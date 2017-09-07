Краснодару необходим статус города-милионника. Об этом заявил мэр кубанской столицы Евгений Первышов в интервью журналистам, обозначив основные направления развития краевого центра на ближайшие годы.

Krd.ru Краснодар

Расширение и рост

На сегодня в Краснодаре проживает 1 318 142 жителя. По данным городского УМВД, это граждане РФ, которые состоят на учете по месту жительства и пребывания. Однако по оценкам самих горожан, эта цифра значительно больше.

«В принципе, УВД даёт цифры реально прописанных людей в Краснодаре, а проживающих на территории Краснодара намного больше прописанных, я думаю, все вместе будет полтора миллиона, если не больше», — написал пользователь группы «Типичный Краснодар» в соцсети.

«Плюс каждый день загородные жители приезжают на работу в Краснодар. В итоге каждый день в городе под 2 млн человек», — предполагает краснодарец, а учитывая тех, кто спокойно живет и работает в городе без прописки, а также тех, кто в переписи не участвует, «страшно представить реальную цифру жителей».

Так, согласно статистике, за последние семь лет население кубанской столицы увеличилось на 76%. Как отметил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий, опубликовавший данные о числе жителей на своей странице в Facebook, это абсолютный рекорд для России. Так, если в 2010 году в Краснодаре было зарегистрировано 744 777 человек, то уже в 2013 году эта цифра перевалила за 1 млн. Спад произошёл в 2014 году, тогда насчитали всего около 951,2 тыс. краснодарцев. А вот в последующие три года наблюдался устойчивый рост — с 1,093 млн человек в 2015 году до 1,318 млн человек в 2017.

Однако кубанской столице предстоит подождать ещё два года, чтобы закрепить эти цифры уже официально. Речь идёт о Всероссийской переписи населения, которая будет проводится в 2020 году.

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Добавим, что самым густонаселённым районом на сегодня является Прикубанский (с 2010 года он сохранил лидерство по количеству проживающих на его территории граждан). Здесь насчитали более 443,8 тыс. человек. За ним идёт Карасунский с населением в 428,3 тыс. человек, Центральный (более 227,1 тысячи) и Западный (218 763 человек).

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Перспективы развития

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, расти городу необходимо, и этот неизбежный процесс.

«Краснодар должен расти и расширяться, это закономерно. То, что к нам едут люди, — это хорошо. Сегодня идёт борьба за трудовые ресурсы. Краснодар эти трудовые ресурсы отвоёвывает. Мы создаём для себя будущее. Потому что рост населения — это вклад в нашу экономику, наш экономический потенциал, дополнительные налоги, по сути, это то, что через 10—20 лет даст значительный прирост в экономическом плане», — цитирует общественно-политическая газета «Кубанские новости» слова мэра.

Градоначальник добавил, что, несмотря на проблемы, которые существуют в городе в плане развития инфраструктуры, Краснодар остаётся достаточно привлекательным для жизни.

Krd.ru Кубанская столица

В ближайшие годы, по словам мэра города, упор будет сделан на строительство социальных объектов, прежде всего — школ, детсадов и поликлиник.

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Напомним, проводимая в последние несколько лет градостроительная политика местных властей привела к тотальной нехватке новых образовательных и медицинских учреждений, а также ДОУ: жилые дома возводились, а вот про инфраструктуру застройщики забывали.

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Ещё один немаловажный момент — развитие транспортной инфраструктуры.

«Один из наших главных приоритетов, о котором я уже говорил, и чем в ближайшее время будем активно заниматься — это развитие городского общественного транспорта, прежде всего — трамвая. Он сегодня требует модернизации, улучшения пропускной способности, строительства дополнительных трамвайных линий в спальные микрорайоны. На это будем делать ставку», — отметил Евгений Первышов.

Также градоначальник обещает продолжить работу над созданием комфортной городской среды. Здесь речь идёт о создании дополнительных зелёных зон, парков, благоустройстве общественных пространств и внутридомовых территорий.

Что даст статус города-миллионника?

Прежде всего, по мнению Евгения Первышова, статус миллионника поможет городу решать те многочисленные проблемы, которые копились в течение последних лет. Новый статус даст возможность кубанской столице участвовать на приоритетных началах в большем числе федеральных программ и проектов, что позволит привлечь дополнительные средств госказны. Сможет миллионник рассчитывать и на дополнительную поддержку государства в развитии предпринимательства и особые, льготные программы кредитования бизнеса. Кроме того, статус крупного мегаполиса повысит инвестиционную привлекательность Краснодара.

«Безусловно, это накладывает еще дополнительную ответственность на всю работу администрации», — отметил градоначальник.

Экспертные оценки

Мнения экспертов по поводу необходимости получения Краснодаром статуса города-миллионника разошлись. Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова считает, что сейчас подобный статус уже не имеет такого большого значения для руководства страны, как раньше.

«Если во времена функционирования Госплана он давал действительные преференции, то сейчас этого практически нет. Рынку тоже нет особенной разницы, живут ли в городе 999 тысяч человек или ровно 1 миллион. Впрочем, в этом случае Краснодару станет проще участвовать в специальных госпрограммах», — приводит газета «Коммерсантъ» слова Анны Бодровой.

С ней согласен главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он отметил, что на сегодня превалирует статус не города, а региона. А так как Кубань уже является очень сильным и влиятельным субъектом РФ, то для Краснодара статус миллионника не так важен.

Krd.ru На улицах Краснодара

«Обретение данного высокого статуса подразумевает также и качественно иной уровень обязательств властей, в первую очередь — перед городским сообществом», — говорит политолог Тимур Халилов.

Он уверен, что статус города-миллионника действительно может привлечь дополнительное финансирование со стороны федерального бюджета и приток отечественных и зарубежных инвестиций частного капитала.

А вот некоторые горожане уверены, что «кроме проблем в придачу нынешним» новый статус Краснодару «мало чего даст».

Немного статистики

Добавим, что в 2017 году Краснодар показал положительную динамику социально-экономического развития развитии краевого центра. Так, предприятиями, занятыми обеспечением электрической энергией, газом и паром, отгружено продукции на сумму 43,9 млрд руб. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 101%. Также по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти в два раза возросли объёмы отгруженной продукции предприятиями, занятыми в добыче полезных ископаемых. Они превысили 943 млн рублей. Выросли показатели и сфере сельского хозяйства — в столице Кубани произведено и отгружено продукции на сумму 2,9 млрд рублей, это на 100 млн рублей или 4,5% выше уровня аналогичного периода 2016 года. Оборот розничной торговли вырос на 7% и составил 103,5 млрд рублей, оборот общественного питания превысил 2,5 млрд рублей, темп роста — 103%. Уровень безработицы в Краснодаре низкий — он по-прежнему составляет 0,3%.