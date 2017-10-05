В Краснодарском крае за последние семь дней кадровые назначения были проведены в руководящем составе администраций сразу семи районов. Согласно принятому три года назад закону, Кубань отказалась от прямых выборов глав городов и районов. Теперь руководители районных администраций избираются по конкурсу, окончательное решение принимают депутаты советов муниципальных образований.

Герб Краснодарского края

Кто ушёл, а кто остался

Сегодня, 5 октября, нового главу избрали в Новопокровском районе. Им стал заместитель главы муниципального образования, начальник управления сельского хозяйства Юрий Ревякин. Всего же на конкурс было подано три заявки. На пост претендовали начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор района Алексей Марин и глава администрации Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андрей Борисовский. Однако предпочтение депутаты отдали Ревякину. Новоиспеченный глава выразил уверенность в том, что темпы развития муниципалитета в ближайшем будущем ускорятся по всем направлениям.

Накануне, 4 октября, стали известны имена глав Славянского, Кореновского и Мостовского районов. В конкурсе на должность главы Славянского района участвовали три кандидата: действующий глава Роман Синяговский, его заместитель Александр Заволока и директор ООО «Черепашья гряда» Михаил Деревко. Депутаты оказали доверие и единогласно поддержали кандидатуру Романа Синяговского.

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В Мостовском районе за кресло главы района боролись два конкурсанта: директор МУП «Мостовские тепловые сети» Мостовского городского поселения Сергей Пологянц и действующий глава Сергей Ласунов. Следующие пять руководить районом парламентарии вновь доверили Ласунову.

Старый-новый глава будет и в Кореновском районе. Конкуренцию действующему руководителю Сергею Голобородько составили пенсионер Александр Жаботинский и глава Раздольненского сельского поселения Кореновского района Анатолий Ерегин. Единогласное решение депутаты приняли в пользу Голобородько. Его инаугурация состоялась в тот же день.

От имени губернатора избранного главу поздравил министр экономики региона Александр Руппель, высказав уверенность, что опыт и профессионализм Голобородько помогут ему «вместе с депутатским корпусом решить все задачи, поставленные главой региона, и оправдать надежды, которые возлагают на него жители Кореновского района».

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

Министр напомним, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время своего визита в муниципалитет отметил, что необходимо более активно развивать социальную сферу, работать над повышением уровня жизни людей, особенно в глубинке.

Днём ранее, 3 октября, в ходе сессии Совета муниципального образования состоялись выборы главы Тимашевского района. Претендентов на должность было двое — действующий глава Тимашевского района Алексей Житлов и глава Новоленинского сельского поселения Тимашевского района Светлана Проценко. Житлов, по результатам голосования, остался у руля района.

Обращаясь к депутатам, глава района поблагодарил их за оказанное доверие, а также выразил готовность решать поставленные губернатором региона Вениамином Кондратьевым задачи.

Ещё одна кадровая смена руководства произошла Белореченском районе. Здесь прежний глава на пост не претендовал. Руководивший администрацией муниципалитета бессменно с 2000 года при трёх губернаторах Иван Имгрунт в сентябре заявил, что не будет баллотироваться на следующий срок. Его полномочия на посту районного главы истекали как раз в сентябре 2017 года. Как пояснил 56-летний Имгрунт, такое решение он принял, руководствуясь тем, что сегодня политика президента РФ и губернатора Краснодарского края направлена на омоложение кадрового состава руководящих органов.

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На должность главы района депутаты рассмотрели две кандидатуры — директора ООО «Жилсервис» Дмитрия Федоренко и генерального директора ООО «Трансремстрой» Романа Еремеева. По итогам голосования руководителем Белореченского района депутаты единогласно избрали Дмитрия Федоренко.

«Впереди вам предстоит большая и сложная работа. В сегодняшней непростой экономической и политической ситуациях важнее всего обеспечить на местном уровне исполнение всех социальных гарантий, обязательств и задач, поставленных губернатором», — отметил вице-губернатор Алексей Копайгородский, поздравляя новоизбранного главу от имени главы региона Вениамина Кондратьева.

Прошли выборы главы и в Абинском районе. Сессия совета муниципального образования состоялась 27 сентября. На руководящий пост претендовали трое — директор МУП «Абинскапстрой» Дмитрий Хрушков, директор МУП «Инжнерный центр» Евгений Кухарев и глава Абинского городского поселения Петр Мироненко.

По итогам голосования главой муниципального образования депутаты совета единогласно избрали Петра Мироненко. Новоизбранный руководитель заверил народных избранников, что приложит все усилия, чтобы оправдать и выполнить главную стратегическую задачу, поставленную губернатором Кубани, — «создание условий, способствующих повышению уровня жизни населения на основе обеспечения высоких устойчивых темпов экономического роста во всех отраслях экономики».

Dinskoi-raion.ru День Динского района и станицы Динской

А что творится в Динском?

27 сентября глава должен был появиться и в Динском районе. Однако выборы были сорваны. Всего в конкурсе участвовало два претендента — директор ГУП КК «Кубанские продукты» Сергей Пономарев и начальник участка по работе с потребителями в Динском районе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Александр Павлов, однако определится, кто из них лучше и достойнее, парламентарии местного совета так и не смогли.

Кандидату, которого, как заявил перед голосованием вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, поддержал лично глава региона Вениамин Кондратьев, не хватило нескольких голосов для избрания на должность. Так, за Пономарева проголосовали 12 депутатов, двое — за Павлова, девять бюллетеней оказались испорчены.

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В итоге совет принял решение объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы Динского района. Приём документов от претендентов стартовал сегодня, 5 октября. У желающих побороться за руководящий пост есть 20 дней, чтобы подать заявку — до 25 октября. Сам же конкурс состоится 31 октября.

Такую ситуацию эксперты назвали показательной. По мнению наблюдателей, кризис во внутренней политике в регионе налицо: даже в родном районе авторитет губернатора не сработал.

Добавим, что пока врио главы Динского района назначен Сергей Пономарев. К исполнению своих обязанностей он уже приступил. В настоящее время руководитель района продолжает объезды сельских поселений. Он уже побывал в Нововелическом, Первореченском и Пластуновском сельпо. Сегодня, 5 октября, состоялась его первая встреча в новом должности с депутатом Госдумы Владимиром Евлановым.

Среди основных направлений дальнейшего сотрудничества были названы помощь обманутым дольщикам в поселке Южном, обустройство дорог и тротуаров поселений, таких, например, как тротуар по улице Железнодорожной в станице Динской (в приемную депутата ГД поступило уже немало жалоб по этим вопросам). Также затронули и проблему с вывозом мусора. Жителей района и районную администрацию не устраивают ни высокие тарифы на вывоз ТБО, ни высокие нормы накопления, определенные для Динского района.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Динского района Сергея Жиленко был избран в сентябре 2017 года в Законодательное собрание Краснодарского края. Свои полномочия он сложил досрочно 15 сентября 2017 года. В настоящее время теперь уже бывший глава района находится под следствием. В июле 2016 года уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Комментируя тогда ситуацию с Жиденко, губернатор Краснодарского края заявил, что «неприкасаемых быть не может»

«Я верю, что Сергей Викторович всегда руководствовался интересами только района, интересами жителей района и надеюсь, что никакого криминала в его действиях нет. Но моя позиция — неприкасаемых быть не может. Прокуратура даст объективную оценку, влиять на следствие, предварительное расследование я не хочу», — сказал Вениамин Кондратьев.

Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР Кубанские аграрии

Не народ, а народные избранники

На новые условия формирования местных органов власти Краснодарский край перешёл в конце 2014 года. Тогда регион отказался от прямых выборов глав городов и районов, приняв соответствующие изменения в закон «О местном самоуправлении». Переход на новую систему наделения полномочиями глав местных администраций на Кубани, рассчитанный на пять лет, начался уже в 2015 году. Тогда состоялось назначение десяти глав, в 2016 — семи. Планируется, что в 2017 будут назначены 11 глав, в 2018-м — семь, в 2019 году — девять глав.

После внесения изменения в закон глав муниципальных район и глав городов выбирают из числа депутатов местных советов и дум. Городом, помимо мэра, будет управлять и глава местной администрации — сити-менеджер. Он будет приниматься на эту должность по контракту. Главой городского и сельского поселения (не являющегося административным центром) станет глава соответствующего муниципального образования. При этом роль граждан в формировании органов власти не уменьшится. Выборность глав городских и сельских поселений сохранилась. Это 345 из 382 поселений, почти 6,5 тысячи депутатов городских и сельских поселений, более 1,2 тыс. депутатов городских округов и муниципальных районов.

Помимо уже проведенных кадровых назначений в руководящем составе районных администраций, ещё одна смена главы грядёт в Туапсинском районе. В отставку занимавший этот пост Владимир Лыбанов подал 15 сентября. Он был избран депутатом краевого парламента по Кошевому одномандатному округу № 19. В настоящее время в муниципалитете идёт прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы района. Он продлится до 27 октября. А сами выборы пройдут 14 ноября 2017 года.

Процесс смены власти в Краснодарском крае продолжится и дальше. Однако насколько эффективной покажет себя новая система?

«Если выборы будут проводиться кулуарно, без учета мнения населения, то в последующем глава района будет испытывать большие сложности», — цитирует издание «ФедералПресс» слова президента Центра прикладной социологии и политологии, член Общественной палаты Краснодарского края Геннадия Подлесного.

По его словам, без учёта интересов жителей и их проблем в процессе выборов «край получит сухую схему, когда власть и жители будут существовать параллельно. И такая система не будет крепкой и жизнеспособной. Она не сможет выполнить те задачи, которые стоят сейчас перед краем».

Эксперт уверен, что кандидаты должны проводить настоящую кампанию среди жителей — рассказывая о своих программах, выслушивая мнение, собирая наказы, чтобы избранный депутатами глава опирался на их поддержку.