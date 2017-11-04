Лия Шафранская
Последние публикации
Отмучились трудяги: в Астрахани перестали ходить троллейбусы
Жители Астрахани вот уже несколько дней не видят на улицах города ставшие привычными за долгие годы троллейбусы. Причина проста — отключение электроэнергии. Однако ждать возвращения «рогатых», скорее всего, не приходится. Пациент скорее мертв Астраханский троллейбус доживает последние дни. Точнее...
4 ноября 2017
До центра культуры Волгограду ещё далеко
Волгоград уверенно шагает в ногу с оптимизацией сферы культуры, которую многие жители региона воспринимают как верный путь к её уничтожению. Так, очередным учреждением культуры, которое на себе испытает все прелести решений чиновников, стала детская школа «Конкордия», расположенная Центральном...
11 октября 2017
Параллельная реальность власти на Кубани
В Краснодарском крае за последние семь дней кадровые назначения были проведены в руководящем составе администраций сразу семи районов. Согласно принятому три года назад закону, Кубань отказалась от прямых выборов глав городов и районов. Теперь руководители районных администраций избираются по...
5 октября 2017
Первая по долгам: Кубани помогут выбраться из кредитного болота
Краснодарский край получил шанс выбраться из огромной долговой ямы, в которой регион пребывает на протяжении уже последних нескольких лет. Помощь предложил федеральный центр. Речь идёт о программе реструктуризации государственных долгов регионам России, о которой в ходе заседания Госсовета объявил...
27 сентября 2017
Нужен ли волгоградцам новый крематорий?
В Волгограде может появиться новый крематорий. Территория, которую местные власти хотят отдать под строительство кладбищ и крематория, расположена в Ворошиловском районе. В настоящее время она относится к зоне лесопарков и городских лесов. Вопрос об изменении назначения территории вдоль улицы...
20 сентября 2017
Чего ждут от нового состава Заксобрания Кубани?
Уже в ближайшее время начнёт свою работу новый состав Законодательного собрания Краснодарского края. По сравнению с предыдущим созывом, он будет многопартийным. Каких решений ждут от депутатов шестого созыва? Приоритеты Социальное развитие сел и городов должно быть в приоритете. Такое мнение...
13 сентября 2017
Застройка поймы реки Царица: третьей попытки не потребовалось
В Волгограде решена дальнейшая судьба территории поймы реки Царица. Горожане хотят видеть здесь зону отдыха, аквапарки и гостиницы. Тот факт, что здесь находится объект культурного наследия федерального значения Волгоградской области — блиндаж-штольня командующего Сталинградским фронтом генерала...
12 сентября 2017
Что спасёт астраханский троллейбус от гибели?
В Астрахани повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Новый тариф вступит в силу уже с середины сентября, передаёт ИА REGNUM 8 сентября. Однако сможет ли это спасти от исчезновения астраханский троллейбус, пока вопрос спорный. Власти предложили, депутаты согласились Документ...
8 сентября 2017
Зачем Краснодару статус города-миллионника?
Краснодару необходим статус города-милионника. Об этом заявил мэр кубанской столицы Евгений Первышов в интервью журналистам, обозначив основные направления развития краевого центра на ближайшие годы. Расширение и рост На сегодня в Краснодаре проживает 1 318 142 жителя. По данным городского УМВД...
7 сентября 2017
Шанс на вторую жизнь: 40 инвесторов заглядываются на ВОАО «Химпром»
Волгоградский завод «Химпром», закрытый несколько лет назад, может возродиться. Предложения по реализации инвестпроектов на площадке предприятия уже есть. Об этом было заявлено на совещании, которое провел 30 августа на заводе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с участием...
31 августа 2017
Что нужно Краснодару, чтобы изжить вторую смену в школах?
В Краснодарском крае в настоящее время 138 тысяч детей продолжают учиться во вторую смену. Особо остро проблема с переполненностью школ стоит в краевой столице. Когда же власти планируют закрыть этот вопрос и что для этого требуется? Обещанного три года ждут В настоящее время в 90 образовательных...
28 августа 2017
Крик души волгоградцев: «Троллейбус, вернись!»
Жители Волгограда не хотят расставаться со ставшим за последние более чем полвека привычным видом транспорта — троллейбусом. Горожане считают, что замена «рогатого» транспорта автобусами «абсурдна». Своеобразный крик души в видеоролике в сети интернет разместила группа «Электротранспорта...
22 августа 2017
Год до ЧМ-2018: что не успевают достроить в Волгограде?
До того момента, когда Волгоград примет гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, остаётся не так уж и много времени. Успеет ли город-герой выполнить все заявленные мероприятия и построить запланированные к мундиалю объекты, пока сказать трудно. В целом, по данным мониторинга...
16 августа 2017
Быть ли платным парковкам в Астрахани?
В Астрахани компания, которая займется организацией платных парковок на улицах городах, пока не определена. На сегодня завершён этап по приёму заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в рамках создания единого парковочного пространства на территории столицы...
15 августа 2017
Выборы в Заксобрание Кубани: скудное меню, шансы и прогнозы
До выборов в Законодательное собрание Краснодарского края остаётся ровно месяц. Количество зарегистрированных претендентов, которые будут бороться за депутатские мандаты в новом шестом созыве, озвучено, как и названия партий, от которых они будут баллотироваться. Читайте также: 11 человек на место...
10 августа 2017
Одним росчерком пера: мэрия Астрахани ликвидировала все райадминистрации
Администрация Астрахани превысила полномочия. К такому выводу пришла городская прокуратура, которая намерена оспорить действия местных властей. Речь идёт о постановлении администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 25.07.2017 № 4386-а. Согласно документу, в столице Прикаспия не...
9 августа 2017
«Мусорная» Астрахань: ситуация нормализовалась, но порядка до сих пор нет
Астраханская область ратует в Москве о нормализации ситуации с вывозом твердых бытовых отходов в регионе, а астраханцы продолжают заваливать соцсети фотоснимками и жалобами на переполненные мусорные контейнеры. Что же на самом деле происходит в регионе? Наболевший вопрос обсуждался на прошедшей...
8 августа 2017
Обман на 42 млн: в Волжском арестован почётный строитель РФ
В Волжском Волгоградской области следователи начали расследование очередного уголовного дела об обмане дольщиков. Речь идёт о хищении многомиллионной суммы, которую будущие собственники жилья в ЖК «АхтубаСитиПарк» заплатили застройщику за возводимые квартиры, но уже три года не могут получить свои...
8 августа 2017
Памятник освободителю Украины генералу Ватутину не нужен киевским фашистам
Политика декоммунизации на Украине, в рамках которой уже переименован целый ряд объектов, чьи названия связаны с советским прошлым, добралась и до советского военачальника, генерала армии, Героя Советского Союза Николая Ватутина. Депутаты решили Так, в начале июня Киевская городская рада приняла...
7 августа 2017
Кубань не торопится исполнять поручения Путина по капремонту домов
В Краснодарском крае капитальный ремонт жилья идёт достаточно низкими темпами. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного общественниками по исполнению программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за I полугодие 2017 года, передаёт 3 августа корреспондент...
4 августа 2017