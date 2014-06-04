Волгоградский завод «Химпром», закрытый несколько лет назад, может возродиться. Предложения по реализации инвестпроектов на площадке предприятия уже есть. Об этом было заявлено на совещании, которое провел 30 августа на заводе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с участием представителей Минпромторга РФ, госкорпорации «Ростех», потенциальных инвесторов, депутатов, сотрудников надзорных и правоохранительных органов, облсовпрофа.

Volgograd.ru Волгоградский «Химпром»

Требуется системный подход

Как отметил глава региона, от инвесторов на сегодня уже поступило 41 предложение.

«Мы заинтересованы в производстве на площадке «Химпрома» высокотехнологичной продукции. Задача непростая, которая требует системного подхода, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Заявки от предпринимателей и бизнесменов у нас есть».

В итоге планируется создать современное предприятие в Волгоградской области, которое будет поставлять продукцию как на внутренний, так и на внешний рынок.

Кто готов вложиться

Среди компаний, которые, по крайней мере на словах, готовы начать реализацию инвестроектов на площадке «Химпрома», — московская фирма ООО «Джи Ти ЭМ 1». Как заявил ее руководитель Александр Шведов, сотрудники компании уже ознакомились с предлагаемыми под производство площадями завода. После этого даже было сформировано решение о необходимости восстановления части старых производств и запуске новых инновационных проектов, сообщает издание «Волга — Каспий». Шведов отметил, что Волгоградская область привлекательна прежде всего с точки зрения поставок сырья. Уже сейчас они ведут переговоры с «Еврохим Волга-Калий» о возможных поставках калия, который будет добываться в Котельниковском районе области.

Ещё одна компания, принявшая участие в совещании — корпорация АЕОН, возглавляемая Романом Троценко. Как отмечает издание, он также владеет холдингом «Новапорт», который имеет в своей собственности порядка 10 российских аэропортов, в том числе и «Международный Аэропорт Волгограда». По данным журнала Forbes, Роман Троценко занимает 55-ю строчку в списке богатейших людей России с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.

Глядя в светлое будущее

Волгоградский «Химпром» был признан банкротом ещё в 2012 году. В начале 2014 года госкорпорация «Ростех» заявила о плане консервации и ликвидации производственного комплекса завода. Вставший у руля Волгоградской области в 2014 году новый губернатор Андрей Бочаров выступил против закрытия одного из крупнейших промышленных производств региона. Глава региона провел ряд встреч и переговоров на федеральном уровне, в том числе и с премьер-министром Дмитрием Медведевым, с целью сохранить рентабельные направления и использовать площадку «Химпрома» для открытия новых производств. Как заявлял тогда Андрей Бочаров, необходимые для этого шаги предпринимаются, в частности, идут переговоры с несколькими инвесторами.

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Уже в январе 2015 года на заводе начались массовые увольнения. Под первую волну сокращений попали 800 человек, среди которых работники технологического и ремонтного цехов, производственно-конструкторского отдела, а также инженерно-технические работники. Еще 400 работников «Химпрома» попали под вторую волну сокращений. Всего свои рабочие места на химкомбинате обещали сохранить только 500 сотрудникам из 4,5 тыс., которые будут задействованы в консервации цехов и санации территории. Остальные 4 тыс. человек были уволены.

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В конце 2016 года, по заявлению губернатора региона Андрея Бочарова, ВОАО «Химпром» согласовал 11 инвестиционных проектов и условия их реализации. Однако планы реализованы не были.

В феврале 2017 года ВОАО «Химпром» завершил формирование «Концепции развития». Согласно документу, начать работы по организации производств планируется уже до конца 2017 года.

«Я помню, как в 2014 году коллектив предприятия скептические смотрел на будущее. Но последовательная позиция, которую демонстрирует команда губернатора, позволила нам ситуацию стабилизировать. Мы не собираемся отступать от первоначальных планов. Этот актив сложный, но он привлекателен для развития», — сказал в ходе совещания заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Нерешённые проблемы

Перед запуском новых производств на предприятии предстоит ещё ликвидировать накопленный годами экологический ущерб. К решению проблемы регион привлёк внимание федеральных властей: этот вопрос прорабатывался 8 августа 2017 года на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Андреем Бочаровым, которая состоялась в Волгограде после всероссийского совещания, посвященного экологии Волги. По итогам встречи премьер-министр дал ряд поручений федеральным ведомствам по поиску решений и источников финансирования.

Как пояснил руководитель департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Владимир Потапкин, в рамках госпрограммы уже разработана и прошла госэкпертизу документация по ликвидации накопленного предприятием экологического ущерба, в том числе шламонакопителя «Белое море» — такая работа в России была проведена впервые. Предложения по финансированию направлены в Минфин РФ. По предварительным данным, стоимость экологического проекта по ликвидации «Белого моря» потянет на 6 млрд рублей.

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Добавим, что площадь шламонакопителя составляет приблизительно 26 гектаров, а общее количество хранящегося на «Белом море» шлама — более 4 миллионов тонн.

Планируется, что все предварительные организационные вопросы по возобновлению работы на производственных площадках «Химпрома» будут решены до 1 ноября 2017 года. По предварительным подсчетам, запуск нового производства позволит создать до 7—8 тысяч рабочих мест. Эксперты склонны полагать, что шансы на перезагрузку у «Химпрома» на этот раз велики.