Модель модифицировали под съёмки, а после завершения работы над сериалом сменили номера и отправили в музей концерна «Мосфильм», где машина находится по сей день.

А больше всего запомнился зрителям Lincoln Town Car Космоса, которого сыграл Дмитрий Дюжев. Машина появляется уже в начале первой серии и «гибнет» от выстрела из гранатомёта в финальном эпизоде. А фраза Космоса, что «такая только у меня и у Майкла Джексона», мгновенно ушла в народ. На самом деле подобных автомобилей в сериале использовали два. Один 1982 года, именно его можно видеть в большинстве эпизодов. Второй автомобиль 1988 года выпуска появляется всего пару раз.

Первый автомобиль взрывают в последней серии, но сцена пошла не по плану: по сценарию горящий Lincoln должен был упасть с моста в реку, однако автомобиль просто сгорел на мосту. Тогда съёмочная группа нашла старый «Москвич 2141», навесила на него кузовные детали от уже сгоревшего Lincoln. Затем машину подожгли и сбросили в воду.

Так второй Lincoln Town Car 1988 года сохранили, он всё ещё на ходу. Машину отреставрировали, перекрасили в белый и по сей день сдают в прокат в качестве авто на свадьбу.

Сергей Савостьянов/ТАСС Автомобиль «Даймлер-Ягуар» из фильма «Бригада»

«Бумер»

В 2003 году, после громкого успеха фильма «Бумер», «семёрка» BMW стала мечтой многих российских мужчин. Продажи бренда взлетели, а особо верные поклонники охотились именно за той машиной, которую использовали на съёмках.

Автолюбители вспоминают, что часто встречали объявления о продаже «того самого «Бумера». По легенде, которая гуляет по блогам и СМИ, в съёмках задействовали аж 5 машин. Якобы главную машину в процессе съёмок разбили, а остальные 4 остались на ходу: одну купил актёр Максим Коновалов, исполнивший роль Лёхи «Киллы», проездивший на BMW 12 лет. Ещё одна машина досталась Владимиру Вдовиченкову, сыгравшему Костю «Кота», — через 5 месяцев артист продал авто. Судьбу двух других машин прояснить не удалось.

Журналисты ИА Регнум разыскали нескольких автолюбителей, которые до сих пор уверены, что им посчастливилось владеть легендарным «Бумером», снявшимся в фильме.

«У меня была машина из фильма, но она не основная, она участвовала в эпизоде в конце «Бумера». Я её покупал у Владимира Вдовиченкова. Это стало приятным сюрпризом. Года два я на ней проездил, а потом продал. Хорошая машина, но дорогая в обслуживании», — говорит 52-летний Александр М. из Москвы.

Следующий владелец «семёрки» тоже ссылается на Владимира Вдовиченкова: мужчина обрадовался, увидев имя и подпись артиста в документах на машину. Авто стало чем-то вроде трофея, которым он мог похвастаться перед друзьями.

«Специально я эту машину не искал, случайно попалась. И продал её уже очень давно, поэтому всех деталей уже не помню. Но в процессе покупки узнал, что машина вроде участвовала в съёмках «Бумера» — когда увидел подпись Владимира Вдовиченкова в ПТС. Было приятно, что машина с историей, рассказывал об этом друзьям, среди них много поклонников фильма», — вспоминает 44-летний Александр Б.

Кадр из х/ф «Бумер», 2003 г.

После него машина попала в руки семейной пары Юлии и Даниила. Машину очень любили, не жалели на неё денег.

«Это была BMW из финального эпизода «Бумера», та, что «засыпает» в лесу. Она долго была в нашей семье, а потом мы собирались переезжать в другую страну и распродавали всё имущество. «Семёрку» тоже продали, буквально оторвали от сердца, потом сильно пожалели. Лет пять назад случайно нашли её на одном из вещевых рынков за МКАД в предсмертных муках», — вспоминает Юлия.

Женщина заехала на рынок после того, как порвала обувь — срочно нужна была новая пара. Въехав на территорию, в углу возле забора она увидела брошенную BMW 7-й серии. Сказала мужу: «Смотри, как похожа на нашу».

«Сначала показалось, что просто очень похожа. Но когда подошли поближе, сомнений не осталось — это была она. Состояние плачевное, почти утиль: крысы погрызли, капот нараспашку… Заглянули под капот — там уже мало что осталось. Очень жаль. Машина была в наших руках с момента её продажи Вдовиченковым. Её несколько раз переоформили между родственниками, но из нашей семьи она не уходила долго. А потом мы её продали и очень пожалели, надо было оставить. Она у нас была в идеальном состоянии, в неё вложено много денег, с большой болью с ней расставались», — объясняет Юлия.

Женщине удалось найти фотографию с BMW, некогда принадлежавшей артисту.

Историю об участии машины в съёмках фильма владельцы бережно передавали друг другу. При этом до сих пор ни автомобилисты, ни многие фанаты фильма не знают, что всё это лишь красивая легенда. А любые попытки отыскать следы остальных «семёрок» со съёмочной площадки всегда приводят в тупик, потому что в создании фильма участвовала лишь одна уникальная BMW 7-й серии — и она никак не могла оказаться в продаже, тем более с данными Владимира Вдовиченкова в документах.

Продюсер «Бумера» Сергей Члиянц рассказал ИА Регнум, как проходили съёмки и почему единственную BMW со съёмочной площадки невозможно спутать ни с какой другой машиной.

«То, что машин было 5, — неправда, сразу говорю. Людям свойственно выдумывать. В фильме снимался один-единственный автомобиль, который задолго до съёмок и проб мне подарил приятель из крупной российской нефтяной компании. Эта машина была уникальной, вторую такую купить было бы невозможно. Она была сделана на заказ в Германии для одного русского олигарха. Обычная такая машина имеет мотор 5,4 литра, а у этой был 5,7-литровый 12-цилиндровый двигатель. Она была очень мощной, кроме того, у неё были установлены инновационные системы впрыска топлива и охлаждения. Таких технологий в те годы не было ни у кого», — сообщил Члиянц.

Кадр из х/ф «Бумер», 2003 г.

По словам продюсера, уникальной «семёрке» во время съёмок пришлось пережить немало трудностей. Работа над фильмом шла даже в 30-градусный мороз, артисты грелись в машине между дублями.

«Так они сожгли двигатель. Съёмки встали, пришлось звонить моему другу Лёне, он инженер с золотыми руками. Я попросил его приехать и спасти нас, ведь без машины дальше снимать невозможно. Этот удивительный человек в минус 30, в коровнике, при помощи каких-то подручных инструментов разобрал уникальный 12-цилиндровый двигатель и починил его. А пока мотор ремонтировали, машина двигалась без него, её таскали на буксире, а мы снимали сцены в салоне», — вспоминает продюсер.

По словам Члиянца, байки о том, что актёры выкупали машины со съёмочной площадки, лишь выдумки, поскольку выкупать было нечего. После завершения фильма машина имела довольно потрёпанный вид, в качестве благодарности продюсер подарил её людям, которые консультировали его «по вопросам мира организованной преступности» и всячески помогали в создании картины. Их имён Члиянц не назвал.

Рассказ продюсера подтвердили и артисты, сыгравшие в «Бумере». Максим Коновалов, Владимир Вдовиченков и режиссёр фильма Пётр Буслов также не смогли устоять перед покупкой чёрной BMW, но случилось это уже после завершения работы над фильмом.

«Я никогда не владел машиной из фильма «Бумер», это ошибка. Я купил машину после съёмок фильма, но она никакого отношения к нему не имела, кроме того, что она тоже марки BMW», — рассказал ИА Регнум Максим Коновалов.

В ноябре 2004 года Коновалов зарегистрировал на себя чёрную BMW 740 IA 1995 года выпуска. По документам (копии есть в распоряжении ИА Регнум), под капотом автомобиля находился двигатель мощностью 220 лошадиных сил. Артист владел машиной в течение 12 лет, затем продал. Сейчас её хозяин — 62-летний Игорь Р. из Москвы.

Владимир Вдовиченков владел своим «бумером» около 5 месяцев. Это его машина сначала была гордостью своих владельцев, а потом попала в плохие руки и окончила железную жизнь брошенной на одном из рынков за МКАД.

«У меня тоже не было машины из «Бумера», я просто после съёмок купил себе такую. Какое-то время на ней поездил и продал. Если честно, я уже не помню, сколько машин снимали в фильме. Помню только, что тот BMW в какой-то момент был не на ходу», — рассказал артист ИА Регнум.

Актёр купил машину в июне 2004 года — это была BMW 740iL, версия с удлинённым кузовом и более мощным мотором, чем у Максима Коновалова. Под капотом машины Вдовиченкова стоял мотор мощностью 286 лошадиных сил.

Но на этом история «бумеров» не заканчивается. В 2006 году на экраны вышел «Бумер: фильм второй». Успех первого фильма существенно облегчил процесс создания второго.

«Бумер-2»

«На этот раз у нас было две машины, BMW уже были нашими партнёрами. На первом фильме они совсем не помогали, потому что думали, что их машины будут использовать люди криминального склада, но это не так. Для съёмок второго фильма нам дали 2 машины BMW Х5 3.0i в кузове Е53, рекламную кампанию и поддерживали нас технически. В машину стреляли, разбивали стёкла, били бейсбольной битой, она падала с моста… А дилеры восстанавливали, помогали обслуживать», — рассказывает продюсер Сергей Члиянц.

После съёмок одна из машин осталась у продюсера, Члиянц владеет ею до сих пор. Однажды Сергей попал в серьёзную аварию на своём Х5, но не бросил разбитую машину, а восстановил.

Кадр из х/ф «Бумер: Фильм второй», 2006 г.

«Однажды в Альпах я заснул за рулём от усталости и попал в страшную аварию. После этого я восстанавливал машину как друга, который меня спас от смерти. И даже не думал продавать», — говорит мужчина.

Второй BMW Х5 из «Бумера 2» достался одному из фанатов. Авто после премьеры разыграли между купившими билет в кино.

«На каждом билете были номера, которые участвовали в розыгрыше, в нём победили четверо молодых парней, лет по 18-19. Их пригласили в гостиницу «Украина», построили специальную трассу да радиоуправляемых машинок. Ребятам раздали пульты и в гонке они должны были определить победителя. Ему я и вручил ключи от BMW, на котором мы снимались во второй части. Парень не поверил своим глазам», — вспоминает Владимир Вдовиченков.

Несколько лет назад благодарный фанат приехал к актёру в театр на этой машине.

Кадр из х/ф «Бумер: Фильм второй», 2006 г.

«Выхожу на улицу, вижу машину, из неё выходит мужчина и спрашивает, помню ли я, как подарил ему эту BMW. С тех пор много лет прошло, а он всё ездил на ней и не хотел расставаться», — рассказывает артист.

Однажды два киношных BMW Х5 встретились уже за пределами съёмочной площадки — в потоке машин в центре Москвы. За рулём одного из них был продюсер фильма, за рулём другого — победитель гонки.

«Я за всё время только однажды встретил его едущим по Москве. Мы разминулись в потоке, но я узнал машину из-за наклеек, которые на ней тогда были», — говорит Сергей Члиянц.

ИА Регнум удалось найти победителя: его зовут Алексей И., сейчас ему 37 лет. Легендарный автомобиль мужчина продал несколько лет назад.

«Перед продажей я решил попрощаться с машиной и её историей и действительно приехал на ней в театр к Владимиру Вдовиченкову. После этого ритуала я выставил её на продажу, где она теперь — мне неизвестно», — рассказал мужчина.