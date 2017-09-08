В Астрахани повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Новый тариф вступит в силу уже с середины сентября, передаёт ИА REGNUM 8 сентября. Однако сможет ли это спасти от исчезновения астраханский троллейбус, пока вопрос спорный.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

Власти предложили, депутаты согласились

Документ, предусматривающий увеличение цены каждой поездки сразу на 50%, был рассмотрен на очередном заседании депутатского корпуса гордумы. Отметим, что в настоящее время действует тариф на перевозку пассажиров и провоз багажа в размере 10 рублей. Он был утверждён ещё в 2012 году и за это время ни разу не менялся.

Теперь ездить в троллейбусе с 15 сентября жители и гости Астрахани будут за 15 рублей. Для сравнения: в соседних регионах проезд в троллейбусах уже давно стоит дороже. Так, в Краснодаре одна поездка на «рогатом» обойдется в 23 рубля (тариф начал действовать с 1 января 2017 года), в Ростове-на-Дону — 17 рублей, в Волгограде — 15 рублей.

Как пояснили в думе, с предложением увеличить стоимость проезда выступила администрация областного центра. На такую меру местные власти пошли вынужденно — из-за экономических трудностей, с которыми столкнулось автобусно-троллейбусное предприятие, и чтобы сохранить муниципальный транспорт на улицах города.

На грани ликвидации

В середине июля в городе поползли слухи о скорой ликвидации астраханских троллейбусов. Сообщалось, что денег в бюджете на зарплату сотрудникам троллейбусного парка хватит только до 10 августа. Кроме того, причиной для беспокойства стала и тяжелая экономическая ситуация муниципального унитарного «Автобусно-троллейбусного предприятия». В частности, задолженность перед налоговой инспекцией составляла почти 9 млн рублей.

«Счета троллейбусного парка заблокированы. В ближайшее время будет приниматься решение сначала о приостановке деятельности парка, а потом и о ликвидации», — написал на своей странице в Facebook астраханец Алексей Сармин.

Муниципальное унитарное «Автобусно-троллейбусное предприятие», созданное в 1992 году, является убыточным и существует практически полностью за счёт средств из городского бюджета. На сегодняшний день троллейбус является самым бюджетным видом общественного транспорта, вместе с тем перевозка только одного пассажира обходится в 64 рубля, из них горожане оплачивают согласно тарифу лишь 10. Остальные 54 рубля компенсируются из бюджета города.

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Ежедневный максимальный выпуск на линию в июле 2010 года равнялся 36 троллейбусам. К маю 2011 года он сократился до 24 троллейбусов, а к 2015 году — до 12—13 троллейбусов. На сегодня на линию выходит до 12 единиц транспорта. Из этого числа семь единиц работают уже восемь лет, срок службы остальных превышает десятилетие, и их с трудом удается поддерживать на ходу. 89% контактной сети находится в аварийном состоянии. Из шести трансформаторных подстанций в рабочем состоянии не больше половины.

В настоящее время уже сокращены часы регулярной работы троллейбусов, а в городской реестр включены дублирующие автобусные маршруты. С 1 сентября троллейбусный маршрут № 1 «Центральный стадион — река Царев» перешёл на работу только в утренние и вечерние часы пик. Таким образом, в городе остаётся только один троллейбусный маршрут с неразрывным графиком — № 2 «Центральный стадион — улица Кубанская». На неиспользуемых двумя действующими маршрутами участках контактную сеть демонтируют.

Выход из кризиса

В бюджете 2017 года было предусмотрено финансирование предприятия только на семь месяцев. Затем, по логике, должна была последовать ликвидация. Между тем в конце июля во время брифинга в горадминистрации, посвященного вопросу работы электрического транспорта в Астрахани, заместитель главы мэрии Сиражудин Агабеков заявил, что МУ «АТП» ликвидировано не будет.

Как пояснил чиновник, для того чтобы предприятие работало в штатном режиме до конца года, необходимо изыскать из городского бюджета 19 млн рублей. Это значит снять их с какой-то другой программы: ремонт дорог, образование, ЖКХ. Однако это только средства, которые необходимы на выплату зарплаты сотрудникам. Ещё 4,5 млн рублей нужны для погашения долгов за электроэнергию. Но самая большая проблема — в техническом обслуживании автобусно-троллейбусного парка.

Несмотря на все трудности, в мэрии заявили, что прилагают все возможные усилия, чтобы вывести предприятие из кризиса. Еще два года назад задолженность МУ «АТП» перед ресурсоснабжающими организациями составляла 35 млн рублей, и уже тогда организация была на грани банкротства. Сейчас долг снизился до 4,5 млн рублей. И сейчас решения о закрытии предприятия администрация Астрахани не принимает.

«Этот вопрос рассматривается рабочей группой, состоящей из депутатов городской думы, представителей городской администрации и руководства предприятия», — сообщил Сиражудин Агабеков.

Также замглавы города отметил, что о ликвидации организации как юридического лица речи не идёт вообще. В случае принятия решения о приостановке движения троллейбусов и прекращении финансирования, сотрудникам предприятия, занятым сейчас на обслуживании контактной сети и работающим водителями, помогут в профпереподготовке и дальнейшем трудоустройстве. Маршруты, которые сейчас обслуживают троллейбусы, также не останутся без транспортного обеспечения. В планах — заполнение данной ниши автобусами средней вместимости.

«Все ясно с нашей властью именно они получают доход от маршруток и их же продвигают, а все бюджетные и общественные виды транспорта убивают. Сперва трамваи, теперь троллейбусы. Нужно писать на них в прокуратуру и президенту (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — написал в комментариях пользователь соцсети.

Возможные сценарии

Один из вариантов дальнейшей судьбы МУ «АТП» — превращение из троллейбусного перевозчика в автобусный. Для этого необходимо расплатиться с долгами, чтобы была возможность приобрести в лизинг автобусы для участия в новых городских конкурсах. Новые маршруты уже внесены в городской документ планирования маршрутной сети постановлением мэрии Астрахани от 1 сентября 2017 года: №№ 1А и 2А полностью совпадают с одноименными троллейбусными маршрутами. На каждом из них планируется работа двух десятков микроавтобусов.

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Другой возможный сценарий — использование остатков троллейбусной инфраструктуры для работы электробусов, пишет электронное издание «Транспорт России». Например, в Москве уже готовят техническое задание к закупке электробусов. А в Тюмени первый электробус уже приобретён, и в ближайшие месяцы он поступит с завода.

Поможет ли повышение платы за проезд, а также принимаемые властями меры спасти ситуацию с троллейбусами в Астрахани, покажет время.